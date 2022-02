Rocío Carrasco anuncia su decisión: "Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado"

La hija de Rocío Jurado se sienta por primera vez en el plató de 'Ana Rosa' para responder a todos

Toma la decisión de dejar de hablar de Rocío Flores, "porque solo nos hace daño a las dos"

Admite que se equivocó al dar "la custodia" de sus hijos "a un psicópata", dice de Antonio David. "Si pudiera reescribir mi historia, estarían conmigo"

Desde su regreso a televisión hace un año, con el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco había estado en muchos platós de Mediaset, pero nunca en el nº2, donde se emiten los programas de Ana Rosa y Sonsoles Ónega, y en los que colaboran su hija Rocío Flores y su hermana Gloria Camila respectivamente.

Una visita que no se había producido, también, ya que estos dos programas -AR y Ya es mediodía- son los que más críticos se han mostrado hasta ahora con su testimonio, dando voz también a algunas voces discordantes como las de Alessandro Lequio, Antonio Rossi o Rosa Benito.

Este miércoles, Rocío Carrasco ha visitado por primera vez el programa de Ana Rosa Quintana, donde ha sido entrevistada por Joaquín Prat, que ha querido dejar claro que la recibían “con los brazos abiertos”, para "escucharla" y poder "entenderla". Un plató que traía a Rocío “muy buenos recuerdos”, ya que es el mismo en el que hace veinte años debutaba en televisión con María Teresa Campos.

48 documentos en los que Rocío Jurado narra lo sufrido con Antonio David

Rocío Carrasco ha empezado su entrevista dando una noticia. El hallazgo de una carpeta con 48 documentos donde Rocío Jurado “narra en primera persona y de forma descarnada lo que ella ha sufrido con el ser”, como define a su ex marido, Antonio David Flores. El equipo del programa Montealto “está preparando una pieza audiovisual con esos documentos, que se verán este viernes”, ha avanzado Rocío, cuando se descubra la parte de la cocina, una de las estancias que quedan por abrir en el programa Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado.

"Mi familia no mediática va a hablar por primera vez"

Rocío Carrasco ha añadido que también se está preparando otro documento audiovisual donde van a “quedar claras las posturas de mi familia no mediática, la que ha estado conmigo durante estos veinte años, en el que la otra parte se ha dedicado a inventar cosas”. Ellos son “los Jurado, los Mohedano y los Carrasco que van a hablar por primera vez, algo que no habían hecho hasta por respeto”. Con ello, Rocío pretende demostrar que “yo no he estado sola con Fidel, hay mucha parte de mi familia que también ha estado ahí, en la distancia, no como el resto”. Eso será cuando se descubra la parte del comedor, y en cuanto al despacho, la otra estancia por abrir, “ya veremos lo que pasa”, ha dicho sin querer más detalles todavía.

"Si no hubiera cometido el error de darle la custodia a un psicópata, hoy mis hijos estarían conmigo"

Sobre los sentimientos que le produce ver a su hija, Rocío Flores, hablando de ella en televisión, Rocío Carrasco ha dicho que "si pudiera reescribir mi historia, mis hijos hoy estarían conmigo, porque no habría cometido algunos errores, que ya asumí en el documental, como darle la custodia compartida a un psicópata, porque no quería causar daño a dos niños pequeños”. “Si yo todo eso pudiera cambiarlo, hoy sería todo diferente, pero ya no puedo desgraciadamente”.

"Conté la pelea con mi hija, con todo el dolor, para que se entendiera mi historia"

De la pelea con Rocío Flores en 2012, que provocó la separación entre madre e hija, y que la propia Rocío Carrasco narró en su documental, defiende que contó "lo imprescindible, con todo el dolor de mi corazón, para que se entendiera por qué he estado encerrada y malviviendo todos estos años. Sin la ‘obra maestra del ser’ [Antonio David Flores, al que acusa de manipular a su hija], no se habría entendido nada”.

"Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado"

“No me gusta que se siga hablando de este episodio, porque esto lo único que genera es dolor, para ella y para mí”, lamenta. “Yo he salido hace seis meses de estar bajo tierra, y en este tiempo no puedo cambiar toda esa mentira con la que ha crecido todo el mundo”, dice sobre un tema que quiere zanjar. Es por ello que ha tomado una drástica decisión. “Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado, porque volver a narrar lo que yo ya he contado, lo único que genera es daño, a mí me mata y a ella le causa dolor. Voy a centrarme en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para salir adelante”.

"Aún no estoy capacitada para reconciliarme con mi hija"

No ve posible una reconciliación a corto plazo con su hija, porque "yo no estoy capacitada emocional ni médicamente ni personalmente para dar ese paso que se me pide, ya que las circunstancias no son las más adecuadas”. Aunque admite tener "esperanza en que algún día todo se ponga en su sitio, pero necesito tiempo para recuperarme”, explica.

¿Qué siente cuando escucha que no le importa el sufrimiento de sus hijos? Rocío Carrasco mantiene que, aunque se equivocó al dar la custodia a Antonio David, lo hizo todo por el bien de sus dos hijos: “Si no me hubiese importado el sufrimiento de mis hijos, no habría llegado a este punto, no habría hecho las cosas como las hice, porque todo lo que hice fue mirando por la cara y la mente de esos dos niños, por su salud emocional”.

"El tema de mi hijo es muy doloroso y no lo voy a contar ahora"

Rocío Carrasco también se ha reencontrado en el plató de Ana Rosa con Alessandro Lequio, a quien recriminó que defendiese a Antonio David Flores, con su ya famosa frase “perro no come perro”.

El colaborador le ha preguntado por su distanciamiento con su otro hijo, David Flores, un tema del que Rocío Carrasco ha evitado pronunciarse hoy. “El tema de mi hijo no lo voy a contar ahora, es un tema dolorosísimo que cuando se tenga que ver se verá”, ha zanjado.

"Gloria Camila debió haber hablado conmigo antes de ir a un juzgado"

También ha hablado de su hermana Gloria Camila. “Entiendo que ella se asustase por lo de los documentos de mi madre que iban a salir a la luz, que ojo, no lo dije yo, fue algo que agrandaron los medios, pero debería haberme llamado en lugar de ir a un juzgado”, dice sobre la demanda que le puso su hermana adoptiva.

Aunque Rocío Carrasco dijo “sacar” a su hermana Gloria Camila del “saco” de familiares a los que no quiere ver, reconoce que el reencuentro está lejos, al igual que con su hija Rocío, ya que aún no está preparada. “Yo me tengo que recomponer, tengo que seguir trabajando en mí”.

Culpa a Antonio David de la mala imagen de Fidel, "igual que hizo conmigo"

Rocío Carrasco también ha dado la cara por su marido, Fidel Albiac, que vuelve a estar en el punto de mira como el culpable del distanciamiento de su mujer con su familia. “Fidel se está defendiendo donde él considera que debe de hacerlo, que es por la vía penal. Se pone el foco en él porque es el efecto espejo, el ‘ser’ ha ido minando un campo para que la atención se pusiera en Fidel, ir al colaborador de turno para decirle ‘mira lo que me han contado’, pone a gente por delante para luego irse él de rositas, va creando esa imagen negativa de él, igual que la que ha creado de mí. Llevo años escuchando historias que no tienen nada que ver con la realidad. Mala madre, mala hija, mala sobrina, mala todo”.

"Es falso que yo echase a Ortega Cano de la casa, lo decidió mi madre"

Rocío Carrasco también ha aprovechado para desmentir al viudo de su madre, José Ortega Cano, que la acusa a ella y a Fidel de “echarnos a mí y a mis hijos de la casa cuando murió Rocío Jurado”. “Mi madre es la que decide en su testamento que en esa casa no se quede a vivir Ortega Cano. Él empieza ya en diciembre a llevarse sus cosas porque no era agradable para él estar ahí, por los recuerdos. Pero es falso que yo le echase de esa casa, a él no le echa nadie”, ha explicado hoy.

"Mi madre estaría orgullosísima de mí"