El episodio en el que Rocío habló de su hijo: "No quiere vivir con su madre porque es una cárcel"

La hija de Rocío Jurado mostró por primera vez el informe psicosocial con la declaración de David Flores

En él, se demuestra que el pequeño estaba influido por el entorno paterno: "Vi pelearse a dos 'brujitas'"

Dice que no vio a su madre pegar a su hermana, pero "lo sabe porque ésta se lo ha contado"

Hasta ahora, el testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental de Telecinco ha estado más centrado en la complicada relación con su hija, Rocío Flores, que se rompió definitivamente tras la agresión del 27 de julio de 2012.

Rocío Carrasco ha evitado siempre más hablar de su otro hijo, David, al que siempre ha querido proteger por las necesidades especiales que tiene, y porque también le considera una víctima de todo el conflicto familiar y la "manipulación" de su padre, Antonio David Flores. "Mi hijo es especial y yo sé que me adora, pero no se le permite. Es un niño que se amolda, y gracias a Dios, es feliz". "Yo sé que me ama y eso me da tranquilidad", dio entonces.

Los espectadores siempre venían reclamando más información sobre David Flores para poder componer el puzle de esta historia. Anoche, en el capítulo 9, Rocío Carrasco sí habló más de su “enano”, como se refiere habitualmente a su hijo pequeño.

Lo hizo para poder explicar por qué tuvo que renunciar a la custodia de sus hijos y desmentir que no se preocupaba de los asuntos médicos de David, al que se refiere como un "ser de luz".

Lo que el hijo de Rocío contó al psicólogo del conflicto familiar

La hija de Rocío Carrasco leyó el informe psicosocial del Juzgado de Alcobendas, en el que por primera vez, conocíamos lo que opinaba en esa época el pequeño David Flores, y en el que se confirma que estaba influenciado por el entorno paterno. Recordemos que ya desde el episodio 1, Rocío Carrasco contó cómo Antonio David le dijo "tus hijos te van a odiar, hija de puta", cuando le anunció que quería separarse.

"El menor David mostró, al igual que su hermana, una evidente falta de aislamiento del conflicto, y sus preferencias se orientan de forma polarizada hacia su padre y entorno paterno, si bien sus descripciones denotan vinculación afectiva hacia ambos entornos", dice el informe.

"Vi pelearse a dos brujtas"

David Flores contó "dos cosas, de forma encorsetada: 1) que no quiere vivir en casa de su madre porque es cómo una ‘cárcel’. 2) que él vio pelearse a dos ‘brujitas’ (su madre y su hermana), y que su madre pegó a su hermana, que aunque él estaba dormido y no lo vio, lo sabe porque su hermana se lo ha contado. El menor expresa que su padre le ha dicho lo que tiene que decir y se muestra preocupado por la ‘decisión final’, por lo que quiere dejar claro que quiere vivir con su padre”.

Rocío: "Nunca he eludido las responsabilidades con mi hijo"

Rocío Carrasco cuenta que vio a Antonio David Flores salir del despacho del psicólogo forense en el juzgado de violencia de género, con una bolsa llena de informes y pruebas médicas de su hijo. "Le veo saliendo con una bolsa llena de informes y pruebas médicas del niño. Digo esto porque esta persona es a lo que se ha dedicado para avalar tanto jurídicamente como públicamente que yo no me encargaba de los médicos, y que yo me saltaba citas, que no me las saltaba, las cambiaba cuando las programaba él", explicó la hija de Rocío Jurado.

"El psicólogo me preguntó si yo sabía qué dolencias tenía mi hijo y le dije: 'mire, a mí no me hace falta traerle ningún tipo de documento' y empecé a enumerarle una por una, las patologías que tenía", cuenta.

"Se habla de las necesidades especiales que tiene. Necesidades especiales que han estado cubiertas por esta que está aquí desde el día que nació mi hijo. Nunca he eludido mis responsabilidades con él. He tenido periodos de quince días en los que no he salido ni a sacar la basura de mi casa, y no es una exageración. Esos quince días eran plenamente para ellos. Lo aplazaba todo para los quince días que ellos no estaban", dijo:

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Rocío Carrasco?

David Flores Carrasco nació con una enfermedad genética que condiciona su vida, según contó Antonio David en 2017 a Lecturas, cuando el joven tenía 18 años. "Cuando nació mi hijo tuve miedo. Pensaba que iba a morir". "Mi hijo se sacrifica y consigue superarse. Tiene una cabeza privilegiada, es muy inteligente, tiene una memoria bárbara. Es muy bueno y cariñoso, te abraza y te besa constantemente", dijo entonces.

Rocío denunció a su ex marido por hablar sobre la enfermedad de su hijo, alegando que utilizaba a una persona que no podía responder por sí misma para obtener un beneficio económico.

El padre nunca confirmó de qué enfermedad se trataba, aunque algunos medios, como ABC o 20 Minutos, afirman que podría tratarse del síndrome de Angelman.

Rocío Carrasco culpó a Kiko Matamoros y Gustavo González de vender la versión de Antonio David

Rocío Carrasco culpó a algunos periodistas, como Kiko Matamoros y Gustavo González, de ser los "brazos ejecutores" de Antonio David Flores en esa época, al transmitir la idea de que ella eludía las responsabilidades con su hijo, tal y como les decía el padre, sin contrastar esta versión con ella.