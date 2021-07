Rocío Flores reacciona a la entrevista de Olga Moreno, emulando a Rocío Carrasco en el documental

“Necesitaba volver a la vida normal , tener paz y desconectar un poco …”, empieza diciendo Rocío Flores. “He aprendido mucho estos 4 meses , ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho”, prosigue. Y termina agradeciendo a sus seguidores todo el apoyo mostrado a su familia. “Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida”.