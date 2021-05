1. Trascendencia política

El pasado 21 de marzo , el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, pilló por sorpresa a los espectadores. La hija de Rocío Jurado aparecía en televisión después de mucho tiempo , contando por primera vez, y de una forma desgarradora, su versión de cómo había sido la relación con su ex marido, Antonio David Flores, y por qué hace años que no ve a sus hijos.

Ese día nos enteramos, siempre según su testimonio, de que su ex marido le había hecho la vida imposible desde la separación, poniendo a sus hijos en contra de ella hasta el punto de tener que renunciar a ellos por su propia salud mental. Que estaba en tratamiento psiquiátrico desde hace nueve años , que tocó fondo e intentó quitarse la vida , y que también fue víctima de desprecios y maltrato físico en los inicios de su relación (“me tiró del pelo y golpeó contra la mesa”).

Frases como “me decía ‘tus hijos te van a odiar, hija de puta ’”, “ha ensuciado su mente, los tengo enterrados en vida” o “mi hija es víctima de una mente diabólica” impactaron a la audiencia de una forma como hacía mucho tiempo no ocurría con una entrevista en televisión, ni siquiera con la que recientemente había dado Kiko Rivera atacando a su madre, Isabel Pantoja.

“El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Yo sí te creo”. La frase que la ministra de Igualdad, Irene Montero tuiteó tras la emisión de los dos primeros episodios, y a la que siguieron mensajes de otros políticos como Íñigo Errejón (Más País), Rocío Monasterio (Vox) o Adriana Lastra (PSOE) marcaron el comienzo de una ola de apoyo mediático a la hija de Rocio Jurado, representada en el lema #RocíoYoSíTeCreo, que no ha cesado en los 11 episodios emitidos hasta ahora.

2. Debate social y mediático

El caso tiene polarizada a la opinión pública. Prueba de ello son los hashtags a favor o en contra que son tendencia a diario en las redes sociales (#RocíoYoTeCreo o #RocíoYoNoTecreo). Multitud de famosos, periodistas e influencers apoyan a la hija de Rocío Jurado a diario en los medios, frente a otra parte que llama a la prudencia y al respeto por la actuación judicial y la presunción de inocencia de Antonio David , que de momento guarda silencio y solo ha demandado a Mediaset y a la productora por despido improcedente , amparándose en que no ha sido condenado ni juzgado por los delitos que le imputa su ex mujer, quien confía en que su testimonio ayude a reabrir el caso que está sobreseído en el Supremo.

3. El concepto de "mala madre", a examen

Ya desde el primer episodio trascendió que lo que más daño ha hecho a Rocío Carrasco es la imagen de “mala madre” que Antonio David ha ido proyectando de ella en los medios de comunicación a lo largo de veinte años en los que la ha acusado de descuidar a sus hijos y de ser la culpable de no verles.

Hay quien sigue sin entender que una una mujer esté ocho años sin ver a sus hijos , como continúan recriminando a Rocío Carrasco sus detractores. Pero también hay mucha gente que empieza a defender la tesis de que el amor no debe ser nunca incondicional, ni siquiera el de una madre por sus hijos , o el de unos hijos por una madre. Conceptos que están siendo revisados con reflexiones como "antes que madre, se es persona".

4. El problema de la alienación parental o violencia vicaria

5. El tabú de la violencia de hijos a padres

6. El mito de la depresión entendida como una tristeza permanente

Otro mito que ha ayudado a derribar la docuserie de Rocío Carrasco es el que dice que una persona deprimida o maltratada no puede tener momentos de felicidad.

A Rocío Carrasco se la criticó por mostrarse alegre en las revistas el día de su boda con Fidel Albiac , cuando sus hijos no estaban presentes y ella ya estaba diagnosticada por depresión. Ahora, también se le ha llegado a cuestionar por narrar su infierno con un deslumbrante traje fucsia y perfectamente maquillada.

"Incluso en los momentos más duros de la pandemia hemos encontrado momentos para sonreír. Y menos mal. Estar deprimido no es estar llorando todo el día. Culpar a una persona deprimida por mostrarse feliz es negarle el derecho a la recuperación" , pusieron en pantalla justo antes del episodio en el que se recordaba la boda de Rocío con Fidel.

El equipo de la docuserie defendía así a Rocío Carrasco de aquellos que vieron incoherente que pudiera mostrarse feliz en su boda, El programa recordó la portada que Antonio David hizo con sus hijos para una revista, el mismo día que Rocío se casaba, con el titular “mientras ella se casa, sus hijos lloran”. Además, rescataron la intervención de Antonio David en su etapa como asesor de Mujeres y hombres y viceversa en la que se reía de la depresión de su ex mujer, poniéndola en duda ante las preguntas de Emma García.

7. La "violencia mediática", un caso sin precedentes

Rocío Carrasco no denunció a Antonio David por violencia de género, sino por “lesiones psicológicas” (síndrome ansioso depresivo diagnosticado en 2011), derivadas del maltrato durante años de su imagen en los medios de comunicación.

"Mucha gente me daba la razón pero me decía que desistiera, porque no había precedentes de un caso como el mío", explicó Rocío Carrasco en el penúltimo episodio centrado en su batalla judicial.