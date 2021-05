La iconografía feminista de Rocío Carrasco: retratos, camisetas con sus frases y trajes en su honor

El retrato 'pop' que un seguidor le regaló a ella y a Carlota Corredera

Camisetas con sus frases: "Paraconmigo" y "Perro no come perro"

El programa también mostró las camisetas que otro seguidor de Rocío Carrasco había realizado como homenaje a algunas de sus frases que más repercusión han tenido a lo largo de los 12 capítulos, como el “perro no come perro” que le dedicó a Alessandro Lequio y otros hombres que no la creen; el “paraconmigo”, expresión que utiliza a menudo, o el recordado “no tiene coño, no lo tiene” que usó para desmentir la versión de Olga Moreno, mujer de Antonio David, sobre la relación de Rocío con su hijo David Flores y el encuentro que tuvieron en los juzgados.