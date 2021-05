El hombre que acosó a Rocío Carrasco fue denunciado por maltrato a su pareja: "Tenía que haberla matado"

Detrás del movimiento 'Stop Feminazis' que la increpó en el juzgado está Francisco Zugasti

Presidente de una asociación ultraconservadora, también fue condenado por agredir a un Guardia Civil en el chalet de Pablo Iglesias

Acusó a Zapatero de "maltrato doméstico" a sus hijas. Ana Bernal, la experta en violencia machista de 'Rocío', le desenmascara

El pasado viernes, Rocío Carrasco acudía al juzgado de Alcobendas (Madrid) para declarar en uno de los contenciosos que tiene con su ex marido, Antonio David Flores, cuando fue increpada por un grupo de hombres a la entrada, con carteles en los que se leía el mensaje "Stop feminazis" y un micrófono falso.

La imagen de Rocío Carrasco, asustada mientras trataba de hacerse paso entre los manifestantes, se hizo viral y salió en todos los medios:

La protagonista de la serie documental de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva, que hoy emite el noveno episodio, recibió el apoyo de periodistas e internautas, y también, nuevamente, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que denunció la "violencia y el acoso" que negacionistas, machistas y personas de la extrema derecha ejercen sobre las mujeres, como ya les contó NIUS.

A raíz de los hechos, mucha gente comenzó a preguntarse quién estaba detrás de ese agresivo movimiento ‘Stop Feminazis’, que también estuvo presente hace años en algunas de las intervenciones ante la prensa de Antonio David Flores, tal y como recordaban usuarios de Twitter, recuperando las imágenes:

Francisco Zugasti, el hombre detrás del movimiento 'Stop Feminazis'

Pero, ¿quién está detrás de este movimiento? Varios medios ya le pusieron nombre y apellidos. Se trata de Francisco Zugasti, presidente de una asociación ultraderechista, antifeminista y antiabortista llamada Projusticia, que dice defender a los hombres de las leyes de violencia de género, que según su página web, "relegan al varón a la categoría de individuo sin derechos".

Es el hombre que aparece justo detrás de Rocío en esta foto:

Denunciado por violencia de género: "Lo que tenía que haber hecho es matarla"

Ana Bernal-Triviño, la experta en violencia de género que colabora en los especiales de Rocío Carrasco, ya ha advertido en varias ocasiones que detrás de los movimientos negacionistas de la violencia de género, suele haber hombres denunciados o condenados por ello, que se niegan a aceptar el delito, presentándose ellos como víctimas de las mujeres. Más o menos, viene a ser la teoría del "perro no come perro" que sacó a relucir Rocío Carrasco para explicar por qué algunos hombres no la creen.

Un ejemplo parece ser el de Francisco Zugasti, el propulsor del movimiento que increpó a Rocío Carrasco este viernes, ya que este hombre fue denunciado por violencia de género contra su pareja, según publicó La Última Hora, que asegura que Zugasti fue condenado y aporta fragmentos de la denuncia.

Cuando el juez le preguntó si había amenazado a su mujer, Zugasti contestó que "lo que quiero es meterla en un psiquiátrico". El magistrado le vuelve a preguntar y él va más lejos: "Mire, señoría, lo que tenía que haber hecho es matarla por torturar a mis hijos, pero me lo impiden mis principios y soy tonto del culo".

Condenado por pegar a un Guardia Civil en el chalet de Pablo Iglesias

Zugasti fue noticia el pasado febrero por golpear a un Guardia Civil en una protesta frente al chalet de Irene Montero y Pablo Iglesias en Galapagar, lo que él llama "Villatinaja", por lo que fue condenado a siete meses de prisión, según informaron en su día varios medios como El Diario o El Plural.

Acusó a Zapatero de "maltrato doméstico" a sus hijas

Zugasti, que también tuvo un altercado en una charla de Vox y Hazte Oír en la universidad Complutense de Madrid, saltó a los medios por primera vez hace años, cuando acusó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su esposa de "maltrato doméstico" a sus hijas por acompañarles en su visita a Obama, a pesar de "las bajas calificaciones académicas de las niñas". También les acusó de ser culparles de su "sobrepeso" y de dejarles formar parte de una tribu urbana que practica "la necrofilia", algo que debió asociar al estilismo "gótico" de las chicas.

Ana Bernal: "Más que ofendernos, se definen a ellos mismos"

Ana Bernal, que el pasado viernes ya denunció el acoso de Stop Feminazis a Rocío Carrasco, ha retratado hoy a Francisco Zugasti a través de un artículo titulado Stop Machismo en El Periódico, en el que escribe que "con mensajes como los de ‘Stop Feminazis’ que rodearon a Rocío Carrasco, más que ofendernos, os definís a vosotros mismos".

La periodista y profesora de la UOC, experta en violencia de género conoce bien a esta "asociación machista, que puede acosar a mujeres víctimas sin mayores efectos".

Bernal recuerda que dos de sus miembros, entre ellos Zugasti, fueron absueltos por “colgar pancartas machistas” en los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid. A pesar de los mensajes que portaban –"in dubio, pro zorra" o “llama y te desplumamos el pollo" [sobre el 016]-, la Audiencia Provincial de Madrid no lo consideró delito de odio, sino una falta de injurias, figura despenalizada en la reforma del Código Penal de 2015.

Projusticia dice luchar contra el "feminazismo", apoyándose en la falsa teoría de que la mayoría de denuncias de maltrato son falsas.

"Leer su presentación solo evidencia lo poco que saben de derecho, y mucho menos, de ordenamientos internacionales", escribe Ana Bernal.

"Todo falso. La ley de violencia de género fue respaldada por el Tribunal Constitucional. Es extremadamente garantista, respeta la presunción de inocencia respaldada por el principio 'in dubio pro reo' ante cualquier mínimo dilema y la ley sí ha reducido el número de víctimas. Y, en cualquier caso, si no se reduce más no será problema de la ley sino de misóginos que siguen asesinando a sus parejas o exparejas o incluso a sus hijos".

"Se difunden bulos sobre las asociaciones feministas pero no investigan a las machistas"

Ana Bernal quiere desmontar también el bulo propagado, "por parte de la ultraderecha", de que las asociaciones feministas son "chiringuitos" que reciben subvenciones de forma masiva y "la caza de brujas" que hay contra ellas en algunos medios, cuando "no se investiga, ni de lejos, quiénes están detrás de las asociaciones machistas y quiénes las financian".

El origen del término 'feminazi' y su contradicción

Sobre el término "feminazi" que usan en sus manifestaciones para desacreditar a las víctimas de violencia de género, Bernal recuerda que no está incluido en la RAE, aunque tampoco es nuevo. Lo acuñó en los años 90 Rush H. Limbaugh, "locutor de radio norteamericano conservador que apoyó, cómo no, a Donald Trump". La palabra "feminazi", según explica Bernal se usó primeramente para acusar a las mujeres que defendían el derecho al aborto, lo que Limbaugh consideraba un "holocausto". Una contradicción de este movimiento que compara el feminismo con el nazismo, ya que "justo el aborto fue un instrumento de control racial de la Alemania nazi a través del 'programa Lebensborn' que tenía como misión garantizar la raza aria y ofrecía ayudas a las mujeres alemanas", explica la experta en violencia de género.

"Podríamos ser como ellos y llamarlos 'machonazis', pero no"