Quién es Sonsoles, la mujer más buscada del momento en el caso Rocío Carrasco

Es la mujer a la que Rocío vio "comiendo la boca" a su marido en una discoteca, y a la que llamó después

Ha confirmado su relación con Antonio David, estando Rocío embarazada, y también cuando estaba ya con Olga

Antonio David y su actual mujer atravesaron una crisis cuando salió a la luz esta presunta relación

Rocío Carrasco no pronuncia en su entrevista el nombre de Antonio David Flores, al que se refiere en todo momento como "esa persona" o "ese ser". Pero sí dijo claramente el nombre de la mujer con la que le fue infiel en agosto de 1998, provocando los primeros enfrentamientos en la pareja que terminaba divorciándose en julio de 1999.

La hija de Rocío Jurado relató el día que, estando embarazada de su segundo hijo, vio como Antonio David le "comía la boca" a esta chica en una discoteca de Chipiona, y cómo constató después que esta infidelidad se había alargado en el tiempo, tras llamarla por teléfono y corroborar que era el mismo número que aparecía en la abultada factura de teléfono de su marido.

Sonsoles, la más buscada del momento en los medios

Después de las explosivas declaraciones de Rocío Carrasco, el nombre de Sonsoles se hizo tendencia en la red. Todo el mundo quería saber más sobre la persona que habría vivido una relación paralela con Antonio David, justo cuando estallaba la crisis en su matrimonio con Rocío Carrasco.

"Es la persona más buscada en estos momentos", confirmaba ayer en Sálvame la presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Carlota Corredera. Si Sonsoles terminará hablando o no, aún es un misterio. "No parece que por ahora esté por la labor", comentaban hoy en El programa de Ana Rosa. "Lo tiene difícil, ya que no la deja en buen lugar que se morrease con el marido de una embarazada", criticaba Cristina Tárrega, mientras Beatriz Cortázar la defendía: "Ella era soltera y no era amiga de Rocío".

Sonsoles confirma a María Patiño su relación con Antonio David

Con quien sí tenía una amistad Sonsoles, o al menos relación, es con María Patiño. Precisamente esta chica se puso en contacto con la presentadora de Socialité, confirmándole que Rocío Carrasco conocía la infidelidad de Antonio David, y que Olga Moreno, actual mujer del ex guardia civil, también estaría al tanto de todo.

"Olga sabe a ciencia cierta que mi relación con David fue real", le dijo Sonsoles a Patiño en un mensaje. "Nos conocemos desde hace más de 25 años porque trabajábamos como camareras y relaciones públicas, con amigos en común. Olga vino alguna vez a Chipiona cuando yo trabajaba allí en verano".

"Olga empezó su relación con Antonio David cuando aún estaba conmigo"

Según Sonsoles, "Olga conoce la deslealtad de Antonio David a Rocío y es más, cuando Olga empezó con él, sabía que seguían juntos", fue el mensaje que Sonsoles transmitió a Patiño, revelando que Antonio David también habría sido infiel a su actual mujer con esta chica, durante los inicios de su romance, en 2001, dos años después separarse de Rocío.

"Olga lo sabe, no le importó en absoluto y desde entonces no nos hablamos", concluía Sonsoles en su mensaje transmitido a la periodista de Telecinco.

Olga Moreno se habría puesto en contacto con Sonsoles

Al parecer, pese a que están distanciadas, Olga habría intentado ponerse en contacto con Sonsoles hace pocas semanas, antes de que se emitiera el documental de Rocío Carrasco, cuando entonces se ponía en cuestión la fidelidad de su marido en televisión. Así lo cuenta María Patiño: "Yo quería que Sonsoles entrara cuando se hablaba de las infidelidades de Antonio David, y ella me dijo que la persona que había querido ponerse en contacto con ella y que le parecía sospechoso era Olga".

Cuando Olga se replanteó su matrimonio con Antonio David

Aunque Olga siempre ha apoyado a su marido, y así lo ha manifestado en todas sus entrevistas, hace seis meses, en septiembre, y coincidiendo con estos rumores de infidelidad con Sonsoles, la actual mujer de Antonio David sí pareció atravesar una crisis en su matrimonio, tal y como publicó Diez Minutos:

"La relación entre Antonio David Flores y su mujer no está pasando por un buen momento. Tras veinte años de relación, su relación atraviesa un bache que podría acabar con su matrimonio", decía la revista. "Esto está pasando factura a mi relación. Olga y yo estamos distanciados", confesó el propio colaborador.

El 20 de septiembre, Olga se negó a ir al AVE a buscar a su marido, que volvía de Madrid, una ausencia que llamó la atención a pesar de que públicamente seguía apoyándole. "Nada ni nadie podía desestabilizar su matrimonio. Amo a mi marido, él me ama a mí y no hay nada que nos pueda desestabilizar", dijo en su momento.

Rocío Flores, la hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco, salió entonces en defensa del matrimonio de la pareja. "¡Que yo tenga que estar viendo a Olga destrozada y a mi padre que viene con el alma partida… ¡No estoy dispuesta a que mi familia se rompa!", dijo.

Lo que Rocío Carrasco contó de Sonsoles

Rocío contó el domingo que fue durante el verano de 1998 en Chipiona, a mitad de su segundo embarazo, cuando la actitud de su marido cambió: ella descubrió una infidelidad y todo se torció.

"Íbamos a un bar por las noches y empecé a ver cosas que no me gustaban, con una determinada chica que se llamaba Sonsoles, demasiado toqueteo, complicidad…". Le pidió explicaciones a Antonio David, pero su respuesta era "que yo estaba loca, que el embarazo me estaba afectando a la cabeza, las hormonas...".

"Yo tenía pavor a que llegara la noche, porque no quería salir, pero hacía un esfuerzo. Uno de esos días, él fue a por una copa, vi que tardaba, fui a buscarlo y me lo encontré comiéndose la boca con una chica detrás de la barra", recuerda. "Cuando él me vio, yo salí corriendo y llorando, me dio un ataque, me empezó a doler mucho la barriga, como pinchazos, contracciones":

"Yo solo decía ‘me quiero ir, vámonos, pero él me decía ‘tú estás loca, el embarazo te está afectando". Rocío cuenta que sufrió un "ataque de pánico, pero no porque mi marido me estuviese poniendo los cuernos, me entró como madre, porque yo estaba embarazada y él lo usaba para decirme que yo estaba loca".

"Si me llega a pillar sin estar embarazada, ese no entra por la puerta de mi casa. No eran los cuernos, era que yo estaba esperando un hijo suyo, me estaba faltando el respeto no solo como mujer, sino como madre".

Cuando Rocío le dijo a Antonio David que quería irse a casa, su respuesta fue "yo no te llevo, te vas andando, yo me quedo con esta", relata Rocío, recordando que se fue "sola andando a las 6 de la mañana, llorando por toda la calle".

Fue ese día cuando Rocío Carrasco decide internamente que quiere separarse. "En ese instante yo decido que me separo". "Yo sabía que eso se había terminado".

"Me llamaban 'cierva embarazada'"

Más tarde descubrió que lo que ella había visto esa noche, con esa chica, "lo sabía todo el pueblo menos yo, era vox populi. Me gritaban por la calle 'eres una cierva embarazada'". "Lo sabía también la prensa, como María Patiño, ella lo ha dicho en alguna ocasión".

Después de vivir ese "desprecio y crueldad" la noche de la discoteca, Rocío recuerda un episodio similar en la playa. "Estábamos con unos amigos y veo que de repente viene Sonsoles. Él empieza a hablar con ella, a tontear. Le dije que me llevara a casa y me dijo lo mismo que el día de la discoteca que me fuera sola. Embarazada de cuatro meses me tuve que ir andando sola varias horas hasta casa, con un sol que hacía… Él sabía que podía hacer esas cosas, que no iban a tener consecuencias".

"¿Tú qué harías si se te pone una tía con dos tetas así por delante?"

En otra de sus discusiones por las llegadas tarde a casa de Antonio David, Rocío no le abrió y él tuvo que dormir en el coche. Cuando al día siguiente lo encontró allí Gloria Mohedano y le pidió explicaciones por lo que estaba pasando, éste le dijo: "¿Tú qué harías si se te pone una tía con dos tetas así delante?".

El día que Rocío llamó a Sonsoles y comprobó la infidelidad

Cuando Rocío Carrasco y Antonio David se mudaron a Madrid con los dos niños, ella pensó que podían volver a ser felices, "que poniendo distancia, que muerto el perro, se acababa la rabia".

Antonio David le dijo que se iba un fin de semana a Málaga por un tema de la inmobiliaria en la que trabajaba. Rocío seguía con sospechas de infidelidad, que pudo confirmar después. Llamó a su hermano, que trabajaba en la misma empresa que su marido y éste le dijo que Antonio David "no estaba allí ni se le esperaba". Ahí empieza otra vez "el sinvivir, el desasosiego". "Me enteré de que estaba en Sevilla con Sonsoles. Volvió la ansiedad, volvía todo lo que yo pensaba que se había terminado".

Cuando volvió, Rocío no le dijo nada, "porque era inútil, me iba a decir otra vez que estaba loca. No tiene ningún tipo de escrúpulos."

Corroboró la infidelidad cuando les llegó una factura de teléfono de más de 300.000 pesetas. Vio que aparecía siempre un mismo número, y a través de su prima Chayo Mohedano, confirmó que se trataba del de Sonsoles. Sin embargo, según han apuntado este martes en el programa de Ana Rosa, "Chayo ha desmentido que fuera amiga de Sonsoles"

Rocío continuaba así su relato: "Empecé a llorar. Cuando vino, cogí una vela en forma de corazón que tenía mi madre y se la tiré. Le pregunté de quién era el número y volvió a llamarme loca y decirme que iba a malparir". Antonio David negó que el teléfono fuera el de Sonsoles, pero ella decidió marcar el número para comprobarlo. "No me enorgullezco de ello, se puso su madre y me dijo que Sonsoles no estaba. Me preguntó quién llamaba y le dije 'soy Rocío Carrasco, la mujer del novio de su hija, llamo solo para decirle que vaya preparando una habitación que mi marido se va para su casa con su hija'. Y a él le dije, 'haces las maletas y te vas'". Recuerda que Antonio David se puso de rodillas en el suelo diciendo 'Rocío, por Dios, que esto es un escándalo, que yo te quiero'":

Rocío lo dejó estar, mudándose a su habitación de soltera e "intentando no coincidir, aunque era difícil porque había mucha gente en esa casa. Lo debí hacer tan bien que nadie sabía nada hasta el día que dije que me separaba".

Le mintió diciendo que iba a Málaga cuando su hijo estaba ingresado

David Flores Carrasco nació con problemas de discapacidad por un trastorno genético, del que Rocío no quiere hablar, "porque no me parece justo con él". Tuvo que ser trasladado al hospital 12 de Octubre, y allí pasó varias noches Rocío, sentada en una silla viendo la evolución de su hijo, de su "enano", como le llama ella con cariño varias veces durante la entrevista.