Rocío Carrasco dice adiós a su icónico rapado de pelo, ¿símbolo de una nueva etapa?

Pero el cambio más llamativo de look estaba en su peinado . La protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva se ha alisado la melena que suele llevar rizada . Pero la principal novedad está en que parece haber dejado atrás el icónico rapado lateral que llevaba en los últimos años.

¿Por qué este cambio en el look Rocío Carrasco? ¿Querrá decirnos algo a través de él? ¿Tendrá algún significado especial para ella como el tatuaje de Ave Fénix que lleva en la espalda? ¿O lo habrá hecho por simple comodidad? De momento no tenemos respuesta, pero desde su entorno nos avanzan que "podría haber sorpresas" en este sentido, así que habrá que estar atentos al próximo estreno de su nuevo documental En el nombre de Rocío, no solo al contenido del mismo, sino también a su estilismo ¿subliminal?