Rocío Carrasco, "lista" para ser madre otra vez, a todas las mujeres: "No hagáis como yo, el silencio mata"

Así fue el apoteósico último capítulo de su serie documental y conexión posterior en directo

Telecinco puso ayer el broche a la serie documental de Rocío Carrasco con el capítulo 12 en el que Rocío explicó detalladamente por qué no cree a su hija, su intento de suicidio y cómo se encuentra tras contar su verdad después de 25 años, mucho “más fuerte”, “sin miedo” y “preparada, ahora sí, para ser madre de nuevo”.

Además, lanzó un importante mensaje a las mujeres que se puedan sentir identificada con ella (“no hagáis como yo, el silencio mata”) y anunció que el próximo miércoles dará una entrevista final en directo en plató.

“Ahora estoy preparada para ser madre”

Una de las preguntas que le plantearon es por qué no había tenido más hijos y si los desea tener. “Me hubiera encantado”, respondió, pero "no hubiese podio tener un embarazo normal ni tranquilo. ¿Si estoy preparada ahora? Yo creo que sí, porque ha habido un cambio significativo, he tomado conciencia de muchas cosas”. Su amiga Alba Carrillo le preguntó después, en una conexión en directo, si era verdad que pensaba “hacerla tía” pronto, pero Rocío dijo que le respondería en privado. “Yo te lo escribo ahora, gorda, no te preocupes.”

“Estoy saliendo de la depresión, es una enfermedad muy jodida"

Rocío Carrasco también explicó cómo se sentía ahora, en mayo de 2021, después de haberse liberado contando su historia. “El dolor no se me va, pero ya he tomado la decisión de actuar de otra manera, no sé si lo conseguiré pero lo voy a intentar”. “Voy a sacar la fuerza de donde sea, ya tiene que volver a florecer la persona que yo era.”

Asegura estar aún “saliendo de la depresión”. “Estoy en ello, no es una cuestión de salir de la noche a la mañana, sé que terminare saliendo de esto poro a poco, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy jodida”.

“El miedo se me va quitando poco a poco, gracias a Dios porque eso es lo que él quería, verme en casa metida, sin ganas de vivir, sin trabajar, sin relacionarme, pero no lo ha conseguido, ha estado a punto, pero no lo ha conseguido”.

“Estoy preparada, ahora que venga quien quiera”

“Ahora voy a intentar dejar de malvivir, intentar hacer vida normal dentro de las posibilidades, seguir para delante, terminar de curarme porque yo de esta me tengo que curar. Me va a llevar tiempo, pero puedo hacerlo”.

Se siente preparada para los ataques que le vengan ahora. “Estoy aquí, ahora que venga quien quiera, ya está bien de amedrentarse, de callarse, que haga cada uno lo que quiera que aquí estoy”.

“No estoy loca”

Rocío también respondió a los que opinan que está “loca”, una acusación que alguna vez le ha dirigido su ex marido y que suelen hacerse a las mujeres maltratadas. “Que va, puedo estar deprimida, hundida, frustrada pero yo, loca, no estoy".

Por qué contó su historia a la productora que tenía contratado a su ex marido

Otra de las preguntas importantes fue por qué decidió contar su historia precisamente en Telecinco y con La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, en el que hasta el 17 de marzo colaboraba su ex marido, Antonio David Flores, a quien considera su “verdugo”. “Por eso mismo, porque creo que ellos eran los primeros que debían conocer la historia real”

Sobre Antonio David: “Su tiempo ha llegado, el mal que hacemos lo pagamos aquí”

El capítulo 12, el que cerraba la serie documental, tuvo un final apoteósico. Tras ponerle a Rocío las imágenes en las que Antonio David Flores repetía en varias ocasiones que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”, ella respondió que “el suyo ya ha llegado, el de arriba no se queda con nada, el mal que hacemos lo pagamos aquí”.

Mensaje a las mujeres: “No hagáis como yo, el silencio mata”

Y lanzó un consejo final a todas las mujeres que se puedan ver identificadas con ella ahora o en el futuro. “Les diría que no hagan lo mismo que yo, que lo digan, que lo griten, que se vayan a la puerta de quien sea, que se lo tatúen en el minuto 0, que sepan que no están solas, como yo tampoco lo he estado”.

Rocío Carrasco reconoció que su “silencio de 20 años fue un error. Pero ese error me ha permitido mantener intactos mis principios.” “Espero que mi testimonio sirva de algo, que cambien muchas cosas, pero no solo para las mujeres, para el ser humano”.

"Que quede claro que nunca he estado sola"

“He estado rodeada de mi gente en los peores momentos de mi vida. No he estado sola nunca, no me han dejado. Tengo un marido las 24 horas del día a mi lado. Y una suegra que es la persona más maravillosa que he conocido en este mundo, a la que estoy eternamente agradecida porque ha sido como mi madre”, dijo Rocío, hablando por primera vez de la madre de Fidel Albiac.

“No tengo miedo, estoy mucho más fuerte”

Tras la emisión del último capítulo, el programa conectó con Rocío Carrasco desde su casa. Vestida esta vez con un traje amarillo y con una cara mucho más relajada que la del documental y la de su última conexión en directo, la hija de Rocío Jurado dijo sentirse “emocionada” y recalcó que no se siente “sola, nunca lo he estado y ahora mucho menos, gracias a vosotros, por vuestra implicación, por haberme escuchado”, dijo refiriéndose directamente a Carlota Corredera, a Ana Isabel Peces Barba (directora de la serie y persona que la entrevista) y a los productores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, además de todos los colaboradores de plató.

“Me encuentro mucho más fuerte que hace unos meses cuando empezó todo esto, no tengo miedo, aquí estamos”, incidió.

“Por primera vez me pongo por delante de mis hijos, porque lo veo todo perdido”

Rocío también reconoció que ahora, después de mucho tiempo, miraba por primera vez por ella misma. “Es el primer día que yo me pongo por delante de mis hijos, porque lo veo todo perdido, no sé si en un futuro, pero sí en un presente lejano”.

“El miércoles estaré de nuevo en plató”