Rocío Carrasco cuenta con un aliado inesperado en 'Supervivientes', familia de Fidel Albiac

¿Qué une a Antonio Canales y Fidel Albiac?

Antonio Canales no quiso hablar de la boda de Rocío y Fidel





"No me gusta hablar de estas cosas en la tele, ¿para qué?", decía Canales. "¿Para que me toquen los bajos? También puedo contar cosas mucho más problemáticas que sus amigos, pero no me apetece porque... quizá hablo con el rey de Hungría y nadie o sabe. Cuando yo me vaya a convertir en rosa, la primera a la que voy a dar la exclusiva es a ti, ¿ok?".