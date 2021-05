“No tiene coño”: otra frase de Rocío Carrasco que ya es historia de la televisión y las redes sociales

La expresión que usó para cargar contra Olga, la mujer de Antonio David Flores, lo más comentado de la noche

Narró un episodio en los juzgados, con su hijo David, en el que estuvo a punto de agredirla

"Él es un sinvergüenza", dijo de su ex marido, "y ella, una provocadora". "No tiene lo que hay que tener"

"Perro no come perro", "el padre impío", "tenía sembrada la semilla del mal"… Rocío Carrasco deja en cada episodio de su serie documental frases chocantes, inesperadas, pero cargadas de sentimiento y significado.

"No tiene coño". Tres palabras le bastaron anoche para tumbar el mito de ‘madre coraje’ de la mujer de su ex marido, culparla de la mala relación con sus hijos y ser lo más comentado de la noche, solo superado el propio documental.

La hija de Rocío Jurado había guardado hasta ahora silencio sobre Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores que le ha acompañado en el cuidado de sus hijos en los últimos 20 años, y con la que estos tienen muy buena relación.

Pero ayer, en el décimo episodio de su serie documental, Rocío estalló y cargó duramente contra Olga, por considerarla “complice” de su ex marido. "Conviviendo con quien vive, menos no te puedes esperar (...) En muchas ocasiones ha sido imprescindible para que me ocasionara el mal que me ha ocasionado. No tiene vergüenza ninguna", dijo.

Rocío narra el famoso episodio en el juzgado con Olga y su hijo David

Todo vino a cuento del famoso episodio ocurrido en los juzgados en julio de 2016, cuando, según Olga y Antonio David, Rocío Carrasco se habría negado a saludar a su hijo David después de meses sin verlo.

"Al salir de la sala, tras testificar, abro la puerta y en ese momento veo al niño con Olga. Estaban los dos de perfil, cuando ella me vio me miró fijamente, y en milésimas de segundo, cogió al niño, empezó a darle besos y a girarle la cara para que no me viera".

En ese momento, Rocío cuenta que fue directa hacia Olga, con el impulso de agredirla, pero afortunadamente fue frenada por su abogado, “porque sabía que podíamos tener un problema gordo, por lo que al preferí seguir adelante”.

"Ella no deja que mi hijo me vea. Es mentira que se levantase, como contó en el Deluxe, y que me dijera: '¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?'”. Y entonces vino la frase de la noche: “¡No tiene coño! No tiene lo que hay que tener para decirme eso".

"No tiene coño", la frase más comentada de la noche

La expresión utilizada por Rocío Carrasco, malsonante pero feminista, llamó inmediatamente la atención de los espectadores, aplaudiéndola y convirtiendo “NO TIENE COÑO”, con mayúsculas, en el segundo trending topic (tendencia) de la noche:

Olga Moreno: "Juro que fue así por la memoria de mi hija"

El programa puso también el fragmento de Deluxe en 2019, el que Olga Moreno mantenía que Rocío Carrasco no quiso saludar a su hijo, una versión totalmente contradictoria a la que anoche dio anoche la ex mujer de su marido. “Juro que fue así, por la memoria de mi hija”, dijo la mujer de Antonio David Flores, que actualmente se encuentra concursando en Supervivientes:

Rocío Carrasco: "Él es un sinvergüenza, y ella, una provocadora"

"Cualquier madre hubiera reaccionado de la forma que evitaron que yo reaccionara, porque me hubiese arrepentido", contó Rocío Carrasco sobre el episodio del juzgado en el que podrían haber llegado a las manos. "Yo sé la reacción que hubiera tenido mi hijo al verme y no os hubiera gustado nada, pero mi hijo luego tenía que irse con él, por lo que no quería ponerlo en esa tesitura”, explicó después.

A la salida de aquel juicio, Antonio David Flores dijo a los medios de comunicación que se le había “roto el alma” porque Rocío Carrasco no le había dado un beso a su hijo. Las imágenes, rescatadas ayer en el documental, hicieron estallar de nuevo a su protagonista.

“Tú eres un sinvergüenza y tu mujer es una provocadora. Lo que vosotros dos queríais era seguir llenando las arcas a costa de un escándalo mío”, decía Rocío Carrasco. “Es mentira, madre coraje, tú no te levantase de ningún sitio”, insistió.

A Rocío Carrasco le sentó especialmente mal la portada protagonizada por la malagueña en la que se podía leer: "Para los hijos de mi marido no soy su madre, soy su salvación":

"No tiene vergüenza ninguna. Cuando mi hija era adolescente hubo una época muy larga en la que cuando a Rocío le tocaban los quince días con el padre, ella tiraba millas para Sevilla, porque no se llevaban bien, eso lo he vivido yo".

"Le ha venido bien ser la madre coraje que ha salvado a dos niños de una madre perversa, desalmada e hija de p***, le ha venido perfectamente. Porque le ha reportado beneficio económico, no por otra cosa, sin más", opina.