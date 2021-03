Sálvame aportaba ayer los primeros datos, que vive en Gijón desde hace 13 años, casada con un ex futbolista y con dos hijos. El programa de Ana Rosa la localizó y aportó nuevos datos tras hablar con ella. Y Ya es mediodía ha conseguido sus primeras palabras, en una conversación telefónica emitida en el programa.

La presunta amante de Antonio David se mostraba muy sorprendida al responder la llamada, ya que no esperaba que nadie hubiese conseguido su teléfono. Aunque dice desde el primer momento que no quiere hacer declaraciones, su primera reacción, cuando el reportero le pregunta directamente, "¿te besaste con Antonio David en la discoteca?", es soltar una carcajada y remitir a lo que hace diez años ya le dijo a María Patiño: "No, ya lo dijo ella", desmintiendo así lo que dijo Rocío Carrasco en el documental, que había presenciado "cómo Antonio David le comía la boca a esta chica".