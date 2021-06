'Rocío' tendrá segunda parte para desenmascarar a los Mohedano: "La herencia es la clave"

Rocío, contar la verdad para seguir viva tendrá segunda parte. Después de 12 episodios centrados en la relación con su ex marido, Antonio David Flores, y sus hijos, Rocío Carrasco seguirá contando la verdad en una segunda edición del formato que se emitirá en otoño, en este caso centrada en el clan Mohedano.

Rocío Carrasco pone en jaque al clan y dará su versión de por qué no se habla con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué les separó?

"Estamos poniendo en orden, habrá cosas que no se saben", avanzó Rocío Carrasco en plató, añadiendo que uno de los momentos claves de la ruptura familiar fue el reparto de la herencia: "Se puede decir que en ese momento es en el que yo me doy cuenta realmente de todo lo que he vivido con anterioridad y le doy respuestas a muchas cosas".