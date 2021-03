Rocío Carrasco dice que sus hijos son "víctimas" de Antonio David, al que define como "un ser diabólico"

Además, la hija de Rocío Jurado asegura que ha estado más de 20 años callada "para no hacer daño" a sus hijos . Mientras, lamenta que, durante este tiempo, "hayan hecho" que se pierda todo a cerca de ellos. "He perdido su amor, ¿te parece poco?", pregunta. No obstante, la hija de Rocío Jurado afirma que, aunque David, su hijo menor y al que nombra como "mi enano", no va a sufrir con sus declaraciones porque "es un ser feliz", Rocío podría, y por ello le "gustaría que lo vieran cuando fuera más mayores" porque, dice, "han sido víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran" .

Antonio David, "un serio diabólico" y Fidel, "un corazón abierto"

Además, la hija de Rocío Jurado confiesa algo que jamás había contado: “No me siento maltratada, me siento muy maltratada, he tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, porque no sabía lo que me iba a pesar durante el día”.