Lo que cuenta Rocío en el episodio 9, qué pasó tras la paliza, con la canción feminista de Aitana

Avance de la nueva entrega, 'Todo se derrumbó dentro de mí', que se emitirá en dos partes

Rocío detalla el calvario judicial tras la agresión de su hija Rocío Flores, con "un testigo oculto" y "una grabación que no ha visto la luz"

'Ni una más', el último single de Aitana Ocaña ('OT') es la canción elegida para este episodio

Rocío Carrasco continuará este miércoles ofreciendo su testimonio sobre los acontecimientos clave que han marcado su vida en los últimos 20 años.

Telecinco emitirá en dos partes el noveno episodio de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, dentro del especial conducido por Carlota Corredera, que será comentado por Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez y Paloma García Pelayo, entre otros colaboradores.

Este noveno episodio lleva por título Todo se derrumbó dentro de mí y abordará los hechos acaecidos entre julio de 2012 y junio de 2014, sobre todo relacionados con la evolución de la complicada relación con su hija y su exmarido en medio de duros procesos judiciales.

Así es el tráiler

Sálvame Deluxe emitió un avance del episodio 9, en el que se cuenta qué pasó después de la agresión de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, narrada en el episodio 8.

En las imágenes vemos de nuevo a una Rocío muy emocionada narrando cómo le pedía a su hija que dejara de golpearla: "Rocío, para, por favor… Mientras me pegaba tenía el teléfono abierto, ¿quién estaba al otro lado no lo sé".

Además, Rocío contará cómo vivió la denuncia de su propia hija "por un delito de maltrato habitual", cuando la Guardia Civil llegó a su casa y se la llevó "esposada" para declarar.

"A mí la paliza no me duele. A mí me duele el saber que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro y que la he parido yo sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho", dice Rocío al final del tráiler.

Un "testigo oculto" y una "grabación que no ha visto la luz"

"Un documento clasificado hasta ahora", un "testigo oculto", una "grabación que no ha visto la luz" y una "inquietante investigación policial", son las frases con las que Telecinco describe el contenido de este nuevo episodio.

'Ni una más', la canción feminista de Aitana de 'OT'

Si hasta ahora han sido canciones de representantes de Eurovisión (Suiza, Francia, Bulgaria y España) las que han ambientado los episodios de la serie, la música que suena en este noveno episodio es Ni una más, el último single de la cantante Aitana Ocaña (Operación Triunfo) lanzado este viernes 30 de abril.

Se trata de canción con mensaje feminista en el que la catalana ya llevaba un tiempo trabajando, como mostró el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer:

La canción de Aitana denuncia la violencia que sufren las mujeres. El videoclip cuenta con la participación de figuras como Cristina Pedroche, Danna Paola, Miriam Rodríguez y Alba Reche.

Así es la letra de Ni una más:

Palabras que te pegan como un huracán

Miradas que no sabes bien a dónde van

Dime qué pasaría si no hubiera nadie

Siguiendo mi camino, yo sé a donde voy

Sintiéndome insegura y aunque no lo soy

No ver tus intenciones me hace vulnerable

Son miles de historias que están enterradas en un cajón

Son tantos gritos que no escucha nadie

Tantas preguntas tan inevitables

¿Cómo logramos que cuando haya un beso

Solo sea uno de esos que no te hacen daño?

Que de un abrazo todo el mundo salga ileso

Que no esté mal quedarnos solas entre extraños

¿Cómo hacemos que cualquier mirada

Siempre esté librada de interpretaciones?

¿Que ni una más deba permanecer callada?

¿Que ni una mas sufra por dobles intenciones?

Ni una más, ni una más

Ya no quiero pretender que es normal sentirse así

Ya no vale ignorar el silencio tras de mí

Si callarnos no va a cambiar las cosas

Sabes que esa es la realidad

Son tantos gritos que no escucha nadie

Tantas preguntas tan inevitables

¿Cómo logramos que cuando haya un beso

Solo sea uno de esos que no te hacen daño?

Que de un abrazo todo el mundo salga ileso

Que no esté mal quedarnos solas entre extraños

¿Cómo hacemos que cualquier mirada

Siempre esté librada de interpretaciones?

¿Que ni una más deba permanecer callada?

¿Que ni una mas sufra por dobles intenciones? (Oh)

Ni una más, ni una más

Ni una más, ni una más

Ni una más