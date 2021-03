Por qué la serie de Rocío Carrasco tiene "episodios", y no "capítulos"

La serie de Rocío Carrasco fue noticia desde el primer día, no solo por su contenido, sino por la forma. La hija de Rocío Jurado contaba por primera vez, a través de una extensa entrevista, toda su vida en los últimos 25 años. Pero lo hacía en un formato que hasta ahora no habíamos visto en ninguna cadena de televisión, fraccionado en entregas semanales y acompañado, además, por un debate durante su emisión, lo que aporta también novedad a docuseries que ofrecen las plataformas de streaming como Nevenka (Netflix) o Allen vs. Farrow (HBO).