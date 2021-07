Por qué se rapa la cabeza Rocío Carrasco y el mensaje que transmite su peinado

Jorge Javier Vázquez aprovechó para trasladarle directamente la pregunta que se hacen muchos espectadores. ¿Por qué llevas el pelo rapado? Y la respuesta que dio la ex de Antonio David Flores fue la que muchos intuíamos. No es tanto un gesto de rebelión o un peinado con mensaje, como sí es su tatuaje de Ave Fénix en la espalda , sino una cuestión de comodidad.

"Tengo la mitad de la cabeza entera. Me gusta. Tengo muchísimo pelo y me mola llevarlo así y lo manejo mejor", comentó sobre el look que lleva con orgullo desde hace años y que ya se ha convertido en uno de sus señas de identidad.