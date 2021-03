Rocío Carrasco: una teoría para entender el caos mental que produce su sufrimiento

Buscamos respuesta a las dos grandes preguntas que siguen en el aire tras la entrevista

Por qué renunció a sus hijos y qué le llevó al intento de suicidio y a hablar ahora después de tantos años

Rocío Carrasco ha dado su versión de lo que ha pasado en estos últimos 25 años. O más bien, parte de ella. Hay quien la cree, quien la cree a medias, y quien no se la cree. Pero lo que casi nadie pone en duda es que esa mujer está sufriendo. El llanto y la ansiedad contenida que la impedían hablar eran reales. Pero hay preguntas que siguen en el aire, ¿por qué lloraba?, ¿cuál es el verdadero origen de su sufrimiento? Y sobre todo, ¿por qué no luchó por sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta que los dejaba con un presunto "maltratador"?



El tema es muy complejo y da para horas y horas de debate en televisión. A falta de que ella aporte más detalles en próximos episodios, hay una teoría en el ambiente que expongo a continuación. Rocío Carrasco renunció a sus hijos en un acto de amor a sí misma, como defensa personal de lo que le hacía daño (Antonio David Flores), pero no midió las consecuencias irreparables de su decisión ni lo que vendría después y que podría ser la verdadera causa del sufrimiento que acarrea y le llevó a tocar fondo: la presión mediática por "mala madre" a la que se ha visto sometida.





A lo largo de toda la entrevista, no parece que Rocío busque recuperar a sus hijos, sino vengarse de su "verdugo" y reparar su imagen ante los medios de comunicación, para poder volver a ser feliz. En definitiva, "contar la verdad para seguir viva".



Es una teoría cruda, pero humana, que ya está empezando a aflorar en las tertulias televisivas. Se sustenta en lo que se pudo leer entre líneas de su testimonio en Telecinco, y lo que ha trascendido en los últimos años de relación con su ex marido y sus dos hijos, Rocío y David.



La teoría trata de explicar dos temas diferentes para los que no hay una respuesta clara y que no tienen por qué estar relacionados entre sí. Por un lado, el motivo que le llevó a romper con sus hijos y, por otro, lo que le produce ahora un calvario insoportable.

Ella misma, quizá de forma inconsciente, nos dio la respuesta a esto último cuando le preguntaron si "le dolía la ausencia de sus hijos": "No es la ausencia, lo que duele es el porqué de esa ausencia".

Esta frase podría resumir los verdaderos sentimientos de Rocío Carrasco. El "por qué" se llama Antonio David Flores. El ex guardia civil puede ser un maltratador a conciencia, un maltratador involuntario, o incluso un buen tipo, víctima también de un proceso complicado de divorcio. Da igual. Lo importante es que para Rocío Carrasco es un ser "diabólico" que la ha traumatizado.

Al margen de que se pueda demostrar si hubo o no maltrato físico o psicológico, el testimonio de Rocío Carrasco resulta creíble como alguien que lo vivió así. Y los medios hemos sido testigos de que no ha sido fácil para ella.

Su tormentosa relación con Antonio David

Las crónicas de la época daban muestra de una relación tóxica desde el principio. Los desencuentros en sus tres años de matrimonio fueron constantes, en una relación tormentosa que terminó tras el nacimiento de su segundo hijo, David, en 1999.

Ahí comienza la caída en desgracia de Rocío Flores. Una guerra personal, mediática y judicial con Antonio David, a la que sigue la pérdida de su padre en 2001 y de su madre en 2006, otros duros golpes muy grandes en poco tiempo en la vida de Rociíto.

Fidel, su "mejor terapia" y el inicio de su nueva vida sin sus hijos

Cuando conoce a Fidel Albiac, con quien lleva ya más de dos décadas, comienza a ver la luz. Fue su "mejor terapia", como ha reconocido ella misma.





Rocío inicia una nueva vida y se refugia en Fidel, en medio aún de una guerra sin cuartel con Antonio David, y es entonces cuando renuncia voluntariamente a la custodia de sus hijos.



Algunos creen que fue una decisión "salomónica". Para no separarles y por su propio bien, la madre se sacrifica cediéndolos al padre.



Otra interpretación es que Rocío Carrasco necesitaba sacar definitivamente de su vida a Antonio David Flores, la persona que le hacía daño en ese momento. La única forma de hacerlo era renunciar al único vínculo que tenían, sus hijos.



Una decisión que puede ser controvertida, y que suele ser más tolerable cuando lo hace un padre que cuando lo hace una madre, pero hay que entenderla en el contexto de Rocío entonces, una persona (da igual si es hombre o mujer), que buscaba su felicidad, la huida desesperada de su tormento.

Romper con sus hijos fue una medida de defensa personal, de huida de Antonio David

"Fue una medida de defensa personal", reconocía por ejemplo Alessandro Lequio, tratando de comprenderla. "Puede haber quien no entienda que una madre haga eso, pero hay que recordar que ya era una persona enferma", en tratamiento psicológico y psiquiátrico, como ella misma confiesa en el documental de Telecinco. "No somos quien para juzgarla, porque cada uno vive su realidad a su manera", opinaba Ana Rosa.

Desde que Rocío Carrasco se separa de su "familia de sangre", como ella los llama, intenta convencer a los medios, y probablemente a sí misma, de que es feliz, que vive ajena a todas las especulaciones sobre ella. "En mi boda está quien tiene que estar", decía cuando se casó con Fidel, sobre la criticada ausencia de sus dos hijos.

¿Por qué no luchó por sus hijos estando con Fidel?

Una vez entendido por qué Rocío renunció a sus hijos en un determinado momento de su vida, cabe preguntarse la otra cuestión: ¿por qué ha sido imposible un acercamiento? ¿Por qué no luchó por ellos después, a lo largo de estos últimos 7 años?



Dicen que en próximos capítulos de la serie se explicará que Rocío sí lo intentó, pero Antonio David se lo impidió, negándose a acuerdos de mediación. Pero para muchos sigue siendo difícil de creer que una madre sea incapaz de hablar con sus hijos si se lo propone. Y sobre todo, "¿cómo es posible que permita que sus hijos continúen con alguien a quien considera un maltratador?", se escucha estos días en los platós.

Rocío se libró de Antonio David, pero no de la presión mediática como "mala madre"

La respuesta, de nuevo, estaría en el propio Antonio David. La ruptura de Rocío con sus hijos no supuso la eliminación de su vida de quien considera su "verdugo". Permaneció de otra forma, ya que entonces comenzó otro tipo de pesadilla para ella con la que tal vez no contaba: la presión mediática como "mala madre" a la que se ha visto sometida en estos últimos años.



Ya en 2005, Roció comenzó demandando a Antonio David y a diversos medios de comunicación por "manipulación" de su imagen. Unas denuncias anteriores a las que pondría más tarde, a partir de 2011, por maltrato físico y psicológico.



Rocío no ha podido demostrar ninguna de las dos en los juzgados. Como explicaba Daniel Montero en El programa de Ana Rosa, los medios se han hecho eco en estos años de tantos cruces de acusaciones entre ambas partes, que resulta "muy difícil probar que éstas sean la causa del sufrimiento psicológico de Rocío Carrasco". Se admite que ella es una víctima de la presión mediática, pero no hay pruebas de que Antonio David o algún medio en concreto sean los culpable de ello. "La presión de los medios puede ser brutal para una persona, y puede ser percibida como un maltrato psicológico, sobre todo cuando existe un odio arraigado, y hay mensajes dirigidos a hacer daño, pero no se puede acreditar que sean el motivo de su padecimiento, hay una gran escala de grises", explican. "Lo que no ha podido demostrar en un juzgado, intenta ahora probarlo en televisión con su entrevista", opinaba Lequio.

Rocío puede vivir sin sus hijos, pero no con la presión mediática

El yugo mediático, la distorsión de su imagen como "villana" y "mala madre", es lo que parece haber hecho mella en el declive emocional de Rocío Carrasco. Prueba de ello es que lo que le lleva al intento de suicidio el 5 de agosto de 2019, como ella misma relata, no es la ausencia de sus hijos, sino la entrada de Antonio David en GH VIP, con su hija de defensora, y todo lo que ello significaba: "Volver a verle hablar de mí, volver a sentir todo el odio de la gente contra mí", confesó.



La amenaza de volver a verse cuestionada como madre es lo que le hace revivir la pesadilla que ya tenía olvidada y provoca la recaída que le hace tomarse varias pastillas. Si analizamos las declaraciones de Rocío en los dos primeros episodios, en ningún momento la escuchamos decir "quiero ver a mis hijos, quiero recuperarlos" o "sufro por estar sin ellos". Más bien da a entender que ya ha tirado la toalla, "solo quiero que me dejen vivir en paz", que se "sepa la verdad". Dicho de otra manera, que comprendan por qué no puedo estar con ellos, que no soy una mala madre.

Esto no quiere decir que Rocío no quiera a sus hijos. Si hubiera tenido una ruptura amistosa con Antonio David, como tantas otras parejas, probablemente podrían haber tenido una tranquila custodia compartida, y ella viviría ahora felizmente con sus hijos.



Pero Rocío renunció a ser madre por su propia felicidad. Un acto egoísta, sí, pero comprensible, ya que nadie que se siente desgraciado puede hacer feliz a la gente a su alrededor. El problema es lo que ella quizá vio entonces como una medida temporal ("hoy necesito alejar de mi vida a Antonio David, mañana será otro día", como diría Escarlata O'Hara), que se ha alargado demasiado en el tiempo y ahora puede convertirse en algo de por vida. La distancia ha enfriado y complicado una relación madre-hijos que ninguna de las dos partes han sabido reconducir hasta ahora.

La diferencia de Rocío Carrasco con Mila Ximénez o Carmen Mtz. Bordiú

No es la primera madre famosa a la que vemos actuar así. Mila Ximénez y Carmen Martínez Bordiú también fueron criticadas en su día por renunciar a la custodia de sus hijos cuando se separaron de Manolo Santana y Alfonso de Borbón, respectivamente, en medio también de divorcios traumáticos.



La diferencia es que para ellas renunciar a sus hijos sí fue una solución temporal. Consiguieron retomar la relación con ellos cuando el paso del tiempo había cerrado las heridas con sus ex maridos.

Pero en el caso de Rocío Carrasco no ha podido ser, porque la herida de Antonio David ha seguido abierta todos estos años. Y mientras no se cierre, será difícil la reconciliación con sus hijos. Huir de él ha significado, y sigue significando, huir de ellos también.

Rocío se muestra rendida con sus hijos, pero necesita que pare el juicio moral