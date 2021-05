Telecinco emite la última entrega de la docuserie, 'En el punto de partida', que narra los sucesos desde su intento de suicidio en 2019 a la actualidad

Pronuncia el nombre de Antonio David por primera vez y reacciona al llamamiento de Rocío Flores en 'Supervivientes'

También desvela si quiere o no tener más hijos, con un "desenlace tremendo". Su hija, mientras, niega tras las cámaras la paliza

Telecinco emite este miércoles el episodio 12 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que su protagonista narra lo sucedido en su vida en los últimos dos años, desde su intento de suicidio hasta la actualidad, pasando por la llamada a la reconciliación que le hizo su hija Rocío Flores en Supervivientes 2020. Un episodio final en el que Rocío Carrasco nombra por primera vez a Antonio David Flores y desvela si le gustaría tener más hijos.

Así es el avance que muestra la cadena:

Con el título En el punto de partida, otra de las canciones famosas de Rocío Jurado, el capítulo 12 abordará la vida de Rocío Carrasco desde agosto de 2019, cuando Rocío se intenta suicidar tras conocer que Antonio David va a entrar en GH VIP, lo que supondría remover de nuevo todo su infierno, según narró en el episodio 0 del documental; hasta marzo de este 2021, cuando se estrenó la docuserie en Telecinco.

Rocío nombra por primera vez a Antonio David Flores

Rocío Carrasco lleva veinte años hablando de su ex marido, Antonio David Flores, primero con psicólogos, abogados y jueces, y desde hace dos meses, en televisión. Pero le cuesta verbalizar el nombre de la persona que le ha hecho la vida imposible desde que se separaron, a través de un maltrato psicológico y mediático, según ha ido contando en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

“El ser”, “el padre impío”, “su padre”, “esa persona”... es como la hija de Rocío Jurado se ha referido al padre de sus hijos en los 11 capítulos emitidos hasta ahora. Una reacción normal de desprecio en mujeres con divorcios traumáticos, que suelen referirse a sus ex parejas como el “difunto” o el “innombrable”, a veces con ironía, pero que en el caso de Rocío Carrasco toma un cariz mucho más serio y significativo, ya que refleja el dolor y la rabia que le produce la persona que considera que la ha roto psicológicamente y separado de sus dos hijos.

Las lágrimas de Rocío Flores en 'Supervivientes' que su madre no se creyó

¿Qué imágenes son las que hacen que Rocío Carrasco se salte su guion por primera vez para llamar por su nombre y apellidos a quien considera su “verdugo”?

En este episodio 12, Rocío visiona las imágenes de su hija Rocío Flores en Supervivientes, de hace ahora justo un año, en las que la joven de 25 años le mandaba un mensaje desesperado a su madre pidiéndole una reconciliación, "por mí y por mi hermano, que se está criando sin ella". También le dijo a Jorge Javier Vázquez que quería igual a su madre que a su padre. Al presentador le llamó esto especialmente la atención, pero la hija de Rocío Carrasco se reiteró: "Es que es la verdad":

Las imágenes que conmovieron entonces a los espectadores del reality, ya que era la primera vez que veíamos a Rocío Flores hablar así de su madre, no fueron interpretadas de la misma manera por Rocío Carrasco. Entonces, el hecho de que no respondiera a esta llamada televisiva de su hija no fue entendido y ayudó a agrandar su imagen mediática de "mala madre". Pero en el episodio final de su entrevista, Rocío Carrasco explica por qué no lo hizo.

"No me hace bien ver esas imágenes porque sé que no es real (...) ¿De repente cuando está aquí su madre es Olga [la mujer de Antonio David] y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo? (...) Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado sabiendo lo que sabía (...)", dice la protagonista del documental en alusión a su intento de suicidio en agosto de 2019, del que su hija era presuntamente conocedora cuando fue a Honduras.

"Yo no estoy culpabilizando a mi hija, yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho, esa inmundicia de ser que es Antonio David Flores", dice Rocío en el avance, nombrando por primera vez en toda la serie a su ex marido.

Rocío Flores niega tras las cámaras la paliza a su madre

Desde el estreno de la docuserie, Rocío Flores ha evitado pronunciarse sobre el testimonio de su madre, a excepción del llamamiento televisivo que le hizo desde el plató de Ana Rosa, donde comenta Supervivientes 2021, para que se ponga en contacto con ella o con su hermano, David Flores. También salió en defensa de la mujer de su padre, Olga Moreno, cuando Rocío Carrasco cargó contra ella en el décimo episodio. "Debería estarle agradecida por habernos cuidado a mi hermano y a mí todos estos años", le respondió Rocío Flores públicamente.

La hija de Rocío Carrasco nunca se ha pronunciado sobre la pelea que tuvieron en julio de 2012, que provocó la ruptura definitiva con su madre. Muchos analistas del caso se sorprenden de que Rocío hija no haya mostrado hasta ahora ningún signo de arrepentimiento por este "hecho probado" que la llevó a una condena por maltrato a su madre. "No tengo nada por lo que pedirle perdón", dijo la joven en Supervivientes.

Sin embargo, según cuentan ahora varios colaboradores de Sálvame, como Miguel Frigenti y Belén Esteban, Rocío Flores está llamando estos días a personas que la defienden en televisión, llorando y asegurando que nunca dio una paliza a su madre.

"Esto es todo un contubernio montado por mi madre y por Fidel. Estoy deseando contar mi historia y contar lo que Fidel le hacía a mi hermano". Estas son, según Miguel Frigenti, las palabras textuales que Rocío Flores ha pronunciado tras las cámaras. "Niega la paliza", dijeron en el magacín de Telecinco. "Está llamando a gente que creo yo que no debería. Si no te quieres meter, no te metas, pero no vayas diciendo eso por detrás. Si tú niegas una cosa, ahí hay un problema ya", le criticó Belén Esteban.

"El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el de Antonio David ha llegado"

A Rocío Carrasco la hemos visto derrumbarse varias veces a lo largo de la serie, pero en este episodio final (al menos, en el avance que muestra Telecinco), vemos a una Rocío que no llora, más fuerte que nunca y convencida de su verdad. El programa le muestra las imágenes antiguas de Antonio David diciendo que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”, y Rocío Carrasco sentencia: “Creo que el suyo ya ha llegado”.

Antonio David, por su parte, ha demandado a Mediaset y a la productora de la docuserie, La Fábrica de la Tele, por despido improcedente. Les reclamaría 3 millones de euros y la reincorporación a su puesto de trabajo como tertuliano.

La respuesta a si quiere tener más hijos y un "desenlace tremendo"