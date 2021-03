Rocío Carrasco relata su intento de suicidio y estalla contra Antonio David: "Me decía 'tus hijos te van a odiar, hija de puta'"

Así ha sido el primer episodio de la serie documental, en el que Rociíto culpa a su ex de su imagen de 'mala madre'

"Ha ensuciado la mente de mis hijos, los he tenido muertos en vida"

El día que tocó fondo: "Me tomé varias pastillas cuando supe que mi hija iba a defender a su padre en GH VIP"

Telecinco ha estrenado hoy la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco cuenta por primera vez qué ha pasado en su vida para que lleve siete años sin ver a sus hijos y para que hace año y medio intentase quitarse la vida.

"Es algo que tengo que hacer, me lo debo a mí y a la gente que me quiere y ha estado conmigo", comenzaba Rocío Carrasco la entrevista, muy "nerviosa" y reconociendo que en la mañana de la entrevista "quería meterme debajo de la cama". Cuando le preguntan quién es su "gente", responde que "mi marido [Fidel Albiac], mi suegra, mis amigos, mi otra familia, otra familia que yo he elegido, que no es la de sangre".

¿Por qué habla ahora, tras 25 años? "Toqué fondo"

La hija de Rocío Jurado confiesa que llevaba "mucho tiempo sin poder verbalizar las cosas, pero ahora puedo hacerlo, he tocado fondo y me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera".



Cuando le preguntan si se acuerda de la última vez que vio a sus hijos, se produce un largo silencio en el que termina asintiendo.

Toqué fondo y me di cuenta de que debía hablar para sobrevivir

El episodio 0 estuvo dedicado por entero al testimonio de Rocío Carrasco sobre lo que sucedió el 5 de agosto de 2019, cuando tocó fondo, con un intento de suicidio, que fue lo que la hizo reaccionar, lo que la convenció de que debía "contar la verdad para seguir viva", tal y como reza el título del documental.

"Todo esto lo he contado a muy pocas personas cercanas y a muchas extrañas, desgraciadamente, a jueces, médicos, equipos psicosociales... no me gusta despertar sentimiento de pena o hacer que gente que quiero se sienta mal", dice. "Yo soy fuerte y tengo que serlo".

Me han llamado mala madre muchas veces y me han hecho sentir como tal

Se defiende de los que la llaman 'mala madre'

El programa la confrontó primeramente con todas las veces que se la ha llamado "mala madre", por parte de su ex, Antonio David, y en los medios de comunicación. Su reacción al verlo era de altivez y condescendencia al principio, la de alguien que ha visto esas imágenes muchas veces. Pero después, comienza a derrumbarse y ya no deja el llanto en toda la entrevista.

"Me han llamado mala madre muchas veces y me han hecho sentir como tal", confiesa. "Nunca se le ha cuestionado a él, siempre han dado por veraz lo que decía de mí", dice de su ex marido y padre de sus hijos, Antonio David, al que no nombra en toda la entrevista y se refiere a él como "esa persona" o "el padre de mis hijos", un ser "diabólico".

Mi hija cree que soy mala madre, ha crecido con la versión de su padre, nunca se le ha cuestionado

"Mis hijos han crecido, como todo el mundo, con esa versión de que soy una mala madre", lamenta. Preguntada si cree que sus hijos la consideran una mala madre, responde que "mi hija, por sus acciones, sí creo que cree que soy mala madre", dice de Rocío Flores, con la que rompió cuando la niña tenía 15 años, después de tres años de difícil relación y esa fatídica pelea del 27 de julio de 2012, que terminó con una denuncia de la Fiscalía contra la joven por maltrato a su madre y sentencia favorable a Rocío Carrasco con orden de alejamiento.

Mi hijo es especial y sé que me adora, pero no se le permite

De su hijo pequeño, David, de quien el programa ha emitido algunas imágenes del archivo personal de Rocío Carrasco, ha dicho que "mi hijo es especial y yo sé que me adora, pero no se le permite. Es un niño que se amolda, y gracias a Dios, es feliz". "Yo sé que me ama y eso me da tranquilidad".

¿Cómo comienza la mala relación con sus hijos?

"Me decía 'te voy a quitar a tus hijos, te van a odiar, hija de puta'"

Rocío Carrasco ha relatado que los problemas comienzan con la separación y la custodia compartida que tenían. "Cuando venía a traerme a los niños, él me increpaba en la puerta, aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme, y decirme 'te los voy a quitar, te van a odiar, hija de puta, voy a hacer que te odien'", recuerda:

Rocío pasa del llanto al enfado cuando habla de la influencia que, en su opinión, ejerció Antonio David sobre sus hijos para volverles contra ella.

A Rocío le quitaron la adolescencia, no tenían derecho, y cortó el vínculo materno

"A Rocío le quitaron la adolescencia, la hicieron responsable muy pequeña de su hermano, y de lo que le pase al padre, de como se encontrase, no tenían derecho a perturbar esa paz, y lo hicieron, y cortó el vinculo materno, lo sesgó, a mí me lo quitó", dijo.



"[Antonio David] ha ido proclamándose como un padre modélico, maravilloso, solo le importa él, nada más, es la crueldad".



"Es un padre impío porque no tiene piedad ni para con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos, no puedes quitar a una niña de cinco años su figura materna, y eso es lo que ha hecho", le recrimina.

Ella [Rocío] tenía pasión por su madre, que soy la que la he parido, pero es víctima de una mente diabólica

"Ella [Rocío Flores] quería estar conmigo, ella le contó a la psicóloga que cuando iba el padre a recogerla al colegio, llevaba a prensa, y que no le gustaba, pero es lo que hay....".

"Ella tenía pasión por su madre, que soy yo, la que la he parido, porque yo soy víctima, pero ellos también son víctimas de una mente diabólica".

Ha ensuciado su mente, yo he tenido a mis hijos muertos en vida

Según su versión, Antonio David le dejó claras sus intenciones desde el primer momento. "Él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, 'te vas a cagar, Rociíto', me ha quitado a lo más importante, que son mis hijos". "Y lo que es peor, me los ha quitado teniéndolos, y ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel, si cabe".



"Porque cuando desalmado mata a un hijo, vives con esa pena, pero yo he tenido a mis hijos muertos en vida. Ha ensuciado su mente, eso no se hace con una madre y dos criaturas pequeñas".

El 5 agosto: el día que tocó fondo e intentó quitarse la vida

Tras explicar el distanciamiento de sus hijos y sufrimiento por ello, que achaca a la influencia de su padre, Rocío Carrasco ha pasado a relatar el suceso del 5 de agosto de 2019 que le hizo resurgir, el intento de suicidio que le llevó posteriormente a decidirse a dar su versión en televisión.

Lo cuento porque sé que lo tenían algunos medios e iba a salir

"Pasó el 5 agosto de 2019, yo no lo hubiera contado jamás si no fuera porque sé que lo tenía un par de medios, y sabía que tarde o temprano lo contarían."



La crisis comenzó poco antes del 5 de agosto, cuando supo que su ex, Antonio David, iba a GH Vip y que su hija Rocío le defendería en plató.

Estoy tratada desde 2011 por síndrome ansioso depresivo

"Me dicen que mi hija va a defender a su padre en GH Vip. En ese momento yo no estaba bien emocionalmente, por todo lo que llevo pasado. Yo llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde 2011, con una medicación fuerte y un diagnóstico de 'síndrome ansioso depresivo moderado y grave', cronificado en el tiempo, según la conclusión del informe demoledor del gabinete psicológico en el tribunal de violencia de la mujer", ha revelado por primera vez.

Cuando me enteré de que mi hija iba a defender a su padre en GH VIP, se me vino todo encima

Rocío ha explicado que la entrada de Antonio David en el reality de Telecinco coincidió con una fuerte crisis personal que atravesaba entonces. "Yo venía de estar hundida mucho tiempo, no quería salir de mi casa, no podía desarrollar mi vida normal, no quería hacer nada con nadie, y me llega esa noticia". "Por mi cabeza empiezan a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, lo peor era saber que mi hija iba a un plató a defender a su padre", recuerda:

Cuenta que "no estaba preparada para verla a ella, pero menos para verla defender a su padre, no quería volver a sentir miedo, vergüenza, seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo. Y no quería seguir viviendo en esas circunstancias".

Decidí que no quería seguir viviendo, volver a sentir miedo y vergüenza, y me tomé varias pastillas

Ese 5 de agosto, fue cuando Rocío Carrasco asegura que tocó fondo. "Decidí que no quería seguir viviendo, había llegado el momento de que todo se terminara, y la única manera era quitándome del medio", ha relatado, llorando en todo momento. "Me tomé varias pastillas diferentes, me quedé dormida, me salvó Fidel al entrar en la habitación porque veía que no me levantaba".



Cuenta que llegó al hospital "dormida, aunque yo no recuerdo nada, bien lo sabe Dios". En Urgencias le preguntaron qué había pasado, "y yo digo que no quiero seguir así, en ese momento digo que me da igual no haberlo conseguido y que lo voy a conseguir, que siempre me quedará el puente de Segovia para tirarme, y entonces me ingresaron en otro hospital con planta específica para esos casos".

En el hospital me di cuenta de la barbaridad que había hecho y me pareció una putada para los míos

Fue en este segundo hospital cuando Rocío Carrasco tomó "conciencia de la barbaridad que había hecho y que aún quería hacer, y me pareció que era una soberana putada para los míos, pero en ese momento no piensas en nada y en nadie, solo piensas que no quieres volver a pasar por lo mismo, y que no quieres volver a ver el odio en tu hija, volverte a sentir mala madre, volver a sentir que has perdido las cosas más importantes de tu vida, y verlo en los medios mientras estas cenando en tu casa... ". "Sé que es una acción cobarde, me avergüenzo por ello, pero es la puta realidad".

Durante su estancia en el hospital, se enteró de que "había alguien de prensa merodeando por el parking, y fue cuando dije que me quería ir a casa, era el único sitio donde me sentía segura, y no esperé a que me dieran el alta".

Rocío dice estar segura de que ese informe psicológico, al judicializarse, "llegó a manos de la otra parte" [Antonio David]". Fue cuando su ex ya estaba dentro de la casa de GH Vip y "coincide cuando mi hija le dice a su padre, 'no te preocupes, está todo mejor de lo que lo dejaste'". Una frase, dadas sus circunstancias en ese momento, que le hizo especial daño. "Para alguien que no sepa la historia puede resultar algo normal, para mí, no".

[Antonio David] ofreció mi informe psicológico a dos revistas diciendo 'mira lo que se inventa ahora'

Después del reality, Rocío cuenta que se enteró de que Antonio David "ofreció ese informe mío a dos revistas, con mensaje de 'mira lo que se ha inventado ahora'".



Fue tras este intento de suicidio, un "episodio vergonzante para mí", reconoce, "cuando empecé a madurar la idea de que ya había tocado fondo y que nada ni nadie se merecía darle el gusto de quitarme de en medio".

El día que mi hija se entere de quién es su padre, será el peor de su vida

Lo único que espera del documental es que "se sepa la verdad, constatada, documentada, porque aquí no está mi verdad o la suya, solo hay una verdad", concluye en el primer episodio.

Preguntada sobre qué espera que le ocurra a Antonio David tras sus declaraciones, responde que "no espero que le ocurra nada, simplemente espero que me deje tranquila".



Sobre sus hijos, asegura que prefiere que "sigan creyendo la versión que tienen, porque el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado, de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre, va a ser el peor día de su vida, y no me gustaría que sufriera."

Me ha quitado lo más importante que tiene una madre, que son sus hijos