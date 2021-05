La estrategia judicial de Antonio David: por qué no demanda a Rocío pero pide 3 millones de euros a Mediaset

Tras demandar a la cadena por despido improcedente, planea reclamar 3 millones de euros por los beneficios obtenidos de lo que considera un "escarnio público"

Guarda silencio mediático y no denuncia de momento por injurias a Rocío Carrasco. El presunto motivo, temor a que se reabra el caso

Antonio David Flores guarda silencio público desde hace dos meses, cuando Telecinco estrenó la docuserie de Rocío Carrasco, en la que esta destapa el presunto maltrato psicológico y mediático al que la ha sometido desde que se separaron. Pero poco a poco vamos conociendo la estrategia que planea seguir el ex Guardia Civil en los juzgados.

La semana pasada conocíamos que el ex tertuliano de Mediaset había demandado por despido improcedente al grupo y a la productora de la docuserie, La Fábrica de la Tele, después de que estos decidieran prescindir de sus servicios tras las sospechas de delito que planteaba el duro testimonio de su ex mujer.

Hoy sabemos, a través del periodista Saúl Ortiz, que Antonio David reclama ver el contrato que firmaron con Rocío Carrasco para comprobar si su despido estaba incluido en una de las cláusulas, y pedir así parte de los beneficios conseguidos con lo que él considera "un escarnio público" cometido con "premeditación y alevosía".

Por ello, pedir a la cadena y productora una cantidad que ascendería a 3 millones de euros, además de la reincorporación a su puesto de trabajo como colaborador.

El marido de Olga Moreno solicita que se le reponga en su puesto de trabajo en los programas de Mediaset, como Sálvame, donde trabajaba como colaborador hasta el pasado 17 de marzo, además de la citada cantidad económica de 3 millones de euros, una cuantía similar, por cierto, a la que él habría ganado en todos estos años por hablar de Rocío Carrasco en los medios, según calculó el programa Ya es mediodía.

¿Por qué no demanda a Rocío Carrasco?

Antonio David no responde a las llamadas de los periodistas pero cuenta en privado que se considera una víctima de toda esta historia. La única manifestación pública que le vimos hacer fue, nada más estrenarse la docuserie, cuando salió amenazando a su ex mujer con que “lo iba a pasar muy mal”.



Una frase que no jugó precisamente a su favor, ya que venía a corroborar el mismo tono amenazante denunciado por Rocío Carrasco en el capítulo 0, cuando dijo que nada más anunciarle su intención de separarse, la reacción de su entonces marido fue: “¿Te quieres separar? No sabes la que se te viene encima”.

Si Antonio David cree que Rocío Carrasco miente en el testimonio que está dando sobre él en Telecinco, el paso lógico sería denunciarla a ella, en lugar de a la cadena, por injurias y calumnias.

¿Por qué no lo hace? Tal y como ya avanzó una experta penalista consultada por NIUS, y especuló también Carlota Corredera la semana pasada, cuando se dio a conocer la demanda de Antonio David a Mediaset, el ex guardia civil y sus abogados habrían tomado la decisión de no demandar, al menos de momento, a Rocío Carrasco, ya que ello significaría que el caso volviera a los juzgados.

La denuncia por “lesiones psicológicas” que la hija de Rocío Jurado le puso hace años está sobreseída en el Supremo, a la espera de que puedan aparecer pruebas más contundentes que las presentadas hasta entonces.