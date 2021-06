Rocío Carrasco reaparece por sorpresa en Chipiona, homenajeando a su madre Rocío Jurado

No era sorpresa que Rocío Carrasco no estuviese. La hija de Rocío Jurado no acude ningún año a estos homenajes, precisamente por la distancia de años que tiene con sus hijos y familia materna, tal y como ha relatado en la serie documental de Telecinco, motivada por el presunto maltrato psicológico y mediático al que le ha sometido Antonio David Flores desde la separación.