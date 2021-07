Rocío Carrasco contará "la verdad de otros famosos para seguir vivos" en 'Sálvame'

La hija de Rocío Jurado desvela su trabajo en el programa: "defensora de la audiencia", pero solo de personajes conocidos

'Hable con ella' es el título de su sección, donde dará voz a famosos con historias silenciadas como la suya

Rocío Carrasco vuelve así al trabajo, un mes después de la finalización de su serie documental

Ya se conoce en qué consistirá el trabajo de Rocío Carrasco en Sálvame. La hija de Rocío Jurado será la nueva "defensora de la audiencia" del programa, aunque con importantes diferencias respecto a la labor que ya desempeñó anteriormente María Teresa Campos.

Presentará la sección Hable con ella, en un guiño a su anterior programa en Telecinco (Hable con ellas), en la que defenderá a espectadores famosos (no anónimos) que estén sufriendo historias similares a la suya.

"Yo he venido al programa para escuchar, algo que no se ha hecho conmigo hasta ahora", ha dicho al anunciar su cometido. "No voy a estar solo para lo que no guste al espectador, vamos a dar cabida a espectadores famosos que se encuentran en alguna situación similar a la mía, aquellos de los que se dicen cosas que no son y son fácilmente demostrables. Para ello pongo a disposición un teléfono (637346063), para que me cuenten lo que quieran", ha explicado Rocío, añadiendo que le pueden mandar sus testimonios por todas las vías (sms, whatsapp, audio etc):

La noticia se ha dado a conocer esta tarde en Sálvame, donde Rocío Carrasco ha hecho su debut tras conocerse este lunes su incorporación al programa.

La ex de Antonio David Flores retoma su actividad profesional solo un mes después de finalizar su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva en la que narró por primera vez cómo ha sido su vida en los últimos veinte años, acusando a su ex marido Antonio David Flores de maltratarla psicológicamente y distanciarla de sus hijos.

Se había especulado con que Rocío Carrasco ocupase la silla que dejó vacía Antonio David hace tres meses, cuando Mediaset prescindió de sus servicios por el revuelo de la serie documental. Pero finalmente la hija de Rocío Jurado desempeñará un papel en Sálvame diferente, mucho más crítico y coherente con su historia, tal y como se esperaba de ella. No será tertuliana sino que tendrá una sección en la que transmitirá las quejas de espectadores famosos.

Así ha sido el debut de Rocío Carrasco en 'Sálvame'

Rocío Carrasco, esta vez vestida de amarillo (dice que no es supersticiosa) llegaba a Sálvame al comienzo del programa. Sola, ha entrado a un plató absolutamente vacío guiada por una potente luz. Rocío pedía ayuda para que hicieran entrar una enorme caja que escondía la clave de su misión en el programa. Una caja que no ha abierto hasta casi el final del programa, cuando dentro estaba escrito su cometido: la nueva sección Hable con ella.

La nueva "defensora de los famosos" de Sálvame ha probado todas las sillas del programa, la de los colaboradores y la del propio presentador. “Esta me gusta”, decía bromeando, sin desvelar aún cuál sería su misión en el programa.

"Estoy contenta por tener ganas, hacía mucho tiempo que no tenía ganas, eso me hace ver que estoy mejor", ha dicho Rocío Carrasco sobre su vuelta al trabajo gracias a Sálvame. "La gente no me creerá pero todo esto se ha decidido hace cuatro días, ha venido todo rodado, ni siquiera me había planteado hasta ahora qué quería hacer".

"Me ofrecieron este trabajo hace solo cuatro días"

¿Cómo le llegó la oferta? "Yo estaba en casa con Anais [Ana Isabel Peces, la directora de su documental] preparando la segunda parte, cuando me llamó Adrián Madrid [productor ejecutivo de La Fábrica de la Tele] y me lo propuso. Le dije que le respondía al día siguiente. Fidel me dijo que lo hiciera si me apetecía, y no dudé en decir que sí".

Para su nuevo trabajo como defensora de la audiencia en Sálvame podrá pedir consejo a María Teresa Campos, a quien considera como una segunda madre desde que hace veinte años la presentadora le diera su primera oportunidad en televisión, como colaboradora del magacín matinal Día a día.

Rocío Carrasco ya dejó entrever en su última entrevista en televisión, con la que ponía el broche a la serie documental en Telecinco, que empezaba a sentirse como un "Ave Fénix" y estaba preparada para retomar, poco a poco, su actividad profesional.

'Sálvame' es un paso muy importante para conseguir la normalidad que ansío

“Uno de mis mayores deseos es volver a mi vida profesional, a mi hábitat", decía este lunes, cuando se dio a conocer su incorporación a Sálvame.

Para ella, este proyecto es "un paso importante para conseguir la normalidad que llevo persiguiendo hace tiempo”.

¿Por qué ficha por 'Sálvame', el programa que más "daño mediático" le ha hecho?

Aunque la vuelta de Rocío Carrasco a televisión era algo esperado, no tanto en Sálvame, dado que es el programa que “más caña le ha dado” y donde hasta hace unos meses colaboraba su ex marido, Antonio David Flores, a quien acusa en la docuserie de haberla maltratado psicológicamente y distanciado de sus hijos.

Sobre que su vuelta a TV se produzca justo en el programa que “más daño mediático” le ha hecho, Rocío Carrasco explicó que “quizá por eso, mi vuelta tiene que ser en Sálvame. En su día contribuyó a hacer ese daño pero ahora, a todo lo contario”, ha dicho, reconociendo que “ni yo estoy preparada para Sálvame, ni Sálvame está preparado para Rocío Carrasco”.

¿Qué hará si se encuentra con Rocío Flores u Olga Moreno en Telecinco?

Sobre la posibilidad de tropezarse en los pasillos de Telecinco con Olga Moreno, concursante de Supervivientes, a su vuelta de la isla, Rocío dijo que “esperemos que no”. Y en cuanto al posible reencuentro en la sede de Telecinco con su hija, Rocío Flores, a quien no ve desde hace 8 años, cuando tuvieron la pelea que las distanció, su madre guardó un silencio antes de responder: “Volvemos a lo mismo, no quiero retroceder en mi proceso, debo seguir para delante con cosas que me aporten, no que me quiten":

Su mensaje a Paz Padilla y Kiko Matamoros

Paz Padilla ha sido también uno de los rostros de Telecinco más críticos con ella. "¿Pero esta chavala qué piensa cuando cierra las puertas de su casa y ve los dormitorios de sus hijos vacíos?", dijo la presentadora de Sálvame. Rocío también tenía un mensaje para ella muy claro: "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo".

La reacción de la presentadora de Sálvame no se hizo esperar. Paz Padilla respondía a Rocío Carrasco este martes en su programa.

“Es cierto que estoy pasando un proceso de duelo”, reconocía, “pero eso no tiene nada que ver a nivel profesional”. “Eso sí, si ella necesita hablar conmigo, yo encantada”, dijo la gaditana, que tarde o temprano se reencontrará con Rocío Carrasco en Mediaset.

“Lo único que me gustaría es que ella fuera feliz, que encontrara paz y recondujera su vida”, ha añadido Paz Padilla. “Y que fuera eso, feliz. Ella y su hija”. La presentadora ha recalcado que ella está en un momento “muy zen” de su vida” en el que solo cree en el amor: “Es lo que recomiendo, amor, el amor lo puede todo, si yo no tuviera amor me moriría”, dijo la presentadora

A sus compañeros de 'Sálvame': "Vengo a construir, no a destruir"

Antes de su incorporación hoy al programa, Rocío ya envió un mensaje muy claro a todos los colaboradores de Sálvame que pasarán a ser sus compañeros en las próximas semanas: "Vengo para construir no para destruir".

¿Qué ha estado haciendo en este último mes?

Sobre lo que ha estado haciendo en estas últimas cuatro semanas, desde que terminó la serie documental, Rocío Carrasco contó que ha estado “trabajando en la segunda parte”, En el nombre de Rocío, que estará centrada en su madre, “la más grande”, y la ruptura con los Mohedano tras su fallecimiento.