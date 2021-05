Las defensoras de Rocío Carrasco: sus argumentos y el porqué de su silencio leal en estos años

Terelu Campos, Belén Rodríguez, Alba Carrillo, Isabel Rábago y Paloma García Pelayo hablan con NIUS

"Molesta que se nos tache de 'amiguísimas' y se infravalore nuestra opinión. Se ha convertido todo en una batalla campal"

"Ha sido muy difícil no poder explicar todo lo que sabíamos". "Rocío es muy protectora y nos pedía que no habláramos para que no sufriéramos"

Para Rocío Carrasco ha sido toda una catarsis poder contar por primera vez su versión de lo vivido en los últimos 25 años con su ex marido, Antonio David Flores, y la separación de sus dos hijos. Pero también está siendo liberalizador para su entorno más íntimo, conocedor de su calvario, que ha guardado un silencio paralelo todo este tiempo.

La serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y todo el debate mediático y social que ha levantado alrededor nos ha dado a conocer la estrecha relación que Rocío tenía con algunas periodistas o colaboradoras de televisión, que la defienden a capa y espada en los platós frente a los que todavía cuestionan su testimonio.

NIUS ha hablado con cinco de sus grandes defensoras –Terelu Campos, Belén Rodríguez, Alba Carrillo, Isabel Rábago y Paloma García Pelayo-, todas ellas mujeres influyentes en televisión que la apoyan incondicionalmente porque creen firmemente en su testimonio.

Lo hacemos para entender qué les une a Rocío, cómo y por qué han guardado su secreto todos estos años, sus reflexiones tras el documental y la gran pregunta que muchos se hacen: ¿hicieron bien callando?, ¿deberían haberla animado a hablar antes?, ¿volverían a hacer lo mismo ahora?

¿Qué les une a Rocío Carrasco?

De todas ellas, las Campos han sido a las que más hemos vistos sacar las garras por defender a Rocío Carrasco en los platós, sin revelar nada, pero sin ocultar tampoco su animadversión por Antonio David Flores.

Rocío Carrasco pasó a ser una más de su familia desde que empezó a trabajar con María Teresa Campos en Día a Día, a finales de los años 90. Precisamente por la relación tan cercana que tenían con Rocío, las Campos son las que más han sufrido mordiéndose la lengua en todos estos años.

María Teresa mostró recientemente su satisfacción porque la historia de Rocío, a quien considera como una hija, haya salido al fin a la luz.

"Ya no se podía más. Él día de Reyes, le dije: 'Rocío, yo no quiero morirme sin saber que tú te has defendido'. Y me contestó: 'No te preocupes, porque eso no va a pasar'. ¡Por fin ha hablado! ¡Por fin ha hablado! Es la persona que yo conozco que más ha sufrido en su vida", confesaba la presentadora a Sálvame tras el estreno de la docuserie. Un sentimiento compartido por sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

La relación de Belén Rodríguez con Rocío Carrasco comienza también en Día a día, el programa de María Teresa Campos en el que ella colaboraba. "La conocí recién separada de Antonio David. Después mantuve el contacto con ella en algunas fiestas de las Campos o alguna visita al hospital".

Belén Ro, colaboradora de Supervivientes, reconoce que no tiene “una amistad tan fuerte con Rocío como la de las Campos, pero la defiende "porque lo viví con ella en su momento y creo en su causa".

La tertuliana de Telecinco se acercó más a Rocío Carrasco y a su marido Fidel Albiac en 2019, cuando Antonio David entró en GH VIP. "Me llegaba mucha información, sobre todo de Fidel, y yo les llamaba para contrastarla". A partir de ahí empieza a estrechar su relación con Rocío, que se ha visto reforzada tras el documental. "Ahora tenemos más contacto, quedamos a comer y hablamos a menudo", cuenta Belén Rodríguez a NIUS.

Alba Carrillo, colaboradora en Ya es mediodía, es otra de las grandes amigas de Rocío Carrasco, como demuestra que fuera una de las invitadas a su boda con Fidel Albiac, en 2016.

Al igual que con las Campos, su amistad comenzó en un plató de Telecinco, en el de Hable con ellas (2014-2016), programa que ambas presentaron junto a Sandra Barneda y Mónica Martínez.

Alba y Rocío conectaron porque ambas estaban en un momento complicado y similar en sus vidas, ya que la modelo acababa de romper con Feliciano López y también atravesaba una depresión.

Alba Carrillo comenzó a defender públicamente a Rocío Carrasco mucho antes de estrenarse el documental, cuando la ex del tenista coincidió con Antonio David en la casa de GH Vip (2019) y la tensión entre ellos era evidente.

Isabel Rábago no tiene tanto trato personal con Rocío Carrasco como Terelu Campos o Alba Carrillo. La conoció hace unos cinco años, cuando coincidió con ella en un cumpleaños de Terelu. "Descubrí a una mujer que distaba mucho de la imagen que yo y otros periodistas teníamos de ella, después de tantos años de escuchar el mensaje repetido de Antonio David en los medios".

Rábago intimó con Rocío a partir de ese día y "pude preguntarle muchas cosas sobre su vida". "Recuerdo que cuando volvía a casa me dije ‘ostras, pero ¡qué hemos estado haciendo con esta chica!". Rábago, graduada en Derecho, accedió entonces a muchas de las denuncias y sentencias del caso 'Rocío' y "pude corroborar que todo lo que contaba ella era verdad, lo que me permitió hacerme un juicio propio".

Paloma García Pelayo, periodista de crónica social a quien vemos ahora defender a Rocío en El programa de Ana Rosa y en los especiales del documental, no se considera su amiga personal. Su relación con la ex de Antonio David Flores comenzó de forma telefónica, "cuando la llamaba por tres temas, la herencia de Rocío Jurado, la relación con sus hijos tras el divorcio y el museo en honor a su madre". Aunque ahora, cuando se emite el documental, sí han hablado varias veces: "Rocío me ha llamado para agradecerme que la defienda, aunque no tiene por qué hacerlo".

¿Por qué la defienden todas ahora?

Paloma García Pelayo empezó a defender a Rocío Carrasco antes del documental, a raíz de una información que empecé a recibir, pero no por ella, "sino por tres fuentes muy buenas de su entorno que conseguí por casualidades de la vida".

Paloma Gª Pelayo: "Descubrí que Antonio David me había mentido"

"Descubrí que Antonio David me había mentido en varias informaciones que me había dado, por ejemplo, en lo relativo a los ingresos hospitalarios de sus hijos. Me di cuenta de que había cometido errores y cambié el discurso".

Ahora, tras ver el documental, "veo con alegría cómo todo lo que me contaban mis fuentes se ha ido cumpliendo en el testimonio y pruebas que da Rocío", cuenta la veterana periodista.

Las cinco defensoras de Rocío Carrasco quieren dejar claro que no la defienden por ser amigas de ella, sino porque se creen su testimonio. "Yo no hablo de ella como amiga, yo hablo como periodista, con mi juicio propio", explica Isabel Rábago. "Rocío nunca me ha pedido nada, siempre me he sentido libre para decir lo que quisiera", añade Belén Rodríguez.

Alba Carrillo: "Me duele que se nos tache de 'amiguísimas' y se infravalore nuestra opinión"

A Alba Carrillo le molesta especialmente que "se nos tache de ‘amiguísimas’ y se infravalore por ello nuestra opinión". "Yo soy amiga de Rocío porque comparto sus valores. Si no fuera su amiga tendría la misma opinión, aunque tendría menos datos para defenderla".

La colaboradora de Ya es mediodía cuenta que empatiza con Rocío "más en el tema emocional que en el legal, sobre todo por la depresión, porque yo también la he sufrido, y es algo que está muy estigmatizado".

También comparte con Rocío "su sufrimiento como madre y como personaje famoso". "Entiendo perfectamente ese miedo a lo que pudiera salir en las revistas los miércoles, porque yo lo he vivido también en cierta forma. Ahora comprendo que se sintiera triste, porque al dolor por sus hijos se sumaba el terror al escarnio público".

Estamos recibiendo críticas atroces, se ha convertido todo en una batalla campal

Defender a Rocío es algo que les ha traído problemas a todas ellas. "Estamos recibiendo unas críticas atroces, en las redes, sobre todo, que se han convertido en una batalla campal. Está todo tan polarizado que se han perdido las formas, el respeto, la cabeza. Estamos sufriendo acoso. Habría que hacer un llamamiento al respeto por las opiniones ajenas", pide Carrillo.

Su apoyo incondicional a Rocío también les ha creado enemigos dentro de la propia cadena. "Hay vetos y mucha tensión entre compañeros, el ambiente está muy caldeado", lamenta Alba. El propio Jorge Javier Vázquez ha admitido recientemente que hay una guerra con los programas de Ana Rosa Quintana (AR y Ya es mediodía) por culpa de sus opiniones discrepantes sobre el caso.

¿Por qué guardaron silencio todo este tiempo?

Terelu Campos se resiste a hablar con nosotros de Rocío Carrasco y remite a sus opiniones en Viva la vida, porque quiere dejar claro que no se quiere "colgar una medalla por ser su amiga" y haberle guardado el secreto todos estos años. "Yo he actuado siempre con ella como ella quería que actuásemos. Siempre nos pidió que no la defendiéramos, y nosotras seguimos a rajatabla sus directrices, por respeto", nos dice la hija de María Teresa Campos.

Qué su amiga Rocío se haya decidido a hablar hace más libre a Terelu para hacerlo también, en el programa de Emma García en el que colabora los fines de semana. Allí la hemos visto emocionarse a menudo al poder sacar por fin el desgarro que tenía dentro. Por ejemplo, en lo que respecta a la relación de Rocío con su hijo David y el motivo por el que no estuvo en la boda de su madre, como se reveló en el episodio 10.

"Nosotros sí sabíamos por qué no estaban los niños allí, pero recordar el mazazo de no ver a mi David ahí… a sabiendas que no le habían dejado…", contó Terelu sobre lo revelado por Rocío en la docuserie, que fue Antonio David quien impidió a su hijo asistir al enlace. "Hemos estado muchos años callados sabiendo que no le dejaron estar. No solo le arrebataron eso a su madre, se lo arrebataron a ese niño, que estaba como loco con esa boda", explicaba Terelu en Viva la vida.

Ha sido una lucha muy difícil no poder explicarle a la gente por qué la defendíamos

Alba Carrillo no oculta su afinidad por Rocío y animadversión por Antonio David desde hace dos años, cuando llegó a dar una entrevista a una revista en la que tachaba al ex Guardia Civil de "frío, calculador y traicionero". Pero entonces, la modelo se sentía incomprendida, ya que no podía explicar por qué se posicionaba tanto en la guerra de la hija de Rocío Jurado y su ex marido.

"Para mí ha sido una liberación que ella haya hablado al fin, que la gente entienda por qué hemos estado a su lado siempre. Hasta ahora teníamos limitado el radio de acción porque si ella no lo contaba, nosotras tampoco podíamos, por respeto a ella. Ha sido una guerra muy difícil no poder explicarle a la gente por qué la apoyábamos siempre. ‘¡Qué mal nos portamos con Alba!’, me dicen ahora personas que entonces me criticaban por defenderla”.

Belén Ro: "Tuve que renunciar a mi trabajo en 'Deluxe', porque me sentía impotente"

A diferencia de Terelu Campos y Carmen Borrego, que defendían a Rocío sin entrar en detalles, Belén Rodríguez sí se ha "mojado más en los platós, y eso me ha pasado factura. Yo iba a por todas, no lo podía remediar". Una defensa que le costó incluso renunciar a su trabajo como colaboradora de Deluxe. "Tuve que dejarlo porque era una impotencia terrible pelearme con todos los que no me creían", recuerda ahora a NIUS.

Que Rocío haya roto su silencio ha sido también una liberación para Belén Ro, pero "de aquella manera, porque me cabrea ver que aún hay gente que no la cree".

Cosas que han descubierto de Rocío por el documental

El problema es que Rocío Carrasco no contaba todo lo que pasaba, ni siquiera a sus amigas más íntimas. Quizá sí a las Campos, su otra familia, pero hay muchas cosas de su vida de las que sus defensoras se han enterado por la serie documental.

Rocío no contaba todo: no sabíamos que se había intentado suicidar

Por ejemplo, Rábago "no sabía que Rocío estaba en tratamiento psicológico desde 2011". "Ahora entiendo que no hablara, porque necesitaba primero reconstituirse como mujer. Tampoco conocía la sentencia por maltrato de Rocío Flores a raíz de la pelea, me enteré por Vanitatis".

"Rocío se guardaba muchas cosas", corrobora Alba. "Yo no sabía lo del intento de suicidio, por ejemplo. De haberlo sabido quizá habría actuado de otra forma con ella en ese momento”"

Que Rocío tenía secretos es algo que también confirma Belén Rodríguez. "Yo no sabía, por ejemplo, que hicieron mentir al niño, David, para intentar meterla en la cárcel. Eso me pareció tremendo, porque sé que Rocío y su hijo estaban muy unidos hasta entonces".

Y a Paloma García Pelayo también hay cosas del documental que le han pillado por sorpresa, como "los tejemanejes de Antonio David con la prensa de la época que ha ido desmontando Rocío. Yo no sabía que hubiera llegado tan lejos".

¿Qué lección sacan del documental?

Isabel Rábago ha aprendido que "los periodistas tenemos que admitir que a veces nos equivocamos, y no pasa nada. "Muchos periodistas hemos quedado en evidencia, quien no lo quiera reconocer tiene un problema", reflexiona ahora.

Paloma García Pelayo nos amplía la visión desde el punto de vista de la prensa. "El problema es que ella no quería hablar cuando los periodistas la llamábamos para contrastar algo, era muy hermética, por eso solo podíamos basarnos en la versión de Antonio David", recuerda, "si bien es cierto que hubo un momento en que Rocío fue cambiando y abriéndose más". El punto de inflexión fue su vuelta a TV en Hable con ellas, un momento que "coincide además con una sentencia que sí ganó Rocío, donde se reconocía su derecho al anonimato".

Nos interesamos por el caso al descubrir que no había precedentes de algo así

El caso de Rocío Carrasco despertó el interés en Isabel Rábago y Paloma García Pelayo al descubrir que "no había precedentes", algo que se abordará en el episodio 11. "Yo nunca había visto un caso como este, de un maltrato tan largo en el tiempo", admite la colaboradora de Ya es mediodía. "Recordemos que Rocío no denuncia a Antonio David por maltrato, sino por 'lesiones psicológicas', aunque hubiera un maltrato psicológico implícito, algo que no había pasado antes nunca", añade Paloma García Pelayo.

¿Se arrepienten de haber callado? ¿Actuarían hoy de la misma forma?

Mucha gente no entiende que las amigas y fieles "escuderas" de Rocío Carrasco no hubieran sido las primeras, desde que tuvieron conocimiento del presunto maltrato, en animarla a romper su silencio, como se espera que hagamos todos cuando vemos que alguien de nuestro entorno es una víctima. Pero todas ellas coinciden en que tenían las manos atadas, por la propia Rocío.

Rocío era muy protectora, nos decía que no quería que habláramos para que no sufriéramos

"Rocío nunca me ha pedido o exigido nada. Es una persona que respeta mucho nuestro trabajo. Siempre me decía 'no me defendáis, no merece la pena'", recuerda Rábago. "Me decía que no quería que yo sufriera por ayudarla, 'no te metas, no quiero que se metan contigo por ayudarme'. No quería que nos involucráramos, y por eso no hemos contado nada hasta ahora. Al final, ella tiene ese sentido protector con los suyos, que es caldo de cultivo para los depredadores emocionales", explica Carrillo.

Las cinco coinciden en que "siempre la hemos animado a hablar, pero teníamos que respetar que no se sintiera preparada". "Y creo que hicimos bien, porque decir las cosas cuando no estás preparada te puede hacer perder credibilidad, a mí me ha pasado", reflexiona la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López.

Por su parte, la periodista y jurista Isabel Rábago cree que "hay que convencer a las víctimas para que hablen, por supuesto, pero entendiendo el perfil de cada caso, y no verlo desde nuestra perspectiva, sino respetando los tiempos".

¿En qué creen que se equivocó Rocío?

Belén Rodríguez tiene claro que Rocío "se equivocó callándose, que el silencio de todos estos años la ha perjudicado", como la propia Rocío y Fidel también reconocieron el día de la entrevista en plató.

Fue un error que cediera la custodia compartida de sus hijos

Paloma García Pelayo cree que a Rocío "no le han beneficiado algunas de sus actuaciones por sobreproteger a sus hijos". "Fue un error que le cediera a Antonio David la custodia compartida, o cuando no se paró a hablar con su hijo David en los juzgados", como la propia Rocío reconoció, por el encontronazo que tuvo con la mujer de su ex marido, Olga Moreno.

¿Cómo creen que va a acabar todo esto? ¿Podría reabrirse el caso?

¿Podría marcar el caso de Rocío Carrasco un antes y un después para los juristas en cuestiones de maltrato psicológico y manipulación mediática? ¿Puede ocurrir algo similar como el caso Nevenka con el tema del acoso sexual? "Ojalá, al menos conseguir que las víctimas no sientan esa desprotección. Porque siempre les pedimos que lo hagan público, pero cuando lo hacen, la gente se les echa encima. Están estigmatizadas, hace falta mucha educación", opina Alba Carrillo.

Es muy difícil que se reabra el caso, el maltrato psicológico es complicado de demostrar

Su amistad con Rocío Carrasco no les quita objetividad a sus defensoras para reconocer que es "muy difícil" que se consiga reabrir el caso, "porque el maltrato psicológico es muy difícil de demostrar", opina Rábago.

Aunque tanto ella como Paloma García Pelayo recuerdan que una jueza "sí vio un principio de criminalidad" en la actuación de Antonio David, aunque luego se terminase archivando por falta de pruebas contundentes".

Lo importante, coinciden todas ellas, "es que ahora se la está escuchando". García Pelayo cuenta que "me llegan muchos mensajes de mujeres que les pasa algo parecido, y también de hombres, curiosamente. La gente pide que parte de la justicia se especialice más en violencia de género. Que haya un juicio, que se escuche a los testigos y médicos como no se hizo anteriormente. Al final, lo que ha demostrado este caso es la justicia a veces no termina de satisfacer todas las necesidades del individuo".

"Da rabia que no se la crea por ser famosa, y que siga pesando el estigma de mala madre, que parece que por ello se merece cualquier cosa. Así no avanzaremos, pero ojalá se reabra el caso", opina Belén Ro.

"Me ha sorprendido para bien la gente joven que se ha identificado, y para mal, el rechazo de las mujeres mayores

Por su parte, Alba Carrillo se ha visto "sorprendida, para bien, por la cantidad de gente joven que se ha identificado con Rocío". Y para mal, "la cantidad de mujeres mayores que atacan con radicalidad su testimonio. Me pone la piel de gallina. Creo que ha sido un buen termómetro de la situación social. La gente joven me da esperanza, es más aperturista en todo, se nota en otras causas, no solo el feminismo, como el cambio climático o la sensibilidad con los animales".

Paloma García Pelayo celebra que "Rocío se haya abierto en canal, pero no cree que lo haya hecho "por recuperar a sus hijos, sino por ella, porque lo necesitaba después de tantos años de sufrimiento y reveses de la justicia".

Ahora veo a Rocío y Fidel más liberados, se lo merecen

La colaboradora de Ana Rosa no duda del testimonio de Rocío "pero sí de sus consecuencias". "Me preocupa el tono amenazante que sigue teniendo Antonio David, y la situación comprometida en la que se encuentra Rocío Flores, pero ya tiene 25 años y tendrá que afrontarlo". "Ha sido una cadena de errores, con sus hijos como los eslabones más débiles".