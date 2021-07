Rocío Carrasco explica su fichaje por 'Sálvame', con mensaje a Paz Padilla, Matamoros y resto de compañeros

La hija de Rocío Jurado explica por qué ha elegido el programa que "más daño mediático" le ha hecho para su vuelta a TV: "Vengo a construir, no a destruir"

Cuenta cómo reaccionará si se encuentra por los pasillos con Olga Moreno, la mujer de Antonio David, o su hija Rocío Flores

"Nerviosilla pero con ganas", debutará este mismo miércoles y explicará entonces cuál será su labor

Rocío Carrasco ya dejó entrever en su última entrevista en televisión, con la que ponía el broche a la serie documental en Telecinco, que empezaba a sentirse como un "Ave Fénix" y estaba preparada para retomar, poco a poco, su actividad profesional.

Un mes después de aquella última intervención, Rocío Carrasco ha anunciado que ha fichado por Sálvame. Lo ha hecho, primeramente, a través de una entrevista en vídeo con Ana Isabel Peces, la directora de la serie documental y voz que hacía las preguntas.

“Uno de mis mayores deseos es volver a mi vida profesional, a mi hábitat, y lo voy a hacer si dios quiere. Sí, voy a trabajar en Sálvame de alguna manera, pero aún no te puedo contar exactamente qué voy a hacer”, ha dicho Rocío. Para ella, este proyecto es "un paso importante para conseguir la normalidad que llevo persiguiendo hace tiempo”. Preguntada por la opinión de su marido, Fidel Albiac, sobre su fichaje por Sálvame, asegura que “no me ha dicho nada, solo ‘haz lo que quieras, si consideras que lo debes hacer, hazlo’”.

Horas después de anunciarse su incorporación a Sálvame, Rocío Carrasco entraba en directo en el programa para contar cómo lo estaba viviendo y qué ha hecho en este último mes.

“Estoy bien, nerviosilla, pero con ganas”, le ha dicho la hija de Rocío Jurado a Jorge Javier Vázquez. “Ojo, que hay mucha gente que quiere trabajar aquí”, bromeaba el presentador, y Rocío cogía el guante. “No te preocupes, yo me pongo a la cola”.

Aunque la vuelta de Rocío Carrasco a televisión era algo esperado, no tanto en Sálvame, dado que es el programa que “más caña le ha dado” y donde hasta hace unos meses colaboraba su ex marido, Antonio David Flores, a quien acusa en la docuserie de haberla maltratado psicológicamente y distanciado de sus hijos.

“A ver si al final todo este fichaje va a ser un Caballo de Troya y vienes aquí a boicotear el programa”, seguía bromeando Jorge Javier. “¿Qué es lo que nunca harías aquí?”, le ha preguntado. “No haría determinadas cosas que me pudieran posicionar diez paso más atrás”, respondía Rocío.

Sobre que su vuelta a TV se produzca justo en el programa que “más daño mediático” le ha hecho, Rocío Carrasco ha explicado que “quizá por eso, mi vuelta tiene que ser en Sálvame. En su día contribuyó a hacer ese daño pero ahora, a todo lo contario”, ha dicho, reconociendo que “ni yo estoy preparada para Sálvame, ni Sálvame está preparado para Rocío Carrasco”.

El presentador le ha preguntado cómo va a reaccionar si se encuentra por los pasillos con sus “enemigos mediáticos”, como por ejemplo Alessandro Lequio, Rosa Benito o Beatriz Cortázar, los colaboradores que más duros o escépticos han sido con ella. “Pues si les veo les diré ‘buenos días’”, respondía Rocío con una sonrisa. “¿Y si te encuentras con Ana Rosa?”, insistía Jorge Javier. “Pues le diré ‘buenos días, señora, ¿cómo está?'”. “Mediaset es un campo de minas”, le advertía Jorge Javier, a lo que Rocío ha respondido que “va con chaleco”.

Sobre la posibilidad de tropezarse con Olga Moreno, concursante de Supervivientes, a su vuelta de la isla, Rocío ha dicho que “esperemos que no”. Y en cuanto al posible reencuentro en la sede de Telecinco con su hija, Rocío Flores, a quien no ve desde hace 8 años, cuando tuvieron la pelea que las distanció, su madre ha guardado un silencio antes de responder: “Volvemos a lo mismo, no quiero retroceder en mi proceso, debo seguir para delante con cosas que me aporten, no que me quiten":

Rocío Carrasco no ha querido dar más detalles sobre cuál será su labor concreta en Sálvame y ha remitido al miércoles, cuando “estaré allí en plató con vosotros”. Lo único que ha dicho es que no va con planes de vetar a ningún colaborador, ni siquiera a Lydia Lozano, que no la creía hasta que le pidió perdón en la entrevista final de su documental.

“No he pedido vetar a Lydia, los que me conocéis sabéis que no soy de ese tipo de personas, no me gusta trabajar en un hábitat mal rollo”, ha dicho.

Reconociendo que tiene muchas ganas de reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o David Valldeperas, el director de Sálvame que también la dirigió en Hable con ellas, Rocío asegura que no le tiene miedo a otros compañeros como Lydia Lozano, Gemma López o María Patiño: "Tengo ganas de ver a los que siempre han sido míos, gente con la que siempre he tenido contacto, antes durante y después. En cierta forma pasarán a ser mis compañeros, la amistad es otra cosa. No me preocupa ninguno, cuando llegue el momento, si llega, diré lo que pienso o lo que debo de decir a varias personas".

Paz Padilla ha sido también uno de los rostros de Telecinco más críticos con ella. "¿Ppero esta chavala qué piensa cuando cierra las puertas de su casa y ve los dormitorios de sus hijos vacíos?", dijo la presentadora de Sálvame. Rocío también tiene un mensaje para ella muy claro: "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo".

Kiko Matamoros, otro de los colaboradores que han cuestionado su testimonio, ha dicho que le parece "normal" que venga a Sálvame, aunque ha calificado su respuesta a lo que haría si se encontrase con su hija Rocío Flores como "una declaración de guerra". Sin embargo, él asegura que la recibirá en son de paz. "No tengo ningún problema con ella, no me importaría tomarme algo con ella fuera del programa".

Rocío Carrasco también ha enviado un mensaje para Kiko Matamoros que el programa mostrará a última hora de la tarde.



Finalmente Rocío quiere enviarle un mensaje muy claro a todos los colaboradores de Sálvame que pasarán a ser sus compañeros en las próximas semanas: "Dentro de poco, cuando los jefes decidan, estaré allí en el programa, vengo para construir no para destruir y nos vemos dentro de poco".

Sobre lo que ha estado haciendo en estas últimas cuatro semanas, desde que terminó la serie documental, Rocío Carrasco ha contado que ha estado “trabajando en la segunda parte”, En el nombre de Rocío, que estará centrada en su madre, “la más grande”, y la ruptura con los Mohedano tras su fallecimiento. En este tiempo Rocío Carrasco también ha estado preparando “cosas referentes al musical de Rocío Jurado, para empezar en octubre, y descansando. Varias cosas por un lado relax y por otro, trabajo”.

También ha confirmado que a raíz de la docuserie ha recibido muchas ofertas de trabajo, al margen de Sálvame, y llamadas de gente importante. “Gente que ha tenido contacto conmigo antes, durante y después de la docuserie, y también gente con la que no tenía ninguna relación, como muchas mujeres de muchos ámbitos, con las que estamos mirando qué podemos hacer para que cambien las cosas”, ha dicho. Aunque Rocío Carrasco no ha revelado quién la ha llamado, los colaboradores de Sálvame han recordado la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hizo pública María Teresa Campos, o la presumible llamada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras políticas que ya le mostraron su apoyo públicamente.

El programa también le ha lanzado otra de las preguntas que estaban en el aire, si planeaba ser madre de nuevo, “un embarazo con el que muchos están especulando”. Pero Rocío ha zanjado los rumores con esta respuesta: “Sí, se ha especulado mucho, pero me gustaría que dejara de especularse”: