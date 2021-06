Ana Rosa Quintana, muy dura con Rocío Flores, consigue que reflexione y pida perdón

La presentadora le ha echado un rapapolvo "con cariño" por perder ayer las formas con Carlos Sobera

"No puedes censurar a nadie, hasta ahí podríamos llegar", le ha dicho la presentadora

"Pido disculpas a Sobera porque no tiene culpa, me equivoqué, soy inexperta y entré al trapo"

Tras el final de la docuserie de Rocío Carrasco, y a la espera de la segunda parte que llega en otoño, la atención mediática se centra en su hija, Rocío Flores, y en cómo ha asimilado las declaraciones de su madre, mientras defiende a la mujer de su padre, Olga Moreno, en el plató de Supervivientes.

Anoche Rocío Flores vivió uno de sus peores días desde el estreno del documental. La hija de Antonio David Flores perdió las formas con los colaboradores del debate del reality y con el propio presentador, Carlos Sobera, que le paró los pies, pidiéndole que respetara todas las opiniones.

Este miércoles, Rocío Flores ha visitado el plató de Ana Rosa Quintana, donde también colabora, y ha recibido otro rapapolvo, eso sí, “con cariño” por parte de la presentadora y sus colaboradores.

Tras visualizar las imágenes de su discusión con maestro Joao, que provocaron el momento de tensión con Carlos Sobera, llegando a decirle “¿te ha quedado claro?”, Rocío Flores ha entonado el mea culpa: “Pido disculpas, me he equivocado, no fueron las maneras adecuadas, y cuando me equivoco lo tengo que asumir", ha declarado.

Unas disculpas que llegaron después de que Ana Rosa Quintana, uno de sus principales apoyos en la cadena, fuera muy dura con ella, haciéndola reflexionar.

“Hay lenguajes y modos que no se deben utilizar". “Estás trabajando en un medio de comunicación donde hay mucha gente y niños", empezó diciéndole Ana Rosa, en alusión al lenguaje que usó su colaboradora anoche.

La presentadora de Telecinco se puso de lado de Carlos Sobera para tratar de explicar a Rocío Flores que no puede evitar que la gente exprese sus opiniones, aunque no le gusten. "No puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana, hasta ahí podríamos llegar...". “Nadie es ajeno a lo que ocurre fuera del plató, ni tú, pero es normal, eres inexperta y entras al trapo, no debes hacerlo”.

Ana Rosa vio a Rocío Flores al borde de las lágrimas y trató de consolarla. "Sabes Rocío, al final todo pasa..."."Vamos hacia arriba, ¡para adelante!", trataba de animarla. “Te lo decimos todo con cariño”, le decía la presentadora para que no se lo tomara a pecho, algo que la joven de 21 años dijo que “agradecía”.

Rocío Flores ha justificado su salida de tono porque entró en la "provocación constante" que según ella el Maestro Joao está haciendo contra ella y toda su familia desde hace meses tanto en los platós como fuera de cámaras y en redes sociales. “Lo que tienes que hacer es no mirar Twitter, si te enseño yo el mío...”, ha ironizado la presentadora sobre las críticas que reciben a diario todos los famosos en las redes.

La hija de Rocío Carrasco ha pedido “disculpas a Carlos Sobera porque no tiene la culpa de nada pero ni entendí ni entiendo porque a Belén Rodríguez se le permite juzgar a Olga por cosas de fuera y decir barbaridades y a mí se me negase la posibilidad de defender que a Olga no se la juzgue por cosas de fuera sino por su concurso", añadía,

Rocío ha confesado que "llegué a mi límite. Llevo un montón de meses sin entrar en la provocación pero no pude más. Esta situación me supera, pero me parece injusto que se juzgue a Olga no por lo que hace sino por lo de fuera y broté contra Joao por todo lo que llevo aguantando de él desde hace meses. Me está provocando continuamente y es mi fallo porque he sido yo la que he entrado al trapo".

"Aquí, una persona hace su trabajo y se va a su casa y se le olvida todo, pero la que lo pasa mal soy yo. Lo acepto, lo asumo, me he equivocado, pido disculpas".

Joaquín Prat le ha recordado que “esto es la televisión, conoces las reglas del juego” y le ha recomendado que no tenga la piel "tan fina" y se tome con filosofía los ataques y comentarios contra ella y contra su familia.