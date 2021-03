"Tú no sabes quién es Antonio David Flores": los 10 momentos más graves que relató Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado narró la convivencia durante tres años con su ex marido

El desprecio de su suegra, la infidelidad ("te vas andando a casa, yo me quedo con esta") y agresión en la ventana: "Tenía medio cuerpo fuera"

Cuando le anunció que se separaba, le dijo "te vas a cagar" y se encaró con la Jurado: "No sabes quién soy yo"

Telecinco emitió este domingo los episodios 2 y 3 de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que la hija de Rocío Jurado cuenta su versión de su separación de Antonio David Flores y todo lo que ha vivido en los últimos 25 años.

Los directores del documental ya avisaban de que el contenido era "aún más impactante" que el del día del estreno y que "podría generar una mayor indignación social". Y no se equivocaban.

Rocío Carrasco detalló en este segundo y tercer episodio, que abarcan desde marzo de 1996 a julio de 1999, varios momentos de agresiones o desprecios por parte de su ex marido, Antonio David Flores, que la llevaron a tomar la decisión de separarse. Desde el día que amenazó con tirarla por la ventana hasta que se encaró con su madre, Rocío Jurado, al enterarse de que su mujer planeaba divorciarse: "Te vas a cagar, tú no sabes quién es Antonio David Flores".

1) Primer desprecio de su suegra: "Ese hijo no te lo has hecho con un dedo"

Uno de los primeros gestos que alertaron a Rocío Carrasco no vino de Antonio David sino de su suegra. Cuenta que en su primer embarazo, de Rocío Flores, cuando aún no sabía si sería niño o niña, ella hablaba con su suegra de su deseo de poner un nombre de su familia en caso de que fuera niño, cuando la madre de su marido le dijo que querían llamarle Juan Pedro por el abuelo de Antonio David. "Ese niño es de mi hijo, a ver si es que te lo han hecho con un dedo". Rocío se quedó muy impactada y recuerda lo que le dijo entonces su marido: "No te pongas a llorar, no te creas que te van a reír todas las gracias".

2) Pilló a Antonio David siéndole infiel: "Vete andando que yo me quedo con esta"

Rocío cuenta que el principio de su segundo embarazo, el de David, lo vivieron con mucha ilusión, porque "además de deseado, este fue buscado".

Pero fue durante el verano en Chipiona, a mitad de este embarazo, cuando la actitud de su marido cambió, cuando descubrió una infidelidad y todo se torció.

"Íbamos a un bar por las noches y empecé a ver cosas que no me gustaban, con una determinada chica que se llamaba Sonsoles, demasiado toqueteo, complicidad…". Le pidió explicaciones a Antonio David, pero su respuesta era "que yo estaba loca, que el embarazo me estaba afectando a la cabeza, las hormonas...".

"Yo tenía pavor a que llegara la noche, porque no quería salir, pero hacía un esfuerzo. Uno de esos días, él fue a por una copa, vi que tardaba, fui a buscarlo y me lo encontré comiéndose la boca con una chica detrás de la barra", recuerda. "Cuando él me vio, yo salí corriendo y llorando, me dio un ataque, me empezó a doler mucho la barriga, como pinchazos, contracciones":

"Yo solo decía ‘me quiero ir, vámonos, pero él me decía ‘tú estás loca, el embarazo te está afectando". Rocío cuenta que sufrió un "ataque de pánico, pero no porque mi marido me estuviese poniendo los cuernos, me entró como madre, porque yo estaba embarazada y él lo usaba para decirme que yo estaba loca".

"Si me llega a pillar sin estar embarazada, ese no entra por la puerta de mi casa. No eran los cuernos, era que yo estaba esperando un hijo suyo, me estaba faltando el respeto no solo como mujer, sino como madre".

Cuando Rocío le dijo a Antonio David que quería irse a casa, su respuesta fue "yo no te llevo, te vas andando, yo me quedo con esta", relata Rocío, recordando que se fue "sola andando a las 6 de la mañana, llorando por toda la calle".

Fue ese día cuando Rocío Carrasco decide internamente que quiere separarse. "En ese instante yo decido que me separo". "Yo sabía que eso se había terminado".

Más tarde descubrió que lo que ella había visto esa noche, con esa chica, "lo sabía todo el pueblo menos yo, era vox populi. Me gritaban por la calle 'eres una cierva embarazada'". "Lo sabía también la prensa, como María Patiño, ella lo ha dicho en alguna ocasión".

3) Episodio similar en la playa: "Me tuve que ir sola a casa andando varias horas"

Después de vivir ese "desprecio y crueldad" la noche de la discoteca, Rocío recuerda un episodio similar en la playa. "Estábamos con unos amigos y veo que de repente viene Sonsoles. Él empieza a hablar con ella, a tontear. Le dije que me llevara a casa y me dijo lo mismo que el día de la discoteca que me fuera sola. Embarazada de cuatro meses me tuve que ir andando sola varias horas hasta casa, con un sol que hacía… Él sabía que podía hacer esas cosas, que no iban a tener consecuencias".

4) "Me echó una botella de agua helada en la cabeza"

Rocío Carrasco recuerda también, otro día en la playa, cuando sufrió una bajada de tensión y un fuerte pitido en el oído. "Me quedé inconsciente. Y lo único que se le pasó por la cabeza fue echarme una botella de agua congelada encima. La gente alucinaba. Me dio una lipotimia y después un corte de digestión."

5) La agresión en la ventana: "Me sacó medio cuerpo fuera"

El verano transcurrió con continuas salidas por la noche de Antonio David, las dudas de ella y las mismas respuestas de él: "Tú estás loca, vas a malparir a mi hijo", cuenta que le dijo Antonio David varias veces.

"Un día llegó a las 8 de la mañana, yo le dije ‘tú eres un sinvergüenza’, me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo fuera de la ventana, la barriga me daba con el borde", recuerda. "Le dije 'procura que cuando llegue abajo me haya matado'". "En ese momento, él tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me soltó".

Esta presunta agresión en la ventana consta en la demanda que Rocío Carrasco puso a Antonio David por maltrato, pero el ex tertuliano siempre lo negó, argumentando que esa ventana tenía rejas. Sin embargo, Rocío ha dicho que la reja se puso años después, en 2010, y ha enseñado el certificado del cerrajero como prueba. "O sea, que es mentira", ha dicho.

En su defensa, Antonio David siempre argumentó que en la casa, cuando sucedió aquello, había más gente, como la familia de los Mohedano. "Pero esto sucede en la planta de arriba, que solo está el dormitorio de mi madre, donde yo estaba. A no ser que yo hubiese gritado como una loca, allí no se entera nadie de nada. Yo siempre intenté que mi hija, que entonces tenía año y medio, ni nadie de la casa me vieran llorar".

Rocío le contó el episodio de la ventana a su prima Ani, "que tenía una panadería en Chipiona, se enteraba de todo lo que decía la gente, y siempre me advertía". Le dijo lo que había pasado, "con la condición de que no se lo dijera a nadie, pero que si me volvía a ocurrir, que la gente supiese que eso ya me había pasado antes".

6) "¿Tú qué harías si se te pone una tía con dos tetas así por delante?"

En otra de sus discusiones por las llegadas tarde a casa de Antonio David, Rocío no le abrió y él tuvo que dormir en el coche. Cuando al día siguiente lo encontró allí Gloria Mohedano y le pidió explicaciones por lo que estaba pasando, éste le dijo: “¿Tú qué harías si se te pone una tía con dos tetas así delante?”.

7) El día que llamó a Sonsoles y comprobó la infidelidad

Cuando Rocío Carrasco y Antonio David se mudaron a Madrid con los dos niños, ella pensó que podían volver a ser felices, "que poniendo distancia, que muerto el perro, se acababa la rabia".

Antonio David le dijo que se iba un fin de semana a Málaga por un tema de la inmobiliaria en la que trabajaba. Rocío seguía con sospechas de infidelidad, que pudo confirmar después. Llamó a su hermano, que trabajaba en la misma empresa que su marido y éste le dijo que Antonio David "no estaba allí ni se le esperaba". Ahí empieza otra vez "el sinvivir, el desasosiego". "Me enteré de que estaba en Sevilla con Sonsoles. Volvió la ansiedad, volvía todo lo que yo pensaba que se había terminado".

Cuando volvió, Rocío no le dijo nada, "porque era inútil, me iba a decir otra vez que estaba loca. No tiene ningún tipo de escrúpulos."

Corroboró la infidelidad cuando les llegó una factura de teléfono de más de 300.000 pesetas. Vio que aparecía siempre un mismo número, y a través de su prima Chayo Mohedano, confirmó que se trataba del de Sonsoles.

"Empecé a llorar. Cuando vino, cogí una vela en forma de corazón que tenía mi madre y se la tiré. Le pregunté de quién era el número y volvió a llamarme loca y decirme que iba a malparir". Antonio David negó que el teléfono fuera el de Sonsoles, pero ella decidió marcar el número para comprobarlo. "No me enorgullezco de ello, se puso su madre y me dijo que Sonsoles no estaba. Me preguntó quién llamaba y le dije 'soy Rocío Carrasco, la mujer del novio de su hija, llamo solo para decirle que vaya preparando una habitación que mi marido se va para su casa con su hija'. Y a él le dije, 'haces las maletas y te vas'". Recuerda que Antonio David se puso de rodillas en el suelo diciendo 'Rocío, por Dios, que esto es un escándalo, que yo te quiero'":

Rocío lo dejó estar, mudándose a su habitación de soltera e "intentando no coincidir, aunque era difícil porque había mucha gente en esa casa. Lo debí hacer tan bien que nadie sabía nada hasta el día que dije que me separaba".

8) "Rocío Jurado, no des más la nota"

Rocío ya tenía claro entonces que quería separarse, pero no quería que fuera antes de tener a su hijo. "No se me pasaba por la cabeza que mi hijo naciese y no tuviese a su padre".

Recuerda el nacimiento de su hijo con "mucha felicidad porque mis peores temores durante el embarazo no se habían producido", pero entonces llegó otro momento desagradable, "cuando mi madre, en la habitación del hospital, empezó a cantar y él le dijo 'Rocío Jurado, no des más la nota'".

9) Le mintió diciendo que iba a Málaga cuando su hijo estaba ingresado

David Flores Carrasco nació con problemas de discapacidad por un trastorno genético, del que Rocío no quiere hablar, "porque no me parece justo con él". Tuvo que ser trasladado al hospital 12 de Octubre, y allí pasó varias noches Rocío, sentada en una silla viendo la evolución de su hijo, de su "enano", como le llama ella con cariño varias veces durante la entrevista.

"Uno de esos días, llega esta persona [Antonio David], todo arreglado, y le pregunté '¿tú donde vas?’'. Me dio 'voy a Málaga que me dan un premio'" a lo que Rocío reaccionó sorprendida: "'¿Estando tu hijo así?'. Y me dijo, 'mi hijo está rodeado de médicos, no le va a pasar nada'. No le dieron ningún premio, iría donde fuese, pero a Málaga no".

La relación ya estaba rota. Asegura que, después de eso, "la única vez que yo consiento que me pase el brazo por encima fue cuando salimos del hospital, porque es lo que tenía que ser. Me sentía atrapada en esa foto", recuerda Rocío de la imagen que salió en prensa de ese día, recogida en el documental.

Los medios ya hablaban de la separación de la hija de Rocío Jurado, pero al principio ellos lo negaban. "Era todo un teatro, un paripé", confiesa ahora Rocío. "Porque no quería que la decisión la tomasen terceros".

10) "Si te separas, te vas a cagar"

Estuvieron fingiendo de cara a la prensa hasta junio, cuando Rocío toma la determinación de divorciarse. "Llegó un día y me vio haciendo las maletas, le dije que me iba a Chipiona y que a la vuelta, en septiembre, presentaba la separación".

Recuerda que Antonio David entró en cólera. "'¿Te vas a separar? Pues te vas a cagar, no saber de dónde te van a venir'", me dijo.

"Tú te callas, Rocío Jurado, tú no conoces a Antonio David Flores"

"Mi madre pasaba por allí y escuchó el 'te vas a cagar', se acercó y le dijo '¿que mi hija se va a qué?'", a lo que él le respondió: "Tú te callas, Rocío Jurado, tú no conoces a Antonio David Flores", recuerda Rocío siendo esta la única vez que pronuncia el nombre de su ex marido en la entrevista:

"Mi madre calló. Él sabía perfectamente el pánico que mi madre tenía a cualquier tipo de escándalo en televisión, y él sabía perfectamente cómo la tenía que atemorizar.".