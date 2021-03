Primer testigo de una agresión de Antonio David a Rocío Carrasco: "Le dio un guantazo y la dejó ahí"

Chori, paparazzi amigo de la familia Jurado, dio su testimonio al margen del documental

Afirma haber presenciado cómo el ex guardia civil "dio un bofetón" a su mujer tras una discusión en el hospital

"Me arrepiento de no haber actuado. Lo cuento ahora porque se lo debo a Rocío Jurado"

Rocío Carrasco ha detallado en el episodio 2 y 3 de su serie documental varios momentos de agresiones o desprecios por parte de su ex marido, Antonio David Flores, que la llevaron a tomar la decisión de separarse, como cuando amenazó con tirarla por la ventana o cuando se encaró con su madre, Rocío Jurado.

Pero el programa de Telecinco ha contado también con un testimonio externo, el de un paparazzi amigo de la familia que presenció una de las primeras presuntas agresiones de Antonio David Flores a Rocío Carrasco, en los inicios de su relación. Se trata del primer testigo con el que cuenta el programa, al margen de la entrevista a su protagonista.

Antonio Martín, más conocido como Chori, es un paparazzi que tenía una relación muy cercana con los Jurado, considerado “como de la familia”.

El reportero gráfico ha entrado hoy en el programa para dar su testimonio de lo que asegura presenció un día.

“Me dijeron que había que ir a Barcelona para una rehabilitación. Una vez allí, estábamos en el hospital, Rocío estaba sentada en la camilla con Antonio David al lado, les oí hablar fuerte, me volví, y vi que él le pegaba un guantazo con ‘alegría’ a la niña”, recuerda.

Chori no recuerda si estaban discutiendo. “Estaban hablando, le pegó un bofetón y ahí la dejó”. El paparazzi pensó que Antonio David volvería, que sería “un arrebato de niñato, pero nada, no regresó”. “Rocío se quedó descolocada totalmente, callada. Yo creo que lo peor fue que él no apareciera después. “Cosas nuestras”, dice que le dijo Rocío cuando le preguntó qué había pasado, por qué le había pegado su marido.

El paparazzi, que no ha cobrado por esta intervención, dice estar “arrepentido de no haber hecho nada entonces, pero no sabía de qué iba la historia”.

Chori recuerda que tras el incidente, llevó a Rocío de vuelta a Argentona (Málaga). “Allí estaban Antonio David y sus padres, y yo ya me fui. Hasta ahí puedo contar”.

Preguntado por si creía que Rocío Jurado sabía de este suceso, Chori responde que “no”, “porque si lo hubiera sabido, todas esas caricias que hacía ella, todos esos gestos de cariño, no las habría hecho, si llega a saber algo entonces, saca a su hija de ahí corriendo”.