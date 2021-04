Rocío Flores lanza un nuevo y duro mensaje a su madre: "Dudo que quiera protegerme"

La hija de Rocío Carrasco se dirige a ella horas antes del episodio 8, donde se narra la pelea que tuvieron

"Pido que se emita completo", dice sobre los 11 minutos más dolorosos que han sido suprimidos

Recrimina a su madre que no hable tampoco a su hermano David: "Llámale a él por lo menos"

Aunque la semana pasada parecía que Rocío Flores tendía un puente a la reconciliación a su madre, Rocío Carrasco, con un llamamiento público en El programa de Ana Rosa, hoy la relación se ha vuelto a tensar.

A pocas horas de la emisión del episodio 8 de la docuserie de Rocío Carrasco dedicado a Rocío Flores y del que se han eliminado 11 minutos para no perjudicar por la crudeza del testimonio sobre la pelea que tuvo con su hija, ésta ha reaparecido en Telecinco con un nuevo mensaje a su madre, ahora mucho más duro.

"Quiero escuchar su versión completa, tengo derecho"

Rocío Flores dice que quiere escuchar la versión completa de su madre sobre lo que pasó entre ellas antes de la paliza que acabó con su relación, el 27 de julio de 2012.

"Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del capítulo que me dedica mi madre para protegerme. Primero, cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija, lo de la protección lo pongo en duda. Segundo, pido desde aquí a los responsables del documental y de la cadena que emitáis el capítulo completo. Quiero escuchar el testimonio completo de mi madre, quiero saber qué es lo que dice cómo lo dice. Tengo todo el derecho del mundo", dice:

"Pongo en duda que quiera protegerme"

"Cuanto menos me parece irónico. Se dice que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que eso no saliese y se sienta sentencia en mano. Pongo en duda esa protección", insistía, visiblemente molesta.

"¿Ni una llamada a mi hermano en 7 años?"

La nieta de Rocío Jurado ha recriminado públicamente a su madre por qué no habla tampoco con su hermano David. "Al equipo médico que la lleva, le recomiendan que no hable conmigo pero sí que hable todo esto delante de 4 millones de espectadores. Y hago una pregunta... ¿mi hermano está metido en mi pack? ¿También se le recomienda ni una llamada en 7 años? Ni para felicitarle en su cumpleaños ni para interesarse en su salud. Cuanto menos, me parece cuestionable", critica.

"Tuve miedo hace muchos años de mi vida, por otro episodio"

Rocío Flores se pregunta por qué "ocultar ahora parte de un testimonio grabado hace un año". "No tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Sé muy bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo".

"Estoy jodida pero no voy a llorar por las esquinas"

Sobre cómo se siente, confiesa que lo pasa "mal". "Para mí no es agradable, pero tampoco creo que tenga que estar llorando por las esquinas y diciendo a todo el mundo que estoy jodida. Soy persona. En el mundo de la televisión somos muñecos, pero antes soy persona y creo que no todo vale".

Sigue queriendo hablar con su madre: "Llama a tu hijo por lo menos"

Por último, Rocío se reafirma en la petición a su madre para que se ponga en contacto con ella. "El llamamiento lo hice y lo sigo manteniendo. Cuando creas y te sientas preparada y quieras... ya no me llames ni a mí. Llama a tu hijo por lo menos".

Rocío Carrasco ya explicó por qué no llama a sus hijos

Rocío Carrasco ya contó el miércoles pasado, en su entrevista en directo en Telecinco, cómo fue la agresión de su hija y por qué no le coge el teléfono, al considerar que "sigue manipulada por su padre", Antonio David Flores, y que "ninguna de las dos estamos aún preparadas para hablar", aunque reconoció que la "sigue queriendo" pese a estar ausente el vínculo ahora.

Sobre si está de acuerdo con lo que contó Rocío Carrasco sobre la agresión, Rocío Flores dice: "Es su verdad y a partir de ahí...".

Reacciones a las nuevas palabras de Rocío Flores: "Demagogia"

Las palabras de Rocío Flores han sido criticadas por Alba Carrillo, amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, después en Ya es mediodía. "Para mi gusto le está dando la razón a su madre de que ella no está preparada todavía" (para hablar y verse) porque no es justa con respecto a su madre. Debería ser justa con ella al igual que lo ha sido con su padre, cuando su padre ha estado 20 años hablando de su madre".

Alba Carrillo ha señalado que, al decir Ro que hace muchísimos años había pasado miedo en unas circunstancias distintas a la paliza que ya ha contado Rocío Carrasco, y que ella sabía mejor que nadie lo que había vivido en esa casa, "deja entrever que algo ha pasado en la casa de Rocío y Fidel", insinuando ciertos episodios que, para la modelo, no han tenido lugar.

La colaboradora de Telecinco ha acusado a Ro de "demagoga" por pedir a su madre que, ya si no con ella, que por lo menos se pusiese en contacto con su hermano David. Argumenta que le parece "manido meter al niño cuando la madre está pendiente en todo momento de su estado de salud". Muy crítica, ha asegurado que Rocío Flores juega con el "elemento niño", como también hace su padre, utilizándolo como "una pieza que echarle constantemente en cara a su madre" cuando saben que Rocío nunca hablará de su hijo.

Alba tampoco entiende como Ro pone en duda al equipo de profesionales que tratan a su madre por recomendarle que no se ponga en contacto con ella por no estar preparada todavía, y le ha recordado que "ese equipo de profesionales médicos es al que ella no se quiso someter" para la mediación tras la paliza que le dio a su progenitora en 2012 y que significó el fin de la relación entre madre e hija.

Rosa Benito, por su parte, ha aplaudido las palabras de su sobrina nieta y ha confesado que le parece muy bien que haya pedido que se vea esta noche el episodio entero. Conciliadora, ha desvelado que "me gustaría que algún día las 2 o los 3 - con el niño - se sentaran y hablaran porque Rocío Carrasco dice que lo más importante que tiene son sus hijos, pero no lucha por ellos".