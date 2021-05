Rocío Carrasco: "Por primera vez me pongo por delante de mis hijos, porque lo veo todo perdido"

Fue una de las frases más reveladoras del último episodio del documental

Rocío fue muy dura con su hija, explicó por qué no la cree, aunque no la culpa a ella, y la determinación que ha tomado

También aclaró su polémica frase sobre Netflix y la única llamada que ha recibido de su hija en 8 años

En el último episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva se comprendió quizá, más que nunca, la distancia que Rocío Carrasco tiene con su hija, Rocío Flores, desde hace ocho años y por qué ya da por imposible, al menos en un futuro cercano, una reconciliación con ella. "Por primera vez en mucho tiempo, me pongo por delante de mis hijos porque lo veo todo perdido con ellos, al menos en un presente lejano", dijo en una de las frases más importantes de la noche.

Las lágrimas de Rocío Flores en 'Supervivientes' que su madre no se cree

La pregunta que muchos espectadores se hacían es por qué no se ha puesto en contacto con su hija en todo este tiempo y, sobre todo, por qué no atendió a la llamada desesperada que le hizo, hace ahora justo un año, desde Supervivientes.

El programa recuperó las imágenes del reality de Telecinco, en el que entonces participaba Rocío Flores, y el momento en el que felicitó a su madre por su cumpleaños y pidió entre lágrimas que la llamara cuando volviera a España y arreglar las cosas.

Recordemos que estábamos en pleno confinamiento, y Rocío Flores se quejaba de tener noticias de toda su gente menos de su madre. “Ni un mensaje, solo quiero saber que está bien, lo demás me sobra, creo que lo merezco”, decía sollozando.

Rocío Carrasco la escuchaba ayer, pero evitaba ver las imágenes. “No puedo verlo, no me hace bien, porque sé que no es real esa reacción, muy a mi pesar. Aquí, durante siete años su madre es Olga, ¿y allí de repente su madre soy yo? Siete años en los que no ha tenido la más mínima preocupación por mí”, dijo Rocío Carrasco tras ver el vídeo por primera vez, según dijo. “Si hubiese querido hablar conmigo lo habría hecho en privado en algún momento”.

Rocío dijo que la actuación de su hija le parecía falsa, motivada por el hecho de estar en televisión y aleccionada por su padre, para presentarse como la “víctima, que pese a todo busca a su madre”.

Desde la pelea que las separó hasta ahora, “mi hija no me ha felicitado el cumpleaños nunca, ¿y cuándo va a la tele, a miles de kilómetros, lo hace? Creo que quería ganarse el favor de la gente”, explicó.

“Rocío no se ha preocupado de mí, dicen que es la madre la que tiene que preocuparse por sus hijos pero, no señores, yo sí me preocupé por mi madre cuando estuvo enferma, los hijos también tienen que cuidar a los padres, que somos los que les damos vida, les protegemos y educamos. Pero ella no se preocupa, se va a Honduras y entonces me felicita el cumpleaños”.

Rocío Carrasco está convencida de la falsedad de esas imágenes, “porque yo conozco a mi hija, a la que dejé de reconocer el día de la pelea, y esa no era ella”. “Los que lo vean desde casa pensarán ‘pobrecita, es la niña desamparada que aún así quiere ver a su madre’, y es normal, pero yo sé que esa imagen no es cierta, que todo obedece a intereses creados, ella fue al reality con unas instrucciones de hacerse la víctima, sabiendo que yo no iba a hacer nada, y de hecho le salió bien, quedó tercera”, ironizó.

El gesto de Rocío Flores que podría corroborar la versión de su madre

Lo cierto es que hay un momento en las imágenes que podrían corroborar la versión de Rocío Carrasco, que su hija no sentía realmente la necesidad de hablar con ella. Es cuando la presentadora Lara Álvarez interrumpe los sollozos de Rocío Flores para decirle que “quizá tu madre te esté escuchando ahora”. En ese momento a la hija de Rocío Carrasco le cambió la cara completo, en una mezcla de sorpresa y terror. “¿Está aquí”?, dijo con cara de miedo, torciendo el gesto, pensando que igual su madre estaba en Honduras. “No, no, no está aquí”, le aclaró Lara, y la reacción entonces de Rocío Flores no era de decepción, como quizá habría sido lo normal dado su presunto deseo de saber de ella, sino de tranquilidad.

Explicó su polémica frase sobre Netflix que alentó la imagen de desapego

Rocío Carrasco también respondió por una de sus frases más polémicas, cuando en un evento con medios dijo que no veía a su hija en Supervivientes “porque no lo daban en Netflix”. Una respuesta que fue muy criticada y que muchos interpretaron como un gesto de desapego con ella. Rocío Carrasco explicó ayer que no lo ve “desafortunado”, que fue su manera de “protegerse”, usando el sentido del humor como escudo ante una pregunta temida que sabía le iban a hacer los periodistas

“Yo tenía que guardar una compostura, enfrentarme a esa pregunta no es fácil, cuando dije lo de Netflix fue para quitar hierro a esa pregunta. Fue un arma para poder abordar lo mas tranquilamente posible esa pregunta. No me he quejado de las críticas, hoy lo explico y espero que me entiendan”.

¿Por qué cree que su hija niega la paliza que le dio?

La frase de Rocío Flores a Jorge Javier que su madre cree que la delata

Hay otro momento televisivo de Rocío Flores que también hace no creer a su hija. A su vuelta a España, en el plató de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez le pregunta si hay algo por lo que debería pedir perdón a su madre, a lo que ella responde, con cierto tono chulesco: “Creo que no, ahí lo dejo”. Además, el presentador le pregunta si hay algo que le diría a su madre en esos momentos y Rocío hija responde que no.

“No tiene sentido su respuesta, no hay un ápice de verdad, yo sí tengo claro lo que le diría a mi madre”, opinó Rocío Carrasco sobre esas imágenes.

Culpó a Antonio David de "vender" a su hija en televisión

“Que le quede claro a la gente que aquí no hay nada al azar, que todo está en una hoja de ruta cuyo objetivo siempre ha sido obtener un beneficio económico y destruirme”.

En este sentido, Rocío Carrasco culpó a Antonio David de incitar a su hija a salir en televisión, cuando ella en principio decía que no quería, y a sabiendas que podía perjudicarla que saliera a la luz lo de la paliza, como así fue, filtrada en esos días por Vanitatis. “El primero que tenía que haber actuado como un buen padre ahí es él”, dijo Rocío, que según su testimonio, sí llamó a medios de comunicación para intentar frenar la publicación de la sentencia contra su hija.

Rocío Carrasco negó ser ella quien lo filtrase en un primer momento. “No sé quién lo hizo, pero te aseguro, que de mi casa no salió. Yo jamás hubiese sacado eso, era mi obligación protegerla, yo me he encargado de apartarla durante 16 años de todo este mundo, exponerla así con 21 años, tú eres un desalmado”, dijo dirigiéndose a su ex marido.

“No le importó las consecuencias. La sacó a la lonja del mercado a ver el mejor postor. Eso no lo hace un buen padre con un hijo, sabiendo lo que sabe. No ha tenido corazón ni conciencia. Solo le importa él, nadie más, y el dinero. Si se tiene que llevar por delante la salud de su hijo o la imagen pública de su hija, lo hace”, dijo Rocío, confesando que le molesta que comparase a su hija con uno de los participantes de Hermano Mayor.

Aclara que su hija solo la llamó una vez y por qué no le respondió

Supervivientes se emitió en la primavera de 2020. Rocío Carrasco dijo que su hija no la llamó cuando volvió a Madrid y que la única llamada que ha recibido de ella fue una del 3 de diciembre de 2020, y que no le cogió el teléfono porque le pareció sospechoso que la hiciera justo cuando acababa de demandar a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores y a quien Rocío Flores está muy unida, por revelación de secretos.

“Sabía que era por algo de eso. Solo me llamó una vez, no seis veces, como se ha dicho, y es falso que yo le contestara algo así como ‘yo no soy tu madre, aquí no llames más’”, desmintió la protagonista del documental sobre la versión de esas llamadas que durante estos años han dado en televisión su exmarido y su hija. “Los que me conozcan un poco saben que soy incapaz de decir eso, no es verdad”, dijo de forma tajante.

"No culpo a mi hija, fue víctima del ser antes de mi verdugo"

Rocío Carrasco fue ayer muy dura con su hija, pero quiso dejar claro nuevamente que “no la culpo, ella es ahora verdugo, pero antes fue víctima de ese ser, ese desecho”, dijo refiriéndose a Antonio David Flores.

También dijo que Rocío Flores "no se parece en nada a mí, ni a su abuela, Rocío Jurado. “Mi hija y mi madre no se parecen, ojalá, si se hubiesen parecido, otro gallo cantaría”. “Ya no veo en ella los ojos de mi padre [Pedro Carrasco] cuando la miro, solo cuando era pequeña, pero yo dejé de reconocerla el 27 de julio de 2012”.

La protagonista del documental fue preguntada por la “frialdad” de sus palabras. “¿Frialdad? Para mí no es fácil, pero para que una madre hable con esta frialdad y distancia, así lo habré tenido que pasar”, explicó.

Esta semana se ha sabido que Rocío Flores niega llorando a gente de su entorno que el 27 de julio de 2012 diera una paliza a su madre, algo que sorprende dado que Rocío Carrasco tiene el parte del hospital y entonces se consideró un hecho probado. El programa preguntó a Carrasco por qué cree que su hija no reconoce los hechos. “No lo sé, quizá porque tiene esa escuela de poder hacer como que eso no ha sucedido”, respondió la protagonista del documental sobre la influencia de años en su hija que atribuye a su hija.

Lo ve "todo perdido" con sus hijos

Una vez finalizado el documental, después de dos meses en los que ha relatado todos estos hechos, la gran pregunta seguía en el aire. ¿Ve una reconciliación posible con sus hijos? Pero Rocío Carrasco reconoció que no es optimista. Ya hace unas semanas dijo que “no veía a su hija preparada” para hablar “porque aún estaba manipulada por su padre”. “Mientras ese ser esté en su vida y en la mía, no va a ser posible”.