Analizamos las claves de su eficaz forma de expresarse que ha conectado tanto con la audiencia

La propia Rocío se muestra "sorprendida", nos dice su entorno, ya que "no era consciente" de su facilidad de palabra

"Mi madre siempre se obsesionó porque yo hablase bien", explica. No es una gran lectora, pero sí "adicta a los crucigramas"

No hay quien no hable de lo bien que (valga la redundancia) habla Rocío Carrasco. Su particular y cuidada forma de expresarse en la serie documental de Telecinco es una de las claves para que se haya convertido en un fenómeno mediático.

Para los espectadores que apenas la hubieran visto u oído en estos últimos 25 años fue una auténtica novedad, ya desde el primer capítulo, descubrir la serenidad, lenguaje preciso y rico vocabulario con los que narra cada mínimo detalle de su vida.

"¡Pero qué bien habla Rociíto!", habrán escuchado o dicho ustedes mismos a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo si aún la llamaban "Rociíto" y tuvieran en la memoria la antigua imagen de su etapa más mediática como la joven hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco "no era consciente" de que hablase tan bien

La propia Rocío Carrasco, nos cuentan desde su entorno, es la primera "sorprendida" de que la gente le diga lo bien que habla, ya que hasta ahora "ella misma no era consciente de ello".

"Supongo que habrá sido por la cantidad de tiempo que me ven ahora en pantalla", cuenta Rocío a los suyos, consciente de lo mucho que se está descubriendo de ella por el escrutinio al que se ve sometida después de tantas e intensas horas de televisión.

'Rociíto' ya hablaba así

¿Por qué habla tan bien Rocío Carrasco? Para empezar, hay que decir que esto puede ser nuevo para el público, pero no para los periodistas o su entorno más cercano. Rocío habla así desde que era "Rociíto". Para comprobarlo, basta ver sus primeras declaraciones a la prensa, cuando empezó a salir con Antonio David Flores, con solo 18 años, o sus colaboraciones con María Teresa Campos, cuando tenía 23:

Un ritmo inusualmente pausado y contundente que siempre la han caracterizado, aunque hasta ahora no hubiéramos reparado tanto en ello.

Cuando su forma de hablar le hacía parecer altiva

Rocío tiene una forma de expresarse muy particular que no siempre ha jugado a su favor, ya que contribuía a esa imagen de persona "estirada, distante o indolente" que transmitía en los medios en sus escasas intervenciones.

¿Quién dijo que los silencios son "anti televisivos"?

Su narrativa flemática pero implacable, tan eficaz para que su historia llegue a los espectadores, no es mérito de la cadena o la productora de la docuserie, sino un "regalo" natural con el que se encontraron.

Después de 20 años de silencio elegido, la única condición que puso Rocío Carrasco a La Fábrica de la Tele para grabar la entrevista es que "la dejaran explicarse con libertad, desde el corazón, tomándose su tiempo y sin ser interrumpida", explicó Carlota Corredera.

Rocío no tiene prisa. Su exposición tranquila, con pausas de varios segundos entre frase y frase, podría asustar a priori a cualquier directivo de televisión, ya que aparentemente su estilo es más propio de la llamada slow tv que de la televisión de hoy en día que exige un ritmo más acelerado y, en ocasiones, hasta ruidoso.

Pero paradójicamente, esa cadencia en el lenguaje, aparentemente tan anti televisiva y poco audiovisual, es lo que ha resultado moderno y conectado con la audiencia.

Rocío ha sido rupturista en este sentido. Va lenta pero segura, y nos recuerda la importancia de los silencios oportunos en televisión, idóneos para crear el clima de tensión e incertidumbre que te tienen pegado al televisor. "Dios mío, ¿qué va a decir ahora?", nos hace pensar a cada momento.

La fuerza de la palabra de Rocío se ve multiplicada, esto sí es mérito de la productora, por el impecable trabajo de escenografía, grafismo y ambientación musical que hay en el formato Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"A mi madre le obsesionaba que yo hablase bien"

Llama la atención el extenso vocabulario que exhibe Rocío Carrasco para describir sus vivencias, aunque algunos consideren que a veces use términos algo rebuscados o pedantes. Dicen que para hablar bien hay que haber estudiado o leído mucho. En el caso de la hija de Rocío Jurado, es algo innato. Aunque no tiene estudios superiores, probablemente es una persona de Letras.

En su entorno nos revelan, además, que Rocío Carrasco "no es una gran lectora ni tiene reparo en reconocerlo", pero su madre, Rocío Jurado, sí que lo era, como desveló su propia hija en el documental para sorpresa de muchos. Cuando le preguntan a Rocío por qué habla tan bien, cuenta que su madre "siempre se preocupó por transmitirme, desde muy pequeña, la importancia de hablar bien, sobre todo cuando empecé a tener exposición pública en los medios".

No es lectora, pero sí "adicta a los crucigramas"

Y aunque no sea una devoradora de libros, Rocío Carrasco cree que algo habrá ayudado a enriquecer su vocabulario con los años el hecho de que siempre haya sido una "adicta a los crucigramas" y, sobre todo, "a los autodefinidos, pero no las sopas de letras, que las detesto", bromea con su gente. Se compra libros enteros de "Pasatiempos" y cuando va a la peluquería, como cabría de esperar en ella, no es de las que cogen las revistas de corazón para matar el tiempo, sino que prefiere pasarlos rellenando crucigramas.

Un lenguaje jurídico tras años entre juzgados y un "marido abogado"

También llama la atención el dominio del lenguaje jurídico que Rocío Carrasco muestra en el documental, en este caso, "sí adquirido por tener un abogado en casa" -su marido, Fidel Albiac-, además de por haber tenido que vivir entre juzgados en todos estos años de litigios con su ex marido, Antonio David Flores.

Así ha reconstruido Rocío el guion real de su vida

"El padre impío", "he tenido a mis hijos muertos en vida", "les sembró la semilla del odio", "perro no come perro"…. Rocío Carrasco combina expresiones poco habituales y con una carga dramática que no se le ocurrirían al mejor guionista.

Sus frases son tan llamativas que los amantes de las teorías de la conspiración se preguntan si la productora no la habrá ayudado a construir un guion para contar su historia en televisión.

Lo cierto es que Rocío ni siquiera tenía escrito un diario, como hace otra mucha gente, que le pudiera haber servido de base. Pero sí tiene el guion de su vida interiorizado en su cabeza después de 25 años en los que ha tenido que bucear en su memoria para reconstruir los sucesos más duros y compartirlos con psicólogos, terapeutas, abogados, jueces, peritos y familiares y amigos más cercanos.

Un ejercicio que le ha ayudado a poner nombre a todo lo que sucedía y a ordenar los hechos en su vida. Y no olvidemos que el orden siempre ayuda para comunicar.