La abogada Isabel Moreno, especialista en violencia de género, lo ve "muy difícil salvo que haya nuevas pruebas contundentes"

Pero apunta a otra opción legal que tendría la ex de Antonio David para conseguir un "triunfo moral" en los tribunales

Telecinco ha llevado a televisión, de una forma arrolladora y contundente, la versión de Rocío Carrasco en la batalla personal y familiar que viene librando con su ex marido desde hace veinte años.

El impacto mediático del testimonio de la hija de Rocío Jurado, detallando los presuntos maltratos físicos y psicológicos a los que dice haber sido sometida por el padre de sus hijos, ha sido enorme. El efecto 'Rocío Carrasco' ha disparado en un 41% las llamadas de consulta al número 016 de ayuda a víctimas de violencia machista.

La ex mujer de Antonio David Flores se ha ganado a gran parte de la opinión pública en los cuatro episodios emitidos hasta la fecha. El respeto a la presunción de inocencia del ex guardia civil convive con la credibilidad que desprende el relato pormenorizado de Rocío Carrasco sobre las humillaciones y vejaciones que dice haber sufrido durante su convivencia y proceso de divorcio.

Pero, ¿qué consecuencias podría tener la emisión del documental en el proceso judicial? Recordemos que la última denuncia que puso Rocío Carrasco, en 2020, se encuentra apartada en el Supremo, por falta de pruebas. ¿Podría reactivarse ahora el caso, tal y como quiere Rocío Carrasco y todos los que la creen y apoyan? ¿Qué pruebas harían falta? ¿Qué opciones judiciales tendría Rocío cuando termine de emitirse la serie?

Para responder a todas estas preguntas nos ayuda Isabel Moreno, abogada especialista en derecho penal y violencia de género, del bufete Carrión Abogados y profesora asociada en la Universidad Carlos III.

P: ¿Qué tipo de prueba tendría que aportar Rocío Carrasco para reabrir el caso? Ha salido, por ejemplo, el testimonio de Chori, un fotógrafo amigo de la familia que dice haber presenciado un bofetón, en 1998...

R: Si Rocío denunció, por ejemplo, que tal día Antonio David le dio un bofetón, sería relevante que apareciera alguien que diga que lo vio. Pero su testimonio debe ofrecer credibilidad, que fuera un testigo imparcial que por alguna circunstancia lógica y creíble no hubiera podido ser citado en su momento. Entiendo que en estos años de instrucción se habrá intentado aportar todas las pruebas que tuvieran, al menos las más importantes, como informes médicos y testigos próximos.

P: También está Cristina Cárdenas, amiga de Rocío, que dice haber visto el "maltrato" y guardar una grabación como prueba. Si surgieran más testigos, ¿de qué forma influirían en la posible reactivación del caso? ¿Habrían prescrito?

R: Si sale más gente, son imparciales, y resulta que salen ahora porque previamente no pudieron contactar o desconocían el procedimiento judicial, o no se pudo contar con ellos en su momento por el motivo que fuera, cabe la posibilidad de que se pudiera reabrir, siempre que no haya prescripción. El tiempo tiene importancia desde el punto de vista jurídico.

Si la declaración de la victima es desgarradora y se palpa la verdad, el juez inicia el proceso aunque haya dos versiones opuestas

P: ¿Qué pruebas concretas hay que aportar para probar un maltrato físico?

R: Cuando hay lesiones, lo más importante es el parte médico del día de los hechos y cuando hay malos tratos psicológicos, informes de este tipo. Pero por mi experiencia, a veces, incluso cuando no hay informe psicológico, cuando la declaración de la víctima es tan desgarradora y se palpa la verdad, los jueces decretan continuar con el procedimiento, aun cuando inicialmente sólo haya dos versiones enfrentadas. Esto puede suceder en los casos más graves. Si son cosas de poca entidad y sólo hay dos versiones contradictorias, se archiva por falta prueba.

El certificado de la ventana el día de la agresión podría ser un indicio, pero no una prueba

P: Rocío acusó a Antonio David de intentar tirarla por una ventana. Él lo negó alegando que había una reja, pero ella enseñó en el documental un certificado del cerrajero que probaba que la reja se puso años después. ¿Sería ésta una nueva prueba a tener en cuenta para un juez?

R: En mi opinión, a priori, no. Aunque habría que saber si Rocío aportó esa prueba tan evidente en su momento, y si no, por qué no lo hizo. Por otro lado, habría que saber si Antonio David mintió o cuando hizo esa declaración ya estaba la reja y se confundió. Lo de la reja puede ser un indicio para valorar la veracidad de la declaración. Pero lo importante es que haya una prueba de los hechos.

P: Antonio David también acusó a Rocío de maltrato. Ella confesó en el documental que un día le tiró una vela gigante. ¿Resta valor al testimonio de una mujer maltratada, si ella también cometió alguna agresión con el hombre?

R: Cuando ambos se agreden, la respuesta de los jueces depende: si ha sido para defenderse, normalmente a la mujer no le imputan nada. Si se agreden recíprocamente y ambos tienen partes de lesiones, les imputan a los dos, de manera que ambos adquieren la condición de investigados.

El hecho de que haya declarado que le tiró una vela, revela que igual este tipo de comportamientos (agresiones o peleas recíprocas) era frecuente y pudiera hacer pensar que ella no tenía un papel de sumisión o débil frente a él.

P: Rocío está en tratamiento por "síndrome ansioso depresivo" desde 2011. Denunció a Antonio David por maltrato psicológico, pero el juez lo desestimó al no poder acreditar que su sufrimiento psicológico se debiera solo al trato de su exmarido. ¿Es esto normal?

R: Si como se ha publicado, aportó un informe de 2011 y presentó la denuncia en el 2016, puede haber pasado demasiado tiempo entre el informe y la denuncia.

P: ¿Qué prueba hay que aportar para que un juez determine que SÍ hubo maltrato psicológico? ¿Puedes ponerme ejemplos?

R: Lo fundamental es que el relato de la víctima sea coherente, persistente y vaya acompañado de un buen informe que determine el sufrimiento padecido y que la causa directa y sin género de dudas haya sido el trato dispensado por la pareja. Las mujeres maltratadas pueden acudir a psicólogos y trabajadores sociales especialistas en violencia de género y se aportan estos informes al procedimiento. Algunas de mis clientas han acudido al Centro de Atención Psicosocial para víctimas de VG, por ejemplo.

Las víctimas de violencia de género son sus principales enemigas, no quieren denunciar por pena o miedo

P: ¿Es imposible probar un maltrato psicológico sin un informe médico?

R: Cuando una mujer sufre malos tratos, tanto físicos como psicológicos, se percibe. Ellas son su principal enemigo, no quieren denunciar, sienten pena por él, le justifican, no se sienten valoradas, su estima depende absolutamente de las opiniones de su pareja…etc… . Por ello, aunque sea difícil probarlo, los informes médicos sí pueden hacerlo, sobre todo cuando es continuado el maltrato. Yo tuve un caso, por ejemplo, en el que tuvo que ser la hija la que denunciara porque la víctima retiraba las denuncias y veía normal todas las vejaciones que padecía.

Expresiones como "loca" o "vas a malparir" podrían ser constitutivas de un delito leve de vejaciones

P: Rocío cuenta que la llamaba "loca", que "le estaba afectando al embarazo" y que iba a "malparir". ¿Alguno de estos episodios puede ser considerado como maltrato psicológico?

R: No hay una respuesta fácil. Expresiones como “loca”, “vas a malparir”, etc, pueden ser constitutivas de vejaciones. Pero no sé si son constitutivos de otro delito más grave. En abstracto diría que sí, pero depende de los pormenores del caso.

El síndrome de alienación parental es muy difícil de demostrar

P: Rocío acusa a Antonio David de poner a los hijos en contra suya durante años. ¿Es muy difícil probar el síndrome de alienación parental? ¿Qué pruebas hay que aportar?

R: Efectivamente, el síndrome de alienación parental es difícil de demostrar. En el último caso que tuve, por ejemplo, la prueba que se realizó fue la pericial del equipo psicosocial del grupo familiar y las autoras del informe -psicóloga y trabajadora social- concluyeron que no había injerencia por parte del padre en la conducta de las menores, pues éstas por su edad, aun siendo menores, tenían suficiente madurez.

Por supuesto, cuando hay menores, el juez puede acordar también su exploración, es decir, los escucha, les pregunta y también se forja su opinión.

El testimonio de Rocío Flores sería muy relevante en el caso de alienación parental, no tanto en el de maltrato

P: Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, está de parte del padre pero apenas ha hablado. ¿De qué forma sería su testimonio importante o determinante en este caso?

R: Mediáticamente, tendría una repercusión evidente. Desde el punto de vista judicial, podrá ser determinante para aquellos hechos en los que ella pueda arrojar claridad, bien por haberlos presenciado o porque le incumban directamente.

Es decir, en caso de un maltrato concreto denunciado [como el que Rocío ha contado hasta ahora en el documental], si la hija no estaba presente, poco puede aportar. Pero en cuanto al síndrome de alienación parental, a por qué prefiere estar con su padre, a sí ha vivido peleas, claro que puede ser importante.

Nunca me he encontrado una resolución que diga que la víctima no tiene perfil de maltratada

P: En cuanto a la "marea social" que ha levantado el caso, ¿de qué forma puede afectar a su reapertura? ¿Son los jueces más receptivos a escuchar a la presunta víctima tras el impacto en la sociedad de un caso como éste?

R: Mi opinión es que la justicia no debe verse influida por “la marea mediática”, pues ello generaría inseguridad jurídica y por tanto desconfianza en el sistema judicial. Muchas veces, aunque sea verdad que hubo maltrato, como la víctima no es consciente de ello cuando lo vive, no tiene pruebas ni testigos, no ha tenido la habilidad de grabar etc….. Nos encontramos con dos versiones contradictorias, y en Derecho Penal habría que destruir la presunción de inocencia. No obstante, en los casos de violencia de género, la declaración de las mujeres por sí sola tiene mucho peso.

P: Sin embargo, hace 20 años Carmina Ordóñez demandó a Ernesto Neira por maltrato, aportando pruebas, pero el juez lo desestimó porque su perfil "no encajaba con el de una mujer maltratada". ¿Siguen teniendo en cuenta los jueces la situación socioeconómica de la víctima?

R: Los jueces se atienen a las pruebas y a la credibilidad que le ofrecen los testimonios de las partes. Pueden equivocarse o no en la valoración de esos indicios o pruebas, pero yo nunca me he encontrado ninguna resolución judicial que indique que la mujer no tiene perfil de maltratada. Hay muchos profesionales al servicio de las mujeres maltratadas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados de oficio, etc. Por tanto, creo que lo fundamental es que tengan un buen asesoramiento.

Jurídicamente, el testimonio de Olga Moreno es irrelevante en el caso de Rocío

P: Antonio David lleva 10 años casado con Olga Moreno, y ella nunca ha hablado de maltrato en su matrimonio. ¿De qué manera le ayudaría el testimonio de su mujer actual?, ¿es relevante o independiente del tema de Rocío?

R: El testimonio de su actual mujer es irrelevante para el tema Rocio-Antonio David. Solo sirve para formar una opinión, porque nos podemos plantear que si es un demonio, por qué lleva años sin problemas con esta mujer y con sus hijos. Pero jurídicamente, es irrelevante.

El maltratador suele repetir la conducta con sus otras mujeres

P: ¿Es habitual que un maltratador repita el patrón con sus otras mujeres?

R: Sí. El maltratador suele repetir su conducta y en muchos casos se trata de hombres que han vivido esta situación en la infancia, en su familia. Es decir, repiten conductas.

P: Estando el caso sobreseído en el Supremo, por falta de pruebas hasta ahora. ¿Qué probabilidad hay de que se reactive tras el documental?

R: Es difícil ser riguroso sin conocer todos los pormenores de este caso. Por mi experiencia profesional, creo que es muy difícil reabrir un caso sobreseído, probablemente por no considerar en su momento que existiese motivos o pruebas suficientes para procesar a Antonio David.

El caso solo podría reabrirse con nuevas pruebas muy contundentes

P: ¿Qué pruebas tendría que aportar Rocío Carrasco?

R: Solo la aparición de pruebas contundentes podría propiciar la reapertura y ello siempre y cuando no hubieran prescrito algunos de los hechos. Hoy en día, las mujeres maltratadas cuentan con bastante apoyo (sin perjuicio de que se luche porque sea mayor). Y en caso de duda se suele inclinar la balanza a su favor. Por ello creo que lo más probable es que el caso esté sobreseído porque ella haya sido consciente de lo vivido después, cuando ya no tenía suficientes pruebas o pruebas muy contundentes. Con ello no quiero decir que la versión de Rocío no sea cierta, pero es evidente que si el caso se archivó es porque hasta ahora no tenía pruebas que permitieran imputar a Antonio David.

Si Antonio David la denuncia por injurias, ella podría ganar y conseguir un triunfo moral

P: ¿Qué otras opciones judiciales puede tener Rocío Carrasco a partir de ahora? Antonio David la ha demandado por impago de pensión y no descarta otras acciones legales...