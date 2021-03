¿Maltrató Antonio David a Rocío Carrasco? Lo que ha dicho la Justicia hasta ahora

El testimonio de ella en televisión abre un juicio paralelo contra él por presunta violencia de género

Recordamos el estado judicial de las demandas por maltrato físico y psicológico que puso Rocío Carrasco

Cuatro horas de televisión han bastado para que Rocío Carrasco pase de ser considerada "mala madre" a una "mujer maltratada", y su ex marido, Antonio David, de "víctima" y "padre ejemplar" a "verdugo".

El estreno del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva en Telecinco, en el que la hija de Rocío Jurado dio por primera vez su versión del divorcio con el ex guardia civil y el posterior alejamiento de sus hijos, ha puesto el foco en el tema de la violencia de género, con buena parte de las redes sociales señalando a Antonio David como un posible maltratador.

Varios políticos apoyan a Rocío Carrasco y agitan el debate

A ello han contribuido varios políticos influyentes que han mostrado públicamente su apoyo a Rocío Carrasco como víctima de violencia de género, entre ellos la ministra de Igualdad, Irene Montero, Rocío Monasterio (Vox), Íñigo Errejón (Más País) y Adriana Lastra (PSOE).

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Otros llaman a la presunción de inocencia y el respeto a la justicia

Eso fue anoche. Este lunes, ya más en frío, el debate mediático empieza a equilibrarse entre los que creen que Rocío Carrasco es un claro ejemplo de mujer maltratada, y que su caso debería reabrirse en base al testimonio que dio anoche, y los que llaman a la prudencia, a la presunción de inocencia y al respeto por la labor de la justicia.

Para todos los palmeros de Irene Montero y que ahora se dedican a insultarme por lo de Antonio David.



Una Ministra de Igualdad no puede acusar a una persona a la que Justicia ya le ha dado la razón.



Es una puta vergüenza. #RocioVerdad1 — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) March 22, 2021

Qué pasó con las demandas de Rocío a Antonio David por maltrato

Rocío Carrasco ya demandó a Antonio David por maltrato físico y psicológico, pero hasta ahora el juez no le ha dado la razón.

La hija de Rocío Jurado puso su primera denuncia en septiembre 2016, en un juzgado de violencia de género.



"Ella aportó un estudio médico de su situación hasta 2011 -anterior a la pelea con su hija-, y pidió que se hiciera una valoración psicológica de la otra parte, a lo que Antonio David se negó", explicó ayer la periodista Paloma García Pelayo.

En la denuncia de Rocío Carrasco se señalaba que había lesiones. Pero se necesitaba probar la causalidad, que Antonio David era el culpable de esos daños físicos y psicológicos, y finalmente se determinó que no había hechos suficientes como para abrir juicio oral.

La hija de Rocío Jurado recurrió el sobreseimiento del caso y, en marzo de 2017, ratificó su denuncia por maltrato físico en el juzgado de violencia de género.



En marzo de 2018, una jueza admite que hay indicios de posible maltrato y decide reabrir el caso. Sin embargo, se acepta el recurso posterior de Antonio David y, en noviembre de 2018, se determina un nuevo sobreseimiento provisional. Rocío Carrasco vuelve a recurrirlo ante el tribunal Supremo, pero se lo deniegan al considerar que no había lugar a queja.



Cuando Antonio David entra en el reality de GH VIP, momento en el que Rocío Carrasco entra en la crisis emocional que le lleva a un intento de suicidio -según contó anoche-, ella acude de nuevo a la justicia para intentar reabrir el caso, judicializándolo aportando como prueba su ingreso en el hospital tras ingerir varias pastillas y el informe médico.



El juez determina de nuevo que no ha lugar a reabrir el caso, pero ella vuelve a recurrir en septiembre de 2020, denegado nuevamente. La conclusión del juez es que no se puede probar la causalidad, es decir, la relación entre la conducta de Antonio David con los padecimientos psicológicos de su ex mujer. O lo que es lo mismo, se acepta que Rocío Carrasco sufre, pero no que Antonio David sea el culpable de su sufrimiento, o al menos, no se ha podido probar.



La denuncia de Rocío Carrasco, denegada y recurrida varias veces, se encuentra ahora apartada en el Supremo de forma provisional, lo que significa que si hay nuevos indicios se puede reabrir. Sin embargo, expertos penalistas explican que en el 98% de casos similares, estos no vuelven a reabrirse. Tendría que haber una prueba muy determinante como para que se reactivase.

El presunto maltrato de Antonio David que relató Rocío

La hija de Rocío Jurado aseguró anoche que Antonio David Flores ha sido el causante directo de que sus hijos la hayan llegado a odiar, además de someterla a un presunto maltrato físico y emocional en algunos momentos de su relación.



"Él aprovechaba para insultarme, me increpaba, decía 'te los voy a quitar y te van a odiar, hija de puta'", reveló de lo que supuestamente le decía su ex marido cuando le traía a sus hijos tras pasar unos días con ellos dentro del régimen de custodia compartida que tenían.

"Soy víctima y ellos también lo son de una mente diabólica, ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, 'te vas a cagar, Rociíto' y me ha quitado lo más importante de mi vida, a mis hijos".

"Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tenía, estando vivos, porque ha ensuciado su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, con nadie".

"Me tiró del pelo y me di con la cabeza en la mesa"

Cuando más detalló la hija de Rocío Jurado el presunto maltrato de Antonio David fue en el segundo episodio emitido anoche. "Me decía 'eres un inútil, no sirves para nada, estás gorda, mira Eugenia Silva', decía mirando una revista, 'ella sí es una modelo y no tú'", que puede parecer una tontería, pero no era lo que decía, era la forma", relató Rocío de la relación de sus primeros años con el ex guardia civil. "Él tenía una cara de puertas para adentro y otra cuando había cámaras, entonces todo era maravilloso, 'cuánto te quiero'".

Rocío contó que llegó a "normalizar la gravedad". Y que hubo un día que "la cosa pasó a mayores". "Yo estaba sentada en el sofá, me tiró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa, me decía que yo tenía la culpa de todo lo que le pasaba. Me dijo 'vete con tu madre, eres una hija de puta'". "En ese momento pensé 'me levanto y le reviento', pero no lo hice". "Luego me decía que le perdonase, que estaba nervioso, y yo lo justificaba". "Que poco sabía entonces que él sería mi verdugo".

El documental de Telecinco también mostró el testimonio de Cristina Cárdenas, amiga de Rocío Carrasco. "He visto mil desprecios de Antonio David a Rocío, llegó a ser violento", dijo esta mujer, que tenía una relación cercana con la pareja en esa época. "Yo al principio no la creía, porque fue quien vendió el predictor del embarazo de Rocío a la prensa", ha recordado Lydia Lozano después, "pero ella siempre me decía que fue Antonio David quién pactó esto".

Antonio David: "Ningún juez ha dicho que yo sea un maltratador"

Según explicaron los colaboradores del especial de Telecinco, la reacción de Antonio David tras ver el documental fue reiterar su inocencia, alegando que "ningún juez hasta la fecha ha dicho que yo soy un maltratador", y avisó de posibles nuevas demandas a su ex mujer.