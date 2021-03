¿Qué pasó entre Rocío Carrasco y su padre? El oscuro episodio que el documental podría aclarar

Hace 5 años, la viuda del boxeador, Raquel Mosquera, lanzó unas graves acusaciones contra su hijastra, Rociíto

Contó que una grave discusión entre padre e hija originó los problemas que le causaron la muerte

60 horas de grabación, las que componen la serie documental sobre Rocío Carrasco que Telecinco estrena hoy, dan para mucho. Se espera que la hija de Rocío Jurado haya podido explicarse sobre todas las especulaciones que se han hecho sobre ella en los últimos años.

Por los avances que ya ha emitido la cadena, se sabe que Rociíto va a ahondar en el tema más controvertido, el distanciamiento que tiene desde hace 7 años con su hija, Rocío Flores, y que comenzó aquel fatídico 27 de julio de 2012 con una pelea entre madre e hija después de tres años de difícil relación que terminó con una denuncia de la Fiscalía por "maltrato" y condena a Rocío Flores, entonces adolescente.

Por fin Rocío Carrasco podrá dar su versión sobre el alejamiento voluntario de sus hijos que muchos no comprenden y que la han llevado a recibir insultos de "mala madre" por la calle, como ella misma dice en la entrevista en Telecinco.

¿Qué pasó entre Rocío Carrasco y su padre?

Pero hay otra parte en la vida de Rocío Carrasco sobre la que también se ha especulado mucho y que esperamos el documental aporte algo de luz: su papel de “hija”. ¿Cómo era la relación con su madre, Rocío Jurado, y con su padre, Pedro Carrasco?

Más allá de la imagen de adolescente conflictiva que transmitió en los medios cuando decidió casarse y ser madre muy joven con el entonces guardia civil, Antonio David, Rociíto siempre ha manifestado que sentía adoración por sus padres.

Rocío Jurado, Pedro Carrasco y su hija Rocío Carrasco. Una divertida imagen familiar. pic.twitter.com/pfgomizSG3 — RJuradoFans🎤💖 (@RJurado_Fans) January 23, 2017

Sin embargo, hace cinco años esta idílica relación fue puesta en duda con un oscuro episodio entre padre e hija relatado por la viuda de Pedro Carrasco, Raquel Mosquera.

En 2016, un mes después de la gran boda de Rocío Carrasco con Fidel Albiac, la peluquera dio una entrevista a Deluxe en la que dijo que había visto llorar en numerosas ocasiones a su marido por las discusiones con su hija Rocío. Mosquera contó que cuando Rocío Carrasco era pequeña tenía un carácter muy fuerte y que hizo daño a su padre que hacía las veces de ‘poli malo’.

Era una época en los que muchos miembros del clan Jurado arremetían contra Rocío Carrasco en televisión, mientras ella guardaba silencio:

Una semana después de que Amador Mohedano se sentara en el programa de Telecinco para cargar contra Rocío Carrasco, hizo lo propio Raquel Mosquera. La peluquera regresaba a televisión tras su ingreso en la unidad hospitalaria del Hospital Puerta del Hierro por una crisis nerviosa, para contar “su verdad” sobre la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, tal y como contó en su día Vertele.

"No tengo miedo a nada ni a nadie", aseguró. "Pedro, desde donde esté, está orgulloso de que haya plantado cara a Rocío", añadió la ex del boxeador campeón mundial de peso ligero, que narró el triste episodio vivido entre su marido y la hija de este, poco antes de su fallecimiento.

"He estado mucho tiempo callada, pero no ya no puedo más", dijo la viuda de Pedro Carrasco a Jorge Javier Vázquez, asegurando que una discusión de este con su hija había originado los problemas que le causaron la muerte, el 27 de enero de 2001, de un ataque al corazón con 57 años. Rocío Jurado, separada de Carrasco y entonces mujer del torero José Ortega Cano, fallecía cinco años después, en 2006, de un cáncer de páncreas. Su marcha supuso la ruptura definitiva de Rocío Carrasco con la familia.

"Rocío le dijo a su padre: 'No le debo nada a mamá ni a ti"

"He visto llorar a Pedro por las discusiones con su hija. El último día que se vieron tuvieron la más grande", recordó entonces Raquel Mosquera.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac llevaban dos años de relación, cuando "Pedro y Rocío se vieron una noche, llevaban meses sin hablarse porque él no tragaba a Fidel. Fuimos a casa de Rocío y en el jardín estaban todas las luces apagadas. Les llevamos los regalos de Reyes a los niños, estaba oscuro, se cayó y no encendieron las luces y nadie salió a ayudarlo. Después de la conversación que tuvieron, que eso no lo cuento, terminó así: Pedro estaba negro y Fidel callado, escuchando. Coge Rocío, de pie y con los brazos en jarras, le dice a su padre: 'Porque yo, todo lo que tengo es gracias a este señor'. Señalando a Fidel, 'no le debo nada ni a mi madre ni a ti'".

"Rocío le rompió el corazón a su padre, creo que falleció por eso"

"Yo no soy médico, pero esa noche a Pedro se le partió el corazón y me dijo 'a esta hija de puta no la volveré a ver nunca más'". Eso me lo he callado 15 años y ahora, Rocío, demándame si quieres. A los pocos días mi marido falleció", confesó Mosquera, muy alterada, y enmudeciendo a los presentes en el plató. Y añadió: "Creo que Pedro falleció por esa discusión. Y los psicólogos lo saben. Después de esa discusión, Pedro se pasaba las noches fumando tres cajetillas diarias mirando al cielo", prosiguió. Además, recriminó que "Rocío se fue de feria a los pocos meses de morir su padre. Yo tardé tres años en poder salir de casa", relató.

"He estado mucho tiempo callada, pero no ya no puedo más". Pese a todo, Raquel Mosquera confesó entonces que le gustaría reconciliarse con su hijastra. "Me gustaría, lo primero, que ella se reconciliase con sus hijos. Y luego, que me pidiese perdón, en privado, primero a su padre y luego a mí. Si fuera así, tendría en mí a una hermana".

Las duras acusaciones de Raquel Mosquera contra Rocío Carrasco tuvieron mucha repercusión, hasta el punto de que la ex de Antonio David Flores se planteó demandar a su "madrastra", según se publicó entonces.

¿Realidad o delirio de Raquel Mosquera?