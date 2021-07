Kiko Matamoros hace llorar a Rocío Carrasco con el tema más doloroso: la paliza de su hija

Ha sido el reencuentro más tenso en su primer día en 'Sálvame'

El colaborador le ha recriminado que contase la pelea con Rocío Flores, haciéndole "un daño irreparable"

Ella se ha defendido, al borde del llanto, con los mismos argumentos de su serie documental

Rocío Carrasco ha debutado hoy en Sálvame para dar a conocer su nueva labor en el programa: defensora de famosos con historias como la suya en la nueva sección, Hable con ella.

La hija de Rocío Jurado ha estado tranquila y relajada en todo momento en su reencuentro con los colaboradores del programa, con los que la han defendido y también con los que hasta ahora han sido más críticos con ella. Entre ellos, Marta López, que le ha dicho que quería que fueran buenas “compañeras” aunque admitía "no comprender" parte de su historia y estar de parte de Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, por la amistad que ha entablado con ella en Supervivientes, lo que le ha permitido conocer su versión.



Rocío ha despreciado las opiniones de Marta López. "No tienes por qué darme explicaciones, porque realmente me es indiferente lo que pienses", le ha dicho, añadiendo que "solo te deseo que jamás te pase lo que me ha pasado a mí con mis hijos”. "Yo no te juzgo”, se defendía Marta. "Sí lo has hecho”, replicaba Rocío:

Kiko Matamoros: "Has vencido, pero no has convencido"

Todo transcurría con normalidad hasta que ha llegado el turno de Kiko Matamoros. El tertuliano, amigo de Antonio David Flores, y uno de los más escépticos con el testimonio de Rocío Carrasco durante la emisión del documental, ha entrado en son de paz. Le ha dicho que ha “empatizado” mucho con su sufrimiento pero, parafraseando a Miguel de Unamuno ("vencerás pero no convencerás"), también que hay cosas en las que “ha vencido” pero no “convencido”.

Y ha sido entonces cuando Kiko Matamoros ha tocado la fibra sensible de Rocío Carrasco: la distancia con sus hijos que algunos, como él o Marta López, siguen sin comprender. Matamoros ha hecho alusión al capítulo más doloroso en la vida de Rocío Carrasco, la paliza que su hija le propinó en 2012, por la que fue condenada, y que provocó la ruptura de su relación hasta ahora.

"Le has hecho daño a tu hija contando la paliza"

El colaborador cree que la hija de Rocío Jurado ha hecho un “daño irreparable” a Rocío Flores al contar la paliza en televisión y hacer que los medios la presenten como una “pandillera” o un "ser agresivo”. En opinión de Matamoros, esto debería haber quedado “enterrado en público y en privado”, ya que “así lo dicta la ley del menor, que anula los antecedentes penales”, ha argumentado.

Rocío Carrasco se ha defendido con los mismos argumentos que ha venido esgrimiendo en los 13 capítulos de su serie documental. “Por supuesto que todo esto lo vivo con mucho dolor, pero yo no soy la que ha causado ese dolor, ni la que lo hizo público primeramente, yo soy la que lo he recibido”. Como ya ha dicho otras veces, Rocío ha recordado que tenía que contarlo “para que se comprendiera” todo.

Matamoros ha insistido en que se han quedado desprotegidos “los derechos de tu hija, a la que se ha vapuleado, y tú has podido contribuir de alguna manera a ello”.

Rocío: "Una pera es una pera, y una paliza es una paliza"

Rocío Carrasco ha respondido, ya visiblemente afectada y con los ojos vidriosos, que aunque el delito de su hija haya prescrito legalmente, “los hechos sí ocurrieron, y me ocurrieron a mí, no a ti. ¿Cómo te afectaría a ti que hablasen así de un hijo tuyo, por una serie de hechos que te han ocurrido a ti? Yo he estado mucho tiempo intentando evitar que se conociera”, ha dicho Rocío, en alusión a la publicación de la historia en el portal Vanitatis y su intento porque no trascendiera de allí.

Matamoros ha puesto el foco en la palabra “paliza” tanto utilizada en la docuserie, pero Rocío le ha interrumpido: “Es que una pera es una pera, una manzana es una manzana, y una paliza es una paliza”, ha dicho dejando claro que tenía todo el derecho a llamar a las cosas por su nombre.

"Tenía que contarlo para que se comprendiera toda la historia"

“Si yo no hubiese contado ese episodio tan doloroso de mi vida, ese episodio que hubiese deseado que no hubiera ocurrido, no hubiera podido explicar toda la historia y el sufrimiento en este tiempo”, ha recalcado Rocío Carrasco, recordando que ella siempre ha defendido que su hija “fue víctima [de la manipulación de su padre, Antonio David] antes de ser verdugo”.

Jorge Javier: "Dejemos de pedir a la víctima que calle y sufra en silencio"

Rocío Carrasco estaba a punto de llorar. La tensión era evidente y Jorge Javier ha salido en su defensa. “Estoy incomodísimo”, ha dicho. “Tras 50 horas de serie documental no nos enteramos, seguimos pidiendo a la víctima que calle y sufra en silencio”, le ha recriminado a Matamoros, una crítica a la que se ha sumado Miguel Frigenti.

Después de una pausa publicitaria, el ambiente estaba más calmado. Rocío Carrasco ha querido zanjar el tema pidiendo a Matamoros que “deje de poner la responsabilidad en la mujer, en la madre”. “Tu afán por salvar a Rocío Flores te está haciendo culpabilizar a Rocío Carrasco de un hecho del que ella no es responsable”, añadía Jorge Javier.