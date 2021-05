Rocío Carrasco entrará hoy en directo por videollamada para aclarar más dudas sobre su serie

Así será el undécimo y penúltimo episodio de la serie documental que se emite esta noche

Abordará los procesos judiciales desde la primera denuncia, hace 5 años, por "lesiones psicológicas"

Rocío intervendrá vía telemática. La cantante María José Llergo interpretará su tema 'Tu piel'

Telecinco emite hoy el undécimo y penúltimo episodio de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Con el título Dejándonos la piel, esta nueva entrega abordará los litigios y procesos judiciales de los últimos cinco años, derivados de la relación con su exmarido, Antonio David Flores.



El nuevo episodio se emitirá en dos partes y explicará los acontecimientos que tuvieron lugar entre diciembre de 2016, cuando presenta la primera denuncia a Antonio David Flores por "lesiones psicológicas quebrantamiento de los deberes de custodia", y agosto de 2019, la fecha en la que Rocío Carrasco intentó quitarse la vida, coincidiendo con la noticia de la entrada de su ex marido en GH VIP.

Rocío Carrasco entrará desde su casa por videollamada

El espacio contará, además, con la intervención en directo de la protagonista de la serie documental, a través de videollamada, según ha confirmado NIUS. Lo hará desde su casa, en la urbanización Valdelagua, por lo que es posible que la acompañe de alguna manera su marido, Fidel Albiac, como hizo el día que Rocío dio su primera entrevista en plató:

Carme Chaparro y Alonso Caparrós, entre los colaboradores

Carlota Corredera presentará de nuevo el especial a partir de las 22:00 horas, que será comentado, en esta ocasión, por Ana Bernal-Triviño, Carme Chaparro, Montse Suárez, Paloma García Pelayo y Alonso Caparrós, entre otros colaboradores.

Actuación de la cantante Mª José Llergo con 'Tu piel'

A lo largo de la noche, el programa contará con la actuación musical de la cantante cordobesa María José Llergo, que interpretará el tema Tu piel.

Rocío: "Antonio David no ha sido absuelto porque nunca fue juzgado"

Telecinco abordará uno de los temas claves desde el estreno de la serie documental: ¿se podrá reabrir el caso por maltrato psicológico y manipulación mediática contra su ex marido, Antonio David Flores?

Recordemos que el caso se encuentra sobreseído (archivado) desde 2020 en el Tribunal Supremo, al no haber encontrado en su día los jueces pruebas suficientes para demostrar la causa-efecto entre las actuaciones del ex guardia civil y el padecimiento psicológico de la hija de Rocío Jurado.

Ahora, cuando entramos ya en la recta final de la serie documental, la gran pregunta es si alguna de las pruebas que ido sacando Rocío Carrasco a lo largo de los 10 capítulos emitidos, sumado a la repercusión mediática y social que ha tenido su testimonio, servirán para retomarlo de alguna forma en los juzgados.

Todos los juristas consultados hasta ahora, entre ellos la abogada experta penalista Isabel Moreno, entrevistada por NIUS, coinciden en que es muy improbable. Pero Rocío Carrasco no pierde su esperanza en la justicia.

"[Antonio David Flores] no tiene razón cuando dice que ha sido absuelto, porque en realidad, para ser absuelto tiene que haber sido juzgado antes, y a este señor nunca se le ha sido juzgado”", dice Rocío Carrasco en el avance del episodio 11:

Asegura que Antonio David "podría ir a la cárcel"

La ex de Antonio David Flores revela el dinero que ha ganado el padre de su hija en los platós durante todos estos años y cuenta algo que hasta el momento se desconocía.

"La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban las sociedades a las que pertenecía. Así que decidimos ponerle una querella”, explica Rocío Carrasco, asegurando que Antonio David Flores "podría ir a la cárcel". "Todavía no es un caso cerrado, sé que se hará justicia", confía.

Rocío: "Me daban la razón pero me decían que no había precedentes de un caso como el mío"

Rocío aborda en este episodio 11 otra de las cuestiones más debatidas en los medios desde el estreno de la serie, hace casi dos meses.

Si en su día era normal que los jueces no hicieran suficiente caso a Rocío Carrasco, porque no había precedentes en España de una demanda como la suya.

Nunca antes un personaje famoso había acusado a alguien de haber ejercido un maltrato continuado en el tiempo, sirviéndose de los medios de comunicación, que le habría ocasionado las lesiones psicológicas que la llevan a estar en tratamiento desde 2011, por "síndrome ansioso depresivo cronificado".

Así ha sido el recorrido judicial de Rocío Carrasco en los últimos 5 años

Recordemos que la cruzada judicial de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores empieza en 2016 cuando acude al juzgado de instrucción número 23 de Madrid para denunciar a su ex marido por un "delito de lesiones psicológicas y de quebrantamiento de los deberes de custodia" de sus dos hijos.

Es el propio juzgado el que deriva el asunto al de violencia contra la mujer, el número 1 de Alcobendas. La madre señala que comenzó a ser maltratada por su exmarido durante el embarazo de riesgo de su segundo hijo, David, tal y como también relató en el documental. Se detallan episodios como cuando la "agarró y sujetó contra una ventana", o las amenazas tras la separación: "Rociíto, te vas a cagar, tus hijos te van a odiar".

Ahí empiezan cinco años de recorrido de Rocío en los juzgados, acusando a su exmarido de 20 años de ataques a su imagen pública tachándola de mala madre y de no cumplir con sus obligaciones con sus hijos. Le acusa también de haber influido en sus hijos, en especial en la mayor, Rocío Flores, en contra de la madre. El resultado de esos ataques, según Rocío Carrasco, es un trastorno de adaptación mixto, crónico, con ansiedad y depresión, que la llevó incluso a intentar suicidarse.

"Mucha gente me decía, Rocío, si tienes razón en todo lo que cuentas, pero es que no hay ningún precedente de un caso como el tuyo", recuerda la protagonista del documental en el episodio 11 que Telecinco emite este miércoles.

Y es cierto, en la historia de la crónica social no se recuerda una denuncia de estas características. La duda está ahora en si el caso de Rocío Carrasco podría marcar un antes y un después en el ámbito jurídico, hacer cambiar las bases para que un maltrato continuado en el tiempo como el que ella relata pueda ser considerado un delito, al menos en futuros casos similares.

El testimonio de Rocío hizo dudar a los jueces: "Indicio de criminalidad"

En las conclusiones de las denuncias que ha ido presentando a lo largo de estos años Rocío Carrasco, publicadas en medios como Vanitatis o El Mundo, o leídas por la propia Rocío en su documental, hay algunos fragmentos en los que se ve que los jueces dudaron, aunque finalmente no le dieran la razón.

En una de ellas, uno de los jueces reconocía que el "comportamiento de Antonio David no era ético", si bien se admitía que era difícil probar que fuera constitutivo de "delito", y sobre todo, que su actitud fuera la causa de las lesiones de Rocío, como se decía en la veintena de informes médicos presentados.

En otra de las sentencias se reconoce que hay "indicio de criminalidad" en la actuación de Antonio David, lo que provocó que se aceptara un recurso de Rocío Carrasco, si bien finalmente se archivó, de nuevo, por falta de pruebas contundentes.

Antonio David basó su defensa en la libertad de expresión

Antonio David Flores basó su defensa para no llegar a juicio en que su exmujer actuaba por "una venganza personal" porque sus hijos hubieran elegido vivir con él, para privarle del "ejercicio de su profesión y de su libertad de expresión".