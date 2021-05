El penúltimo episodio de 'Rocío' entra en el quid de la cuestión: "No hay precedentes de un caso como el mío"

La entrega 11 aborda las probabilidades de reapertura. "Me decían que tenía razón pero que mi caso era inédito"

Rocío confía en la justicia y cree que su marido "podría ir a la cárcel", dice en el tráiler.

Recordamos otros casos que marcaron un antes y un después en la sociedad, y la otra opción legal que tendría Rocío para reabrir el caso

Telecinco llega este miércoles al penúltimo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, abordando uno de los temas claves desde el estreno de la serie documental: ¿se podrá reabrir el caso por maltrato psicológico y manipulación mediática contra su ex marido, Antonio David Flores?

Recordemos que el caso se encuentra sobreseído (archivado) desde 2020 en el Tribunal Supremo, al no haber encontrado en su día los jueces pruebas suficientes para demostrar la causa-efecto entre las actuaciones del ex guardia civil y el padecimiento psicológico de la hija de Rocío Jurado.

Ahora, cuando entramos ya en la recta final de la serie documental, la gran pregunta es si alguna de las pruebas que ido sacando Rocío Carrasco a lo largo de los 10 capítulos emitidos, sumado a la repercusión mediática y social que ha tenido su testimonio, servirán para retomarlo de alguna forma en los juzgados.

Todos los juristas consultados hasta ahora, entre ellos la abogada experta penalista Isabel Moreno, entrevistada por NIUS, coinciden en que es muy improbable. Pero Rocío Carrasco no pierde su esperanza en la justicia.

Rocío: "Antonio David no ha sido absuelto porque nunca fue juzgado"

"[Antonio David Flores] no tiene razón cuando dice que ha sido absuelto, porque en realidad, para ser absuelto tiene que haber sido juzgado antes, y a este señor nunca se le ha sido juzgado”", dice Rocío Carrasco en el avance del episodio 11:

Asegura que Antonio David "podría ir a la cárcel"

La ex de Antonio David Flores revela el dinero que ha ganado el padre de su hija en los platós durante todos estos años y cuenta algo que hasta el momento se desconocía.

"La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban las sociedades a las que pertenecía. Así que decidimos ponerle una querella”, explica Rocío Carrasco, asegurando que Antonio David Flores "podría ir a la cárcel". "Todavía no es un caso cerrado, sé que se hará justicia", confía.

Rocío: "Me daban la razón pero me decían que no había precedentes de un caso como el mío"

Rocío aborda en este episodio 11 una de las cuestiones más debatidas en los medios desde el estreno de la serie, hace casi dos meses.

Si en su día era normal que los jueces no hicieran suficiente caso a Rocío Carrasco, porque no había precedentes en España de una demanda como la suya.

Nunca antes un personaje famoso había acusado a alguien de haber ejercido un maltrato continuado en el tiempo, sirviéndose de los medios de comunicación, que le habría ocasionado las lesiones psicológicas que la llevan a estar en tratamiento desde 2011, por "síndrome ansioso depresivo cronificado".

Recordemos que la cruzada judicial de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores empieza en 2016 cuando acude al juzgado de instrucción número 23 de Madrid para denunciar a su ex marido por un "delito de lesiones psicológicas y de quebrantamiento de los deberes de custodia" de sus dos hijos.

Es el propio juzgado el que deriva el asunto al de violencia contra la mujer, el número 1 de Alcobendas. La madre señala que comenzó a ser maltratada por su exmarido durante el embarazo de riesgo de su segundo hijo, David, tal y como también relató en el documental. Se detallan episodios como cuando la "agarró y sujetó contra una ventana", o las amenazas tras la separación: "Rociíto, te vas a cagar, tus hijos te van a odiar".

Ahí empiezan cinco años de recorrido de Rocío en los juzgados, acusando a su exmarido de 20 años de ataques a su imagen pública tachándola de mala madre y de no cumplir con sus obligaciones con sus hijos. Le acusa también de haber influido en sus hijos, en especial en la mayor, Rocío Flores, en contra de la madre. El resultado de esos ataques, según Rocío Carrasco, es un trastorno de adaptación mixto, crónico, con ansiedad y depresión, que la llevó incluso a intentar suicidarse.

"Mucha gente me decía, Rocío, si tienes razón en todo lo que cuentas, pero es que no hay ningún precedente de un caso como el tuyo", recuerda la protagonista del documental en el episodio 11 que Telecinco emite este miércoles.

Y es cierto, en la historia de la crónica social no se recuerda una denuncia de estas características. La duda está ahora en si el caso de Rocío Carrasco podría marcar un antes y un después en el ámbito jurídico, hacer cambiar las bases para que un maltrato continuado en el tiempo como el que ella relata pueda ser considerado un delito, al menos en futuros casos similares.

El testimonio de Rocío hizo dudar a los jueces: "Indicio de criminalidad"

En las conclusiones de las denuncias que ha ido presentando a lo largo de estos años Rocío Carrasco, publicadas en medios como Vanitatis o El Mundo, o leídas por la propia Rocío en su documental, hay algunos fragmentos en los que se ve que los jueces dudaron, aunque finalmente no le dieran la razón.

En una de ellas, uno de los jueces reconocía que el "comportamiento de Antonio David no era ético", si bien se admitía que era difícil probar que fuera constitutivo de "delito", y sobre todo, que su actitud fuera la causa de las lesiones de Rocío, como se decía en la veintena de informes médicos presentados.

En otra de las sentencias se reconoce que hay "indicio de criminalidad" en la actuación de Antonio David, lo que provocó que se aceptara un recurso de Rocío Carrasco, si bien finalmente se archivó, de nuevo, por falta de pruebas contundentes.

La tardanza en presentar la denuncia, otro tema polémico

El tiempo que pasó entre el comienzo del sufrimiento de Rocío y la presentación de denuncia jugó en su contra para la apertura de un juicio. Los forenses "no pueden determinar que la causa fundamental que ha provocado este trastorno" sea la actuación del exmarido, "ya que desde que se producen los primeros hechos relatados por la paciente hasta que se realiza el primer diagnóstico de la enfermedad transcurren varios años".

Sin embargo, en otras sentencias del Supremo se advierte de que "el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible por las especiales características de los hechos de maltrato".

Al margen de este asunto aún debatible sobre la tardanza en denunciar, sí se vio cierta relación entre los ataques en medios de Antonio David Flores y el estado psicológico de su exmujer: "Estos médicos forenses pueden establecer una relación de causalidad entre la agravación de la sintomatología que presenta la paciente y los hechos denunciados, dada la importancia vivencial que otorga doña Rocío a todas las situaciones relativas a sus hijos y a la repercusión mediática que tienen", se señala en una de las conclusiones del informe de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de noviembre de 2017.

Antonio David basó su defensa en la libertad de expresión

Antonio David Flores basó su defensa para no llegar a juicio en que su exmujer actuaba por "una venganza personal" porque sus hijos hubieran elegido vivir con él, para privarle del "ejercicio de su profesión y de su libertad de expresión".

El ex tertuliano de TV argumentó que Rocío también había acudido a las revistas para contar su vida y que su situación anímica y personal podía estar relacionada con otros hechos, como la muerte de Rocío Jurado, el distanciamiento de su familia o sus problemas económicos.

Casos mediáticos que cambiaron la visión de la sociedad y los jueces

Si echamos la vista atrás, sí hay precedentes de casos mediáticos que cambiaron la visión de la sociedad, y posteriormente de los jueces, sobre algunas actuaciones, especialmente las relativas a la relación entre hombres y mujeres.

El caso más dramático fue el de Ana Orantes en 1997. Fue la primera mujer que denunció ante las cámaras la violencia que sufría por parte de su exmarido, en el programa De tarde en tarde de Canal Sur que presentaba Irma Soriano.

Su asesinato posterior a manos de su agresor, quemada viva, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en la historia de nuestro país. Su muerte generó un fuerte debate en la sociedad, en un momento en el que no existía la Ley Integral contra la Violencia de Género, juzgados específicos de violencia contra la mujer, e nº de ayuda 016, ni medidas de alejamiento. El testimonio de Ana Orantes fue el detonante para que se trabajara en la remodelación del Código Penal y se aprobara la Ley Integral del año 2004.

El caso Nevenka hace 20 años, abordado recientemente en un documental de Netflix, removió conciencias sobre el acoso sexual en el trabajo.

Ana Obregón fue una de las famosas que consiguieron que los menores estuvieran más protegidos ante los medios, con la introducción de medidas como el famoso pixelado que ahora debe acompañarles hasta que sean mayores de edad.

Y la fallecida Carmina Ordóñez consiguió que la sociedad dejase de distinguir entre mujeres maltratadas según su perfil socioeconómico, cuando denunció a Ernesto Neyra por violencia de género.

La prisión permanente revisable, la ley de la eutanasia o la mayor perspectiva de género que se dio al caso de La Manada, son otros ejemplos de cómo la ley se ha ido adaptando a las demandas de la sociedad a partir de casos que conmocionaron al público.

Los expertos coinciden en que la ley no debe regirse por los juicios mediáticos, pero las leyes también son un reflejo de la sociedad del momento y los avances que se van produciendo.

Otra opción legal que tendría Rocío para reabrir su caso

Si bien la reapertura de un caso sobreseído es altamente improbable, la abogada consultada por NIUS nos advertía de otra opción legal que tendría Rocío Carrasco, para que su caso vuelva de alguna forma a la justicia tras el documental.

A Rocío Carrasco le podría beneficiar que Antonio David ejercite otras acciones civiles o penales en defensa de su derecho al honor, con alguna demanda por injurias o calumnias.

"Porque si no denuncia, una callada por respuesta puede ser considerada como que ‘quien calla, otorga’. Pero si él la denuncia a ella y se abre un nuevo juicio por esta causa, ella podría acreditar que todo lo que ha dicho es verdad, aportando todas las nuevas pruebas que tiene, y lograr esa satisfacción o triunfo moral, de poder verse reparada en los tribunales, además de en la televisión".