Rocío Carrasco reaparece para recoger el premio a su documental de Irene Montero: "La creí desde que la vi"

“Creo a Rocío Carrasco y la creí desde el primer momento en el que la vi. Y no solo porque lo que me contaba era horroroso, sino por todo lo que callaba pero sus ojos hablaban. Yo ya había visto esos ojos en otras mujeres desgraciadamente. Esta sociedad y los medios de comunicación fuimos muy injustos con Rocío Carrasco y ahora queremos justicia y reparación para ella y para tantas y tantas Rocíos que se han visto reflejadas en sus palabras y que llamaron al 016 buscando ayuda". Las mujeres víctimas de violencia tienen por delante "muchos obstáculos", pero también cada vez tienen "más puertas institucionales abiertas" para tenderles la mano: "No estáis solas, estamos juntas en esto", dijo la ministra en su discurso.



Montero explicó que este premio se ha concedido "por la valentía a la hora de dar un testimonio que han escuchado millones de mujeres de este país que por primera vez en su vida, al escuchar a Rocío y el trabajo que ha dirigido Anais, han sentido que lo que estaban viviendo era una situación de violencia de género. Y que se han decidido escuchando a Rocío a pedir ayuda y a llamar al 016. Vosotras sabéis que las llamadas al 016 se dispararon durante la emisión de la docuserie en prime time y que hay muchas mujeres a las que nunca hubiéramos llegado si no hubiese sido por ese testimonio. Así que espero que todas esas miles de mujeres y tu también Rocío sepáis que nunca más vais a estar solas", sentenció.