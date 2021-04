Rocío Carrasco, sobre la defensa de Lequio a Antonio David: "Perro no come a perro"

Rocío Carrasco se ha sentado hoy en un plató de Telecinco para aclarar todas las dudas que han surgido tras su testimonio en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. La hija de Rocío Jurado ha contado con un enorme apoyo desde que se decidió a contar su verdad de lo que ha vivido en estos últimos 25 años, en especial el maltrato físico y psicológico al que dice haber sido sometida por su ex marido, Antonio David. Pero también ha habido quien cuestiona su testimonio dentro de la propia cadena. Uno de los más críticos con ella ha sido Alessandro Lequio, el colaborador de El programa de Ana Rosa, que a menudo ha cuestionado su testimonio y se pregunta por qué no ha luchado por sus hijos. A él se ha referido Rocío Carrasco hoy al comienzo de su entrevista. "Lo primero que le diría a Alessandro es que no ha entendido nada de lo que he contado, pero tampoco me extraña, porque perro no come perro", ha dicho:



"Entiendo esa defensa de Antonio David y ese ataque hacia mí. Al final, si él piensa así me está demostrando que, si no es igual, es muy parecido al ser [Antonio David]", ha dicho Rocío del italiano. "No le va a gustar lo que has dicho", le advertía Jorge Javier, algo que a ella no parecía importarle: "Tantas cosas que he dicho no le gustan..."



El programa le ha transmitido la pregunta concreta que Lequio le dirigía esta noche, "¿qué has hecho para recuperar a tus hijos en estos años?". Rocío Carrasco ha respondido que "eso se verá en los próximos episodios. Cuando yo hablo de que vi en mi hija 'la semilla del mal' me refiero a que, cuando desde pequeña te inculca algo alguien que es tu máxima figura, tu padre, terminas creyéndolo".



"En los informes se ve que la niña está recibiendo adoctrinamiento y que en parte no es consciente de ello", explica. "Se ve literalidad con respecto a lo que dice su padre, se ve que ella tiene el mismo concepto de mí que su padre, pero no dudo de que ella no era consciente de la manipulación. Ella era víctima del verdugo, el padre"