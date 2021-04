El tráiler del episodio 8: "No sabes la que os tienen preparada"

"Yo empecé a tener pánico a los lunes, cuando volvían los niños. Las horas antes me las paso encerrada en el baño, vomitando ", recuerda Rocío. "Lo primero que me dice mi hija cuando llega es ‘no sabes la que os tienen preparada’. ‘Que sepas que en septiembre a mí no me trae nadie a esta casa, ni un juez, ni tu padre ni tu madre que están bajo tierra’", relata. "Ella no podía permitirse a sí misma tener ningún tipo de sentimiento bueno para conmigo. Ella tenía que ir a casa de su padre con información, con algún tipo de dato", prosigue.

"Ella empieza a pegarme pero mientras ella me pega ella va gritando 'no me pegues, no me pegues, no me pegues', y yo la miraba y era ella la que me pegaba a mí, yo sabía que eso obedecía a algo que no era normal". El avance termina cuando Rocío dice: "Entonces ella saca un móvil, no sé de dónde, y dice 'papá, ya está hecho'".