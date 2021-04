Rocío Carrasco responde a su hija y detalla la agresión: "La paliza me la dio su padre"

"Ese día Rocío me agrede y yo termino en un hospital". "Rocío llega a ser verdugo porque antes había sido víctima e incluso mucho más vulnerable que yo" . Pero pide que "no la ataquen a ella porque ella no tiene la culpa, sino otra persona, su padre" , ha dicho Rocío, que ha explicado que no fue ella quién la denunció. "Ni la denuncié ni denunciaría nunca a mi hija, porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida". "Siempre he querido protegerla". "A mí quien me estaba pegando una paliza era su padre, no la niña".

Rocío Carrasco dijo a la Guardia Civil que no quería declarar contra su hija porque no quería denunciarla, aunque ha reconocido que Rocío Flores no se preocupó en ningún momento por ella ese día. "¿Se ha roto el vínculo con tu hija definitivamente?" , le pregunta Jorge Javier, a lo que ella responde: "Eso es algo que no se puede romper por mucho que lo hayan intentado. Ese vínculo ahora está enterrado, invisible, pero sigue, no me lo va a quitar nadie, a esa la he parido yo." Rocío afirma seguir pensando a menudo en su hija y "no pierde la esperanza" de una reconciliación, "aunque ahora no es el momento ni el lugar". Afirma sentir "mucho dolor" cuando ve ahora las imágenes de su hija cuando era niña y estaban unidas. "Siento un desgarro, el dolor más grande que puede sentir una mujer que sea madre". No le ha cogido el teléfono porque "ni estoy preparada ni creo que ella esté preparada" , ha dicho respecto al llamamiento público a la reconciliación que le hizo su hija el viernes pasado desde El programa de Ana Rosa, cuando pidió a su madre que "levantara el teléfono" para "sentarnos a hablar y aclarar las cosas".

Rocío Carrasco confirma que su hija le ha llamado varias veces, entre ellas el 3 de diciembre, el pasado viernes y el sábado, pero ha desmentido que una vez le llamase y ella le respondiese "aquí no vuelvas a llamar, yo no soy tu madre", tal y como se ha publicado. También ha desmentido que en su casa, en la urbanización Valdeagua, haya dado orden de que su hija no entre. "Pero eso, ¿en qué cabeza cabe?", ha dicho Rocío Carrasco.



Para que puedan hablar "tiene que pasar tiempo, que yo esté preparada y ella también". "Me estoy preparando con terapia, con fármacos, con médicos". "Tengo detrás un equipo que me dice que no lo haga, que eso sería volver al principio, a la casilla de salida".



Dice sentir "miedo, inseguridad, todo lo que no quiero volver a sentir, no quiero volver a sentir pánico cada vez que suene el timbre de mi casa y eran los niños, no quiero volver a eso, me ha costado mucho trabajo superarlo".



Quiere que se entienda que cuenta este "episodio tan terrorífico" de su vida, el de la pelea, "porque sin él no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre". "Hacer que su hija hiciera eso fue su obra maestra, para terminar de matarme, iba a decir entre comillas, pero no, sin comillas".



Volviendo a la pelea, Rocío recuerda que su hija deja de pegarle cuando cae al suelo y pierde la consciencia. "Se asusta y se va en ese momento". Todo esto se verá en el episodio 8 que se emitirá la próxima semana, "aunque hemos omitido detalles porque eso debe quedar entre mi hija y yo, la historia es más dura de cómo la cuento". "Siempre he intentado protegerla, cuando se hizo pública esta historia, sí levanté teléfonos para evitar que lo sacaran".



Rocío Flores se refiere a su madre como "mamá" en su llamamiento televisivo. "Hacía mucho que no me llamaba así, desde 2012".



Finalmente, ha dicho que hablará con su hija "cuando yo esté preparada, pero lo haré fuera de este ámbito".



Confirma que "nunca he dejado de querer" a Rocío: "Nunca se deja de querer a un hijo". La ha visto en televisión "alguna vez, pero no pongo la tele para verla, no me hace bien ver que esa niña no existe ya".