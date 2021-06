Por qué Rocío Carrasco y Ortega Cano perderían su demanda a Mariñas por lo dicho de Rocío Jurado

La hija y el viudo de Rocío Jurado planean llevar a juicio al periodista por lo que escribe en sus memorias

Mariñas hace insinuaciones sobre la sexualidad de la cantante y su relación con el torero

NIUS habla con un abogado experto en derecho a la intimidad, conocedor del contenido íntegro del libro

Rocío Carrasco se está planteando demandar a Jesús Mariñas por el fragmento que dedica en su libro de memorias a su madre, Rocío Jurado, cuestionando su orientación sexual. Así lo desveló ayer la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa de Telecinco en el que colabora, Viva la vida. “Si demanda Rocío Carrasco, yo también lo haré”, ha dicho el viudo de la cantante, José Ortega Cano, otro aludido en las memorias del veterano cronista rosa, con insinuaciones sobre su problema con la bebida y su relación por interés mediático con “la más grande”.

No sabemos si la hija de Rocío Carrasco terminará finalmente llevando este asunto a los tribunales, o lo dejará pasar, dado que en estos momentos la hija de Rocío Jurado tiene puestas todas sus energías en intentar que se reabra la denuncia por lesiones psicológicas contra su ex marido, Antonio David Flores, archivada desde 2012 en el Supremo, aportando más pruebas como las que mostró en su serie documental en Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pero en caso de que finalmente denuncie a Mariñas por lo que considera un atentado a la intimidad de su madre, a la que homenajeó en el último capítulo de su serie cuando se cumplían 15 años de su muerte, y a la que dedicará la segunda parte del documental, En el nombre de Rocío, tiene muy pocas probabilidades de ganar. Al menos, eso es lo que transmite a NIUS un reputado abogado experto en materia de intimidad y honor, conocedor del contenido del libro de Jesús Mariñas que ya circula por las redacciones antes de su salida a la venta, este miércoles 23 de marzo.

“Rocío Carrasco tiene todo el derecho a demandar”, decía ayer Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano y colaboradora de Viva la vida, que también se mostró muy disgustada porque el tema de la sexualidad de Rocío Carrasco vuelva a la actualidad. Y lo tiene. Otra cosa es que su denuncia consiga salir adelante, que no parece probable, por varios motivos. En primer lugar, porque Jesús Mariñas, en su libro, “no dice nada que no sea conocido o que no haya sido publicado antes, en realidad son unas memorias informativas de su experiencia” como cronista rosa durante casi 60 años de profesión, no explica este experto letrado.

Todo a lo que hace alusión Mariñas en su libro, como la cuestionada sexualidad de Rocío Jurado, aunque lo haga con su particular visión como amigo de ella que era, ha llenado muchas páginas de prensa en el pasado. La ley contempla como delito insinuaciones de carácter injurioso o vejatorio contra alguien, o simplemente que afecte a la propia intimidad de la persona, “pero si la propia interesada, en este caso Rocío Jurado, no demandó en su día, sus herederos, en este caso Rocío Carrasco, no tienen la cesión de esa intimidad” de la persona fallecida. Y lo cierto es que Rocío Jurado nunca llevó a los tribunales las especulaciones que se hacían sobre su vida sentimental, por lo que ahora su hija, Rocío Carrasco, poco podría hacer para tratar de defenderla.

Sí podría hacerlo en el caso de que Jesús Mariñas fuera muy explícito al desvelar asuntos de la vida privada sexual de Rocío Jurado, desvelando algún dato nuevo y desconocido de forma clara y manifiesta, como con quién habría mantenido relaciones, pero los que ya han visto los fragmentos que han salido a la luz o el contenido íntegro del libro, aseguran que no es el caso. Esto es lo que escribe Mariñas de Rocío Jurado:

"Rocío era un personaje aparentemente encantador con muchas aristas, perdida en sus contradicciones no asumidas, quizá por su propia sexualidad", escribe Mariñas, que nunca ocultó su propia homosexualidad, y lleva 30 años de relación con el fotógrafo venezolano Elio Valderrama.

Según Mariñas, la cantante “alimentaba” estas contradicciones y “las creaba, posiblemente porque no le interesaba dar a conocer cuál era su verdadero yo. Daba una imagen de mujer imponente, cuando realmente era tímida e insegura. Estábamos ante una figura con luces y sombras, sobre todo por las relaciones íntimas", escribe Mariñas.

El periodista hace insinuaciones sobre las “luces y sombras” en la “sexualidad” de Rocío Jurado, las “contradicciones” que “alimentaba” para no dar a conocer “su verdadero yo”. Pero no entra a describir cuál era su “verdadero yo”, lo deja a interpretación del lector, por lo que a priori no podría ser constitutivo de delito.

Jesús Mariñas hace insinuaciones sobre la sexualidad de “la más grande”, y por ende, de su matrimonio con José Ortega Cano, con quien es algo más explícito, dando a entender que ella se casó a petición de él, que no estaban realmente enamorados y que su relación estaba rota antes de que a ella le diagnosticaran el cáncer de páncreas del que falleció en 2006.

“A Ortega Cano le aceptó la boda porque sabía que al torero le apetecía casarse con ella para presumir y alardear de estar unido a la más grande (...). También se les acabó el amor de poco usarlo. Iban a separarse poco antes de que supiera que estaba malita. Al final, no fueron ellos, se encargó la enfermedad y la muerte", dice en otro fragmento del libro.

El periodista también alude claramente en su libro a los problemas con la bebida que, según él, tenía el torero, que ya cumplió condena de cárcel por sendos delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria.

"La resaca debe durarle todavía", escribe Mariñas. Unas palabras a las que ayer reaccionaba su actual esposa, Ana María Aldón, en Viva la vida. "¿Te dura a ti la resaca de la hostia que te metió Rocío Jurado?", dijo la colaboradora mirando a cámara. "¿Estabas tú allí para saber si el amor se les acabó a los dos, si había o no había?", continuó, negando que no hubiera amor entre su actual marido y Rocío Jurado, con “mucha gente” que fue testigo.

Ortega Cano ha reaccionado hoy en Ya es mediodía a lo que escribe Jesús Mariñas de él en su libro. "Opino que Mariñas, primero, que es muy mayor ya, caduco. Segundo, que ha sido siempre un caradura. Si lo demanda Rocío, yo también lo voy a demandar y vamos a hacer una demanda total hacia una persona que lo único que ha hecho es chupar del bote de la gente. Rocío lo trataba bien, pero él… (…) las cosas que por lo visto dice en ese libro (…) Pero vamos, que es un caradura y no merece la pena ni hablarlo ni mentarlo", ha dicho el diestro al programa de Telecinco.

"Yo no quiero meterme en ningún laberinto, pero si es necesario demandarlo, lo haría. Y si lo tiene que hacer Rocío… Si cree que ella tiene que hacerlo, hace bien, porque a estas personas hay que atajarles por derecho", ha concluido Ortega Cano, aún recuperándose del cateterismo al que se sometió hace unos días. "Me encuentro regular, este tipo de cosas no ayudan nada, el tema del corazón o de la salud...".

En opinión de los que han leído el libro completo, “son unas memorias interesantes porque cuenta la trastienda de la profesión, como sus años en Tómbola que muchos lectores más jóvenes no conocerán, por ejemplo, pero no desvela nada que no haya sido publicado, y que él mismo conociera por toda la documentación que ha manejado para escribir el libro”.

Que Mariñas haya sido tan cuidadoso con sus palabras no es casual. Tanto el periodista como la editorial, La Esfera de los libros, conscientes de lo incendiarias que podrían llegar a ser las palabras del periodista, ya se pusieron la venda antes de la herida. “Los servicios jurídicos de la editorial revisaron escrupulosamente el libro porque Mariñas maneja un descomunal volumen de datos con no pocos extremos impublicables”, explicó a La Vanguardia el periodista Pedro Narváez, encargado de pulir el explosivo material de Mariñas en un libro a salvo de querellas. Esto es un proceso habitual en todas las editoriales antes de la publicación de un libro de memorias, donde hay muchas personas aludidas y susceptibles de verse ofendidas.

“Hay episodios que se vislumbran pero que no podrían publicarse por expreso deseo jurídico”, dice Narváez en el diario La Razón, donde colabora actualmente Jesús Mariñas. “He oído historias que no creerían y que nunca sabrán”, dice de lo que Mariñas le contó pero no llegó a publicarse y se guarda para él.

Mariñas, sin miedo a los pleitos: “Nunca escribo con temor, cuento lo que siento”