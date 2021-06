Rocío Carrasco pedirá reabrir su caso con nuevos testigos y episodios "peores" de los que contó

La hija de Rocío Jurado, "esperanzada de que la justicia" la "acompañe" tras su catarsis emocional en TV

"Espero que sirva de algo, que se me escuche". Aportarán nuevos testimonios como los de Chori o Cristina Cárdenas

También ha explicado qué cree que falló en el proceso judicial que llevó al archivo de la denuncia por lesiones psicológicas

Tras once semanas de fenómeno mediático y social por la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Telecinco ha puesto el broche final a la docuserie con una entrevista en directo a su protagonista.

Rocío Carrasco ha vuelto al plató de Telecinco para responder a las dudas pendientes y hacer balance de todo lo que ha supuesto para ella contar por primera vez cómo ha sido su vida en estos últimos 25 años.

Muy “nerviosa” al comienzo de la entrevista, Rocío Carrasco ha dicho estar “agradecida” y “orgullosa” del trabajo que ha hecho todo el equipo, pero sobre todo, “esperanzada de que la justicia me acompañe, que ese esfuerzo sirva para algo, que se me dé la oportunidad de que se me oiga”.

Los planes de Rocío Carrasco y su abogado, Javier Vasallo, son pedir la reapertura del caso, la denuncia por lesiones psicológicas que se encuentra sobreseída en el Supremo desde 2018. Lo harán “presentando todos los testimonios nuevos que han salido, testimonios que yo no narré en su día por pensar que ya no me servían por el tiempo transcurrido”, ha explicado la hija de Rocío Jurado, que reconoce que fue “un error, ya que podrían haber sido considerados, al estar el caso basado en un delito continuado en el tiempo”. Se refiere Rocío, por ejemplo, al testimonio de Chori, el paparazzi que desveló, tras ver el documental, el episodio que él presenció en el hospital en el que Antonio David dio una bofetada a Rocío.

La serie documental también ha hecho recordar a Rocío Carrasco con más detalle otros episodios violentos vividos con su ex marido, gracias a testigos que la han llamado posteriormente.

Entre ellos, el de la amiga de la pareja, Cristina Cárdenas. “El episodio en el que [Antonio David] me agarra del pelo que narré en la serie, yo no me acordaba bien, quizá por lo doloroso que era. Yo sabía que ese tirón de pelo ocurrió, pero no recordaba de donde partía y ella me lo ha recordado”. Hay otro episodio que también ha podido ampliar Rocío Carrasco a posteriori, “y que es mucho más fuerte de lo que narré”. Se refiere a lo que sucedió junto a la estatua de su madre. “Yo tenía grabado el empujón que me dio, pero no lo que pasó después, que es mucho peor, como me ha recordado ahora una persona que lo presenció. Pero no lo quiero contar aquí, prefiero hacerlo en sala judicial”, ha zanjado la ex mujer de Antonio David Flores.

La colaboradora experta en violencia de género, Ana Bernal, le ha trasladado a Rocío una pregunta que le hacen los jueces. Si todo lo que cuenta ella en el documental es cierto, ¿qué hizo mal para que no lo aceptara ningún juez? ¿Cuál fue su error desde el punto de vista del proceso judicial? Rocío Carrasco considera que “ha habido varios errores. Desde que vas a ratificar una denuncia y te abres en canal por primera vez, después con los recursos…, al final el proceso es tan largo que se va desdibujando, lo cual es una garantía jurídica para el denunciado, y así debe ser, pero a mí perjudicó”, ha explicado. “Por ejemplo, yo conté la agresión en la ventana y ofrecí de testigo a mi prima Ani, pero me lo denegaron, y nunca entendí por quué. Fueron muchos obstáculos, un fiscal que pidió la ‘causa compleja’, lo que añadía 6 meses más al proceso… en fin, un cúmulo de cosas”.

Rocío Carrasco se muestra así esperanzada en conseguir la reapertura del caso, pero Carlota Corredera le ha preguntado si está preparada para que eso no suceda, si el juez sigue sin ver pruebas suficientes que demuestren que Antonio David le ocasionó las lesiones psicológicas que padece y que le llevan a estar en tratamiento psiquiátrico por síndrome ansioso depresivo desde 2011.

“No me gustaría pensar que no se va a reabrir, después de toda esta catarsis emocional”. “Pero si no sucede, tendré que seguir intentándolo, como muchísimas mujeres”, ha respondido. “No tengo vértigo, me enfrento a todo esto con la verdad, humildad y esperanza en que la justicia me oiga, en encontrar un juez, un fiscal que me escuchen”. “Ahora, me pongo en disposición de la justicia para lo que yo creo que es justo".

Por su parte, Kiko Hernández le ha transmitido a Rocío Carrasco lo que le llega del entorno de su hija, Rocío Flores, el sentimiento negativo que tiene hacia su madre por lo que considera que ha sido un ataque a su padre y el haberle dejado sin trabajo. Le ha preguntado si está preparada para que la hija de Antonio David Flores dé su versión de lo que sucedió el 27 de julio de 2012, cuando tuvieron la pelea que las separó. Estos días se ha sabido, por ejemplo, que Rocío Flores niega la agresión a su madre, pese a haber sido condenada en su día por “maltrato continuado”, y que, en todo caso, actuó en defensa propia. ¿Demandaría Rocío Carrasco a su hija si miente?, ¿está preparada para que niegue su versión de los hechos?, le han preguntado esta noche, a lo que ella, tras guardar un largo silencio, ha respondido: “Vamos a esperar a ver lo que pasa”.

Por otra parte, Rocío Carrasco ha querido dejar claro que el argumento de defensa del “ser”, como ella se refiere a Antonio David Flores, “siempre ha sido que mi estado emocional es debido a otra serie de problemas, además de él, como mi familia, problemas económicos, etc. “La única persona que es responsable de mi estado emocional y de que yo haya intentado hacer lo que hice”, ha dicho refiriéndose a su intento de suicidio, “se llama, y ahora te lo voy a decir, Antonio David Flores”, ha dicho nombrándole por segunda vez en toda la serie documental.

La noche del 5 de agosto de 2019 en la que Rocío Carrasco tomo varias pastillas hasta quedar inconsciente, su marido Fidel Albiac fue alertado por los ladridos de sus cuatro perros: