Rocío Carrasco subastará su traje fucsia: "Me he dado cuenta de que soy feminista"

Sobre el icono feminista en el que se ha convertido a raíz de la serie documental, Rocío Carrasco asegura que “no esperaba ser abanderada de nada, pero ahora lo soy con gusto. Al principio me asustaba crear expectativas y defraudar. Hoy, si lo soy, bienvenido sea. Me he dado cuenta de que soy feminista, neófita, pero me muero por aprender, por saber y poder aportar más granitos de arena.”