Rocío Carrasco explica el odio de su familia: “Dejaron de quererme cuando se abrió el testamento de mi madre”

La hija de Rocío Jurado volvió a Telecinco y desveló el origen del distanciamiento con su familia materna

"Todo comenzó a raíz de la muerte de mi madre. Después fui yo la que corté, no los quería en mi vida"

También respondió a su hija Rocío Flores y se enfrentó en directo a José Antonio, marido de su tía Gloria

Rocío Carrasco regresó ayer a Telecinco en el especial El precio del silencio, anticipo de su nueva serie docuserie En el nombre de Rocío, donde explicará los motivos del distanciamiento de su familia.

Casi un año después de Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde relató el maltrato psicológico y mediático de su ex marido, Antonio David Flores, en los últimos 25 años, la hija de Rocío Jurado regresó fortalecida, con opiniones demoledoras hacia él y todos los miembros de su familia materna con los que lleva dos décadas enfrentada.

Pero lo más revelador de la noche fue el origen del enfrentamiento de Rocío Carrasco con los Mohedano y Ortega Cano, que será detallado en el documental que está por estrenar, pero del que ayer ya empezaron a dar las primeras pistas.

"Es como si yo no hubiera existido nunca para ellos"

“Es como si yo no hubiera existido nunca, como si no hubiera nacido, como si no hubiera vivido en todo este tiempo”, dijo Rocío Carrasco sobre la falta de empatía que han mostrado todos los miembros de su familia tras el duro testimonio que expuso hace un año, cuando ni siquiera su intento de suicidio les hizo reaccionar y preocuparse por ella. “No es que no lo entiendan, es que ahora no les interesa entender”, dijo.

Todo cambió con el testamento de Rocío Jurado

Aunque Rocío se mostró cauta para no hacer ‘spoiler’ del nuevo documental, quedó claro su convencimiento de que todo cambió en 2006, “a raíz de que muere mi madre”, Rocío Jurado, y se abrió el testamento que la beneficiaba a ella como heredera universal, algo que el marido y los hermanos de la cantante, “acostumbrados a vivir de Rocío Jurado”, dijo Jorge Javier Vázquez, nunca superaron. "Dejaron de querer” a su hija y empezaron a verla como la “gran enemiga”.

José Antonio, cuñado de Rocío Jurado que llamó en directo, no quiso responder cuando el programa le preguntó si él y su mujer, Gloria, “estaban satisfechos con lo que les había dejado Rocío Jurado”. El director de Lecturas, Luis Pliego, desveló después que José Antonio lleva años tratando de vender sus memorias, en las que dice que contará “lo que hizo Rocío Carrasco el día que se abrió el testamento”. El marido de Gloria Mohedano se ofreció anoche a Mediaset para dar una entrevista contando su versión, y “cobrando”, como su sobrina.

Lo que trascendió anoche es que la relación entre Rocío Carrasco y los Ortega Cano y los Mohedano, que era buena, cambió radicalmente a partir de la apertura del testamento, hasta el punto de que fue la propia hija de Rocío Jurado la que decidió alejarles de su vida, sobre todo al ir comprobando que se habían "aliado con su verdugo, Antonio David Flores” para proyectar la imagen de que ella era la "mala" de la familia, apuntó Carlota Corredera. “El ser es quien está detrás de la pelea con mi hija y de todo lo que me ha pasado en estos 25 años”, insistió Rocío. Después de tantos desprecios, “fui yo la que corté con la familia, porque no los quería en mi vida, no me aportan bien”.

Rocío Carrasco y los colaboradores cuestionaron el amor que el marido y los hermanos de Rocío Jurado dicen tener por la cantante fallecida, a juzgar por el daño que están haciendo a su hija y la poca empatía que muestran con su sufrimiento. “Mi madre siempre decía que si quieres a la col, tienes que querer a todas sus hojitas”, fue la metáfora que usó de una situación que Rocío Jurado no permitiría en vida. Aunque reconoció que tampoco le sorprendería porque “mi madre sabía como eran”.

Rocío Carrasco dijo “sacar del saco” de los familiares con los que ha roto a “las hermanas de José Ortega Cano, con las que me llevo muy bien”.

Respondió a su hija Rocío Flores: "Que saque los informes psicosociales"

Rocío Carrasco respondió a las últimas declaraciones de su hija Rocío Flores. “Si quiere contar sus vivencias, que saque los tres informes psicosociales”, dijo aludiendo a la sentencia judicial por la pelea de 2012 que las separó desde entonces.

Contra Rosa Benito, "una veleta", y su tío Amador: "Deleznable"

El silencio de Ortega Cano, "coaccionado por la adopción de los niños"

Explicó el silencio de Ortega Cano por la amenaza que recibió de Antonio David de contar “cómo fue la adopción de sus hijos”. También tuvo palabras para su ex marido, “el ser” y justificó el hecho de que éste no la haya demandado para no volver a los tribunales, “ya que tendría las de perder al poder demostrar yo todo lo que hizo".

De Gloria Camila: "Dejad de echar a la niña al ruedo, sinvergüenzas"

De su hermana Gloria Camila, que esta semana señaló como culpable del aislamiento de Rocío Carrasco a su marido, Fidel Albiac, la hija de Rocío Jurado lo justificó en su juventud y en el hecho de estar manejada por todo el entorno de Antonio David. “Dejad de echar a la niña al ruedo, sinvergüenzas”, les dijo a los Ortega Cano y Mohedano.

El enfrentamiento en directo con su tío José Antonio