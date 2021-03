Telecinco trae a España a la cantante de 'Voilà', nueva canción del documental de Rocío Carrasco

Quién es Barbara Pravi

La letra de 'Voilà' en español

Escúchenme, a mí, la media cantora

Hablen de mí, a sus amores, a sus amigos

Háblenles de esta niña de ojos negros y de su sueño loco

Lo que quiero yo es escribir historias que llegan hasta Uds.

Nada más



Aquí, aquí, aquí, aquí tiene quién soy yo

Aquí estoy, hasta si puesta al desnudo, tengo miedo, sí

Aquí estoy en el ruido y en el silencio



Mírenme, o por lo menos lo que sobra de mí

Mírenme, antes que yo me odie

Qué decirles, que los labios de otra no les dirán

Son pocas cosas, pero todo lo que tengo, yo he puesto ahí

Aquí



Aquí, aquí, aquí, aquí tiene quién soy yo

Aquí estoy, hasta si puesta al desnudo, se acabó

Es mi cara, es mi grito, aquí estoy, no importa

Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí mismo

Yo, mi sueño, mis ganas, como me muero, como me río

Aquí estoy en el ruido y en el silencio



No se vayan, les suplico que se queden mucho tiempo

Tal vez eso no me salve, no

Pero no sé qué hacer sin Uds.

Ámenme como se lo ama a un amigo que se ha ido para siempre

Quiero ser amada, porque yo no sé bien amar mis contornos



Aquí, aquí, aquí, aquí tiene quién soy yo

Aquí estoy, hasta si puesta al desnudo, se acabó

Aquí estoy en el ruido y en la furia también

Finalmente mírenme y mis ojos y mis manos

Todo lo que tengo está aquí, es mi cara, es mi grito

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy

Aquí

Aquí

Aquí, aquí