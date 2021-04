Qué es un "ser de luz", la expresión de Rocío Carrasco y cada vez más famosos

¿Qué es un "ser de luz"? Por el cariño con el que Rocío recordaba a su hijo , al que no ve desde hace ocho años, no cabe duda de que es algo muy positivo . Pero, ¿qué significa exactamente? , se preguntarían muchos espectadores.

Omar Montes: "Soy un ser de luz"

Uno de los primeros personajes conocidos a los que se la oímos la expresión "ser de luz" fue Omar Montes. El cantante y ex ganador de Supervivientes la decía a menudo en las surrealistas entrevistas que daba cuando empezaba a darse a conocer en televisión.



Lo hizo, por ejemplo, recordando su trabajo como portero de discoteca ("yo dejaba pasar a todo el mundo, porque soy un ser de luz". "Soy un ser de luz, soy un príncipe, Dios te ama", repetía recientemente, para evadirse de las preguntas de la prensa sobre la guerra de su amigo Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja.



Y no hay entrevista a Omar Montes en la que no se autodefina así. "No soy de maquillarme mucho porque al ser un ser de luz, tengo el cutis prácticamente perfecto" o "no tengo relaciones sexuales porque soy un ser de luz", le dijo a David Broncano en La resistencia, provocando las risas y todo tipo de comentarios jocosos en la red. Hasta el mismísimo 'Dios' de Twitter se rindió a este "ser de luz":