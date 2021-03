Irene Montero apoya a Rocío Carrasco: "Es el testimonio de una mujer maltratada, yo sí te creo"

Montero ha recordado que "no existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género".

El testimonio de Rocío Carrasco contra Antonio David

"Soy víctima y ellos también lo son de una mente diabólica, ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, 'te vas a cagar, Rociíto' y me ha quitado lo más importante de mi vida, a mis hijos".



"Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tenía, estando vivos, porque ha ensuciado su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, con nadie".