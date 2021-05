Quién es Javier Vasallo, el abogado que cambió la vida a Rocío Carrasco, conocido por otros casos mediáticos

La cruzada judicial de Rocío Carrasco, explicada a fondo

"El hecho es llevar 17 años soportando que una persona difame, que una persona me arrebate lo más grande que puede tener una madre que son sus hijos, tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado, de que no me he preocupado". “No duermo ni con pastillas”, “no me deja vivir”, “estoy en tratamiento desde hace 11 años”, “ha hecho que mis hijos me odien”.