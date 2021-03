La sentencia contra Rocío Flores por "maltrato" a su madre, que nadie se atrevió a publicar

Así será el especial con Rocío Carrasco en Telecinco

El tráiler del programa: "Una mujer sentenciada sin escucharla"

Las reacciones de Antonio David Flores y su hija Rocío

Antonio David Flores se enteraba ayer de la entrevista de su ex, al igual que los espectadores y el resto de sus compañeros, y se quedaba de piedra: "¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero?", decía sorprendido, ya que Rocío Carrasco siempre dijo que no hablaría. Que lo haya hecho por dinero es lo menos importante, y muchos recuerdan a Antonio David que él lleva muchos años cobrando por contar su vida en televisión y en las revistas del corazón.



"Historia de España", decía hoy a los reporteros Antonio David con cierta ironía, diciendo que "todavía no he hablado con mis hijos". Horas más tardes, hablaba así de la entrevista a su ex, con Jorge Javier: